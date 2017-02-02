擁抱星斗的家：一間農舍型的質感別墅

都市人嚮往傳統鄉居生活，今天要帶你去探索一座農舍型別墅，便擁有古樸、懷舊、溫馨的種種特點。負責這項專案的 Unit 7 Architecture 建築師將設計重點聚焦於家庭生活的舒適安靜，摒棄了現代浮華的風格，打造出多功能的美學空間，使用的材料也都是簡單又堅固，讓住戶能夠感受到家的氛圍，現在就來參觀吧！
前門打造得十分質樸美麗！很有歷史感的石牆讓人不禁產生思古情懷，格狀的木製門廊更是古意盎然。周邊美麗的園林景觀，則將它襯托得令人心醉神迷。
這座木造門廊上有著充足的空間，讓親友們可以在此聚會開趴。採用木頭打造的環境與大自然融為一體，四時開花的植物傳來陣陣馨香，讓人感受到生活的美好。野餐桌上的提燈在夜間放出光明，讓派對可以延伸到滿空星斗時分。
臥室裝潢揚棄了現代浮華元素，呈現出低調傳統的意象。溫和的照明設備在奶油色的牆壁和天花板上投下朦朧的光影，角落邊一張古董椅伴著梳粧檯，讓人好期待睡前的說故事時間。
這處臥室採用傳統對稱式佈局，洋溢著懷舊的氣氛。室內的大型衣櫥提供了良好的置物空間。床頭兩具檯燈散發出溫馨光芒，穿過雙開式的房門，讓人好嚮往在此來場甜蜜的酣眠。
客廳具有強烈的農舍風格，高高的天花板下擺設著舒適宜人的座區。設計師棄絕奢華風，只採用中性質樸的傢俱，和屋頂懸掛下來的車輪狀吊燈形成完美搭配。空間中採用多種傳統元素，像是籐椅、編籃燈罩和大型木製咖啡桌。沿著牆邊擺置的畫作為客廳添加了一抹活力的色彩，帶出濃濃的藝術感。
靠近牆面仔細看，你會發現這面牆的下半部是採用天然木頭排列成，木材的質感與右側的石頭牆面共同營造出樸實的風格。
在這張客廳照片裡，你可以看到設計師在屋簷下採用了多種類型的木材，構成絕美的搭配！大部分的木頭都保留了原本的自然紋理和色調，和空間裡其他裝潢元素，像是粗獷的石頭和質樸的傢俱，構成了完美的匹配。
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