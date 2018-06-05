跟著你走的家: 有榻榻米房的時尚黑色貨櫃屋

貨櫃屋的主要素材是取自於原本作為運輸貨物用的廢棄貨櫃，因此十分環保且成本低廉，而負責打造貨櫃屋的專家還可以將你的家送達指定的地點，是扭轉人們對家的定義的新型態房屋。

來自台灣的貨櫃屋達人伍乘研造擅長於改造貨櫃屋，施展他們的設計魔法，將這曾被一般大眾視為 公共垃圾 的素材塑造成時尚的住家。對於勇於挑戰新事物，並且熱愛跳出框架的思維方式的你，今天所要介紹的，擁有榻榻米墊，適合有小孩的家庭居住的時尚黑色貨櫃屋是值得一看的好設計。