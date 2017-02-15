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15 張你從來沒想像過的時尚電腦桌

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 書房/辦公室
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你是需要經常用到電腦的人，但是卻從來不曾擁有一張真正的電腦桌，因為大部分時間的你，都在房間床上抱著筆電嗎？

老實說，我們也是喜歡窩在溫暖的被窩中用電腦的人，但是如果你需要長時間地在電腦前工作，或是做作業的話，床上實在不是太理想的地方。擁有一張真正的電腦桌不僅能讓你工作的時候更為專注，正確的坐姿也比躺在床上來的好上許多。

今天要為大家介紹 15 張你從來沒想像過的電腦桌，這些桌子的造型都十分有特色以及魅力，絕對會讓你甘願坐在電腦桌前工作一整天。

到底這些電腦桌有多美呢？現在就來揭曉它們的真面目！

1. 簡約白

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ZAZA studio

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簡約的白色桌面，配上木頭的桌腳，這張桌子可以當作書桌以及電腦桌使用，而其簡約的設計十分耐看。

2. 深色木頭桌

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深色系的木頭電腦桌讓工作時的你心情容易沈靜下來，並且能讓你感受到自然的氣息與觸感。

3. 黑色的造型桌腳

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一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

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黑色的造型桌腳配上連接在牆面上的木頭長桌，這張電腦桌不僅能讓你放電腦，還可以容納的下其他的雜物。

4. 全木桌

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六相設計 Phase6

Childlike – House M

六相設計 Phase6
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嵌入壁面的全木頭電腦桌看起來十分柔和，似乎可以減緩長時間使用電腦的疲勞。

5. 大長桌

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1-1 Architects 一級建築士事務所
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大長桌適合與合作夥伴一起在家工作的人，而白色則讓畫面看起來更整潔。

6. 功能齊全的電腦桌

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Unicorn Design

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有多個抽屜以及放主機的空間，這個木頭的電腦桌功能齊全。

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7. 鮮豔的顏色

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鮮豔的黃色不是常見的電腦桌顏色，但是看看不一樣的色系能夠成功地讓你的空間更有活力~

8. 黑色搭配木頭

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這張電腦桌完全擄獲了我們的心! 黑色的桌面搭配木頭的細節，這張桌子的外觀非常簡約時尚，而多個抽屜以及放主機的空間，讓這張桌子兼具美感以及實用性。

9. L 形的長桌

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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貼著壁面的 L 形長桌適合兩人以上在此辦公，這樣的設計讓彼此之間有適當的距離，但是又可以有良好的互動。

10. 並肩作戰

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思維空間設計

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這個貼著壁面的電腦桌讓兩個人可以一起在此肩並肩，唸書或是使用電腦，簡單的木頭觸感也讓人感到十分舒服。

11. 收納功能完整的電腦桌

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這個木頭電腦桌表面光亮，規劃了許多收納的空間，同時可以當書桌使用。

12. 時尚灰

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
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灰色的電腦桌看起來非常時尚有質感，灰色的冷調搭配木頭的牆面，非常和諧。

13. 樓梯下的電腦桌

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Shawfield Street

Ardesia Design
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這張電腦桌的大小剛剛好可以放在樓梯下，簡約的線條與樓梯構成一種美感。

想知道家中的樓梯下可以怎麼利用嗎? 讓專家幫你吧!

14. 別緻的風格

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白色的桌面配上木頭的櫃子，這張電腦桌非常別緻。

15. 一目瞭然

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這張電腦桌的抽屜是開放式的，讓所有的東西都一目瞭然呈現在眼前。

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