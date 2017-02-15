15 張你從來沒想像過的時尚電腦桌

你是需要經常用到電腦的人，但是卻從來不曾擁有一張真正的電腦桌，因為大部分時間的你，都在房間床上抱著筆電嗎？

老實說，我們也是喜歡窩在溫暖的被窩中用電腦的人，但是如果你需要長時間地在電腦前工作，或是做作業的話，床上實在不是太理想的地方。擁有一張真正的電腦桌不僅能讓你工作的時候更為專注，正確的坐姿也比躺在床上來的好上許多。

今天要為大家介紹 15 張你從來沒想像過的電腦桌，這些桌子的造型都十分有特色以及魅力，絕對會讓你甘願坐在電腦桌前工作一整天。

到底這些電腦桌有多美呢？現在就來揭曉它們的真面目！