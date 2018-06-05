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跟著你走的家: 有榻榻米房的時尚黑色貨櫃屋

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貨櫃屋的主要素材是取自於原本作為運輸貨物用的廢棄貨櫃，因此十分環保且成本低廉，而負責打造貨櫃屋的專家還可以將你的家送達指定的地點，是扭轉人們對家的定義的新型態房屋。

來自台灣的貨櫃屋達人伍乘研造擅長於改造貨櫃屋，施展他們的設計魔法，將這曾被一般大眾視為公共垃圾的素材塑造成時尚的住家。對於勇於挑戰新事物，並且熱愛跳出框架的思維方式的你，今天所要介紹的，擁有榻榻米墊，適合有小孩的家庭居住的時尚黑色貨櫃屋是值得一看的好設計。

大面積的落地窗

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雖說紅水黑大方，但是黑色難免會給人過於嚴肅或是沉重的感覺。達人們在貨櫃屋的屋身規劃了大面積的落地窗，利用透明的玻璃，柔化黑色的強烈個性，也自然地為室內注入了充足的自然光。

除了落地窗之外，達人們也在屋外設計了綠色造景，而黑色的背景更加襯托出綠意之美，因此畫面十分和諧美麗。

為了讓貨櫃屋能夠更為堅固，達人們還設置了混凝土作為地基，然後在以小石子作為美化戶外空間的素材。而這個家將兩個貨櫃打通，因此室內的空間絕對足夠一家人在此生活。

簡約的裝潢

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長形房子的格局規劃不易，而為了讓室內更加寬敞，達人們選擇開放式設計，以及必備的傢俱，不繁複的裝潢不僅讓家中更加乾淨俐落，也能讓好動的孩子們活動起來更盡興。

榻榻米

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混凝土的地板帶來工業風的風情，為了讓房內增加柔和感，並且讓家長能夠放心地讓孩子們在家中玩耍，達人們將一小片的區塊鋪設榻榻米墊，讓現代感十足的家中多了一絲傳統的日式風味。

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開放式的廚房與吧檯桌

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長形的格局並沒有擊倒我們的達人，反而激盪出對應的設計。在廚房的流理檯旁是足夠容納一家子的長方形的吧檯桌，而廚房後方所開的小扇窗則確保油煙不會在屋內停留，通風也更為良好。

浴室以及大廚房

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浴室

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旁邊加建的混凝土空間中有大廚房以及浴室。廚房散發濃厚的工業氣息，而以混凝土作為主牆面的浴室簡約有個性。

臥室

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臥室與公共區域分隔，內部使用了很厚的隔溫層，外蓋 OSB 板，確保室內溫暖不寒冷。

戶外空間

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房子的戶外空間除了有植物造景妝點外，還擺放上了餐桌椅，是夫妻兩可以偶爾享受浪漫兩人世界的美好區塊。

延伸閱讀：造價 280 萬台幣，環保、實惠又時尚的貨櫃屋民宿

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