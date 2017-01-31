設計師換你當! 16 種抗震抗颱的移動宅中的小廚房設計

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有別於以往的點子簿，我們今天想要來點不一樣的，讓你變身成為設計師，為這間備受歡迎的移動宅選擇你覺得最合適的小廚房設計。至於為什麼我們會挑選廚房呢？因為對我們而言，廚房是一個家的心臟，掌廚的人為了全家人的健康，仔細思量菜單內容，然後再費盡心思烹煮出美味的食物。而為了體恤在廚房內忙進忙出的家中大廚，便利且多功能的廚房設計便更加重要。
這次我們精心挑選了 16 種不同風格的小廚房，讓你發揮想像力，化身成為設計師，幫移動宅挑選一間最適合的廚房。
事不宜遲，趕快讓我們往下看吧！
把餐桌安排在流理台的旁邊不僅能節省空間，機動性也更高，而木頭的質感也讓廚房以及餐廳更有溫馨氣息。
有著美麗木頭紋路的櫥櫃搭配上光亮的白色流理台，這間廚房是喜歡自然氣息的你的首選。
如果剛才那間廚房還無法滿足熱愛木材的你，那這間全木的廚房怎麼樣?
這間廚房的面積雖小，但是收納的空間可絕沒有少，是適合住在小面積的移動宅中，卻有許多烹飪用具的屋主。
ㄇ字形的廚房讓料理的人煮飯的時候更有效率，而流理台延伸出去的小吧檯桌除了可以當用早餐的地方，也可以讓料理達人在此稍作休息。
這間廚房讓家中成員可以一起在此
上工，分頭進行備料或是其他準備工作。
美麗的木頭紋路框住了光亮的白色，而白色之中則是時尚的黑色，這樣的層次感讓廚房看起來更有風格，絕對是訪客稱羨的設計。
在這間採用灰白作為對比的小廚房裡沒有太多繁雜的設計以及收納櫃，簡潔有力的造型反而讓小空間看起來更寬敞。
灰色的磁磚牆面為廚房帶來不一樣的氣息，而獨特的藍色櫥櫃，也是喜歡與眾不同的你的好選擇。
喜歡深色系的你，絕對不能錯過這種樣式的廚房。雖然說大家常會覺得黑色給人嚴肅感，但是這個廚房的黑中還穿插著白色作點綴，一點也不會讓人有壓迫感。
最後要看的這間迷你廚房造型頗有經典的鄉村風的味道，但是配上照明以及現代的櫥櫃後，不失現代感。
各位設計師們，看完這些美麗的廚房後，你決定好要為移動宅選擇哪款的廚房了嗎?
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