擁抱星斗的家：一間農舍型的質感別墅

都市人嚮往傳統鄉居生活，今天要帶你去探索一座農舍型別墅，便擁有古樸、懷舊、溫馨的種種特點。負責這項專案的 Unit 7 Architecture 建築師將設計重點聚焦於家庭生活的舒適安靜，摒棄了現代浮華的風格，打造出多功能的美學空間，使用的材料也都是簡單又堅固，讓住戶能夠感受到家的氛圍，現在就來參觀吧！