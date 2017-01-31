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設計師換你當! 16 種抗震抗颱的移動宅中的小廚房設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
內湖-公園錄, 唯創空間設計公司 唯創空間設計公司 廚房
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還記得我們曾經為大家推薦台灣出品的，抗震且抗颱的移動宅嗎？還沒看過或是想回味請點此：抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋

有別於以往的點子簿，我們今天想要來點不一樣的，讓你變身成為設計師，為這間備受歡迎的移動宅選擇你覺得最合適的小廚房設計。至於為什麼我們會挑選廚房呢？因為對我們而言，廚房是一個家的心臟，掌廚的人為了全家人的健康，仔細思量菜單內容，然後再費盡心思烹煮出美味的食物。而為了體恤在廚房內忙進忙出的家中大廚，便利且多功能的廚房設計便更加重要。

這次我們精心挑選了 16 種不同風格的小廚房，讓你發揮想像力，化身成為設計師，幫移動宅挑選一間最適合的廚房。

事不宜遲，趕快讓我們往下看吧！

移動宅

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這就是我們口中的抗震抗颱的移動宅，你會想要為它選擇什麼風格的小廚房呢？

1. 蘋果綠

內湖-公園錄, 唯創空間設計公司 唯創空間設計公司 廚房
唯創空間設計公司

內湖-公園錄

唯創空間設計公司
唯創空間設計公司
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蘋果綠的櫥櫃讓整個家的氣氛會更活潑明快，如果你不喜歡中規中矩的設計，那麼這會是不錯的選擇。

2. 時尚灰

TOUGH INN, 寬度 空間設計整合 寬度 空間設計整合 現代廚房設計點子、靈感&圖片
寬度 空間設計整合

TOUGH INN

寬度 空間設計整合
寬度 空間設計整合
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這間中島的廚房採用時尚的灰色系，而移動宅的面積通常不會太大，因此能夠身兼吧檯桌或是餐廳的中島廚房是能夠節省空間的配備。

3. 光亮感

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你你空間設計

廚房

你你空間設計
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黑色搭配白色的設計十分搶眼時尚，雖然說不是很大，但是該有的廚房家電一應俱全，適合迷你的小空間。

4. 木頭小廚房

十畝之間, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 廚房
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

十畝之間

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

把餐桌安排在流理台的旁邊不僅能節省空間，機動性也更高，而木頭的質感也讓廚房以及餐廳更有溫馨氣息。

5. 木頭搭配白色

微型日光宅/C Residence Treasure Apartment, 爾聲空間設計有限公司 爾聲空間設計有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片
爾聲空間設計有限公司

微型日光宅/C Residence Treasure Apartment

爾聲空間設計有限公司
爾聲空間設計有限公司
爾聲空間設計有限公司

有著美麗木頭紋路的櫥櫃搭配上光亮的白色流理台，這間廚房是喜歡自然氣息的你的首選。

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6. 全木廚房

Qcamp FAMWOOD 自然紅屋 現代廚房設計點子、靈感&圖片
FAMWOOD 自然紅屋

Qcamp

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

如果剛才那間廚房還無法滿足熱愛木材的你，那這間全木的廚房怎麼樣?

7. 雪白色系

恢偕, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 廚房
大晴設計有限公司

恢偕

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

這個白色的 L 形廚房造型簡單卻不失風格，而如果移動宅的空間不大，可以在 L 形中間的空間擺放小餐桌。

8. 大儲藏櫃

​Small dark wood kitchen design LWK London Kitchens 現代廚房設計點子、靈感&圖片
LWK London Kitchens

​Small dark wood kitchen design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

這間廚房的面積雖小，但是收納的空間可絕沒有少，是適合住在小面積的移動宅中，卻有許多烹飪用具的屋主。

9. 流理台兼吧檯桌

​Small matt kitchen design LWK London Kitchens 現代廚房設計點子、靈感&圖片
LWK London Kitchens

​Small matt kitchen design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

ㄇ字形的廚房讓料理的人煮飯的時候更有效率，而流理台延伸出去的小吧檯桌除了可以當用早餐的地方，也可以讓料理達人在此稍作休息。

10. 便利性充足的廚房

Small kitchen Atelier036 餐廳 White
Atelier036

Small kitchen

Atelier036
Atelier036
Atelier036

這間廚房讓家中成員可以一起在此 上工，分頭進行備料或是其他準備工作。

11. 獨特的牆面

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko 廚房
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

美麗的木頭紋路框住了光亮的白色，而白色之中則是時尚的黑色，這樣的層次感讓廚房看起來更有風格，絕對是訪客稱羨的設計。

12. 灰白相間

Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Black
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

在這間採用灰白作為對比的小廚房裡沒有太多繁雜的設計以及收納櫃，簡潔有力的造型反而讓小空間看起來更寬敞。

13. 磁磚牆面

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片 玻璃 Blue
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

灰色的磁磚牆面為廚房帶來不一樣的氣息，而獨特的藍色櫥櫃，也是喜歡與眾不同的你的好選擇。

14. 深黑色

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design 露臺 MDF Black
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
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喜歡深色系的你，絕對不能錯過這種樣式的廚房。雖然說大家常會覺得黑色給人嚴肅感，但是這個廚房的黑中還穿插著白色作點綴，一點也不會讓人有壓迫感。

15. 石牆的替代方案

homify 廚房
homify

homify
homify
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你喜歡帶有田園風格的石材，但又怕這樣的素材太笨重且比較昂貴嗎? 你可以選擇石頭圖樣的壁紙，為你的廚房打造出田園風情。 

16. 鄉村風

Piso en Sarrià, dom arquitectura dom arquitectura 廚房
dom arquitectura

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最後要看的這間迷你廚房造型頗有經典的鄉村風的味道，但是配上照明以及現代的櫥櫃後，不失現代感。

各位設計師們，看完這些美麗的廚房後，你決定好要為移動宅選擇哪款的廚房了嗎?

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