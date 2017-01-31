設計師換你當! 16 種抗震抗颱的移動宅中的小廚房設計

還記得我們曾經為大家推薦台灣出品的，抗震且抗颱的移動宅嗎？還沒看過或是想回味請點此：抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋

有別於以往的點子簿，我們今天想要來點不一樣的，讓你變身成為設計師，為這間備受歡迎的移動宅選擇你覺得最合適的小廚房設計。至於為什麼我們會挑選廚房呢？因為對我們而言，廚房是一個家的心臟，掌廚的人為了全家人的健康，仔細思量菜單內容，然後再費盡心思烹煮出美味的食物。而為了體恤在廚房內忙進忙出的家中大廚，便利且多功能的廚房設計便更加重要。

這次我們精心挑選了 16 種不同風格的小廚房，讓你發揮想像力，化身成為設計師，幫移動宅挑選一間最適合的廚房。

事不宜遲，趕快讓我們往下看吧！