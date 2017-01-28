7 個東西太多、空間太少的收納解決方案

如果你住在空間有限的公寓或是小套房裡，但是同時是個喜歡購物，卻又捨不得丟東西的人，那麼你必須要發揮創意，尋找更多的收納空間。今天的點子簿要介紹 8 個東西太多、空間太少的收納解決方案。不管是像是樓梯下的死角，或是床下方的空位，你都可以在小空間中找到意想不到的可能性。

一起來看看這些收納解決方案，也許你可以幫你的小空間找到一些收納靈感。