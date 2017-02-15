15 張你從來沒想像過的時尚電腦桌

你是需要經常用到電腦的人，但是卻從來不曾擁有一張真正的電腦桌，因為大部分時間的你，都在房間床上抱著筆電嗎？
老實說，我們也是喜歡窩在溫暖的被窩中用電腦的人，但是如果你需要長時間地在電腦前工作，或是做作業的話，床上實在不是太理想的地方。擁有一張真正的電腦桌不僅能讓你工作的時候更為專注，正確的坐姿也比躺在床上來的好上許多。
今天要為大家介紹 15 張你從來沒想像過的電腦桌，這些桌子的造型都十分有特色以及魅力，絕對會讓你甘願坐在電腦桌前工作一整天。
到底這些電腦桌有多美呢？現在就來揭曉它們的真面目！
簡約的白色桌面，配上木頭的桌腳，這張桌子可以當作書桌以及電腦桌使用，而其簡約的設計十分耐看。
黑色的造型桌腳配上連接在牆面上的木頭長桌，這張電腦桌不僅能讓你放電腦，還可以容納的下其他的雜物。
嵌入壁面的全木頭電腦桌看起來十分柔和，似乎可以減緩長時間使用電腦的疲勞。
大長桌適合與合作夥伴一起在家工作的人，而白色則讓畫面看起來更整潔。
有多個抽屜以及放主機的空間，這個木頭的電腦桌功能齊全。
這張電腦桌完全擄獲了我們的心! 黑色的桌面搭配木頭的細節，這張桌子的外觀非常簡約時尚，而多個抽屜以及放主機的空間，讓這張桌子兼具美感以及實用性。
貼著壁面的 L 形長桌適合兩人以上在此辦公，這樣的設計讓彼此之間有適當的距離，但是又可以有良好的互動。
灰色的電腦桌看起來非常時尚有質感，灰色的冷調搭配木頭的牆面，非常和諧。
這張電腦桌的大小剛剛好可以放在樓梯下，簡約的線條與樓梯構成一種美感。
想知道家中的樓梯下可以怎麼利用嗎? 讓專家幫你吧!
這張電腦桌的抽屜是開放式的，讓所有的東西都一目瞭然呈現在眼前。
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