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7 個東西太多、空間太少的收納解決方案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER 臥室
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如果你住在空間有限的公寓或是小套房裡，但是同時是個喜歡購物，卻又捨不得丟東西的人，那麼你必須要發揮創意，尋找更多的收納空間。今天的點子簿要介紹 8 個東西太多、空間太少的收納解決方案。不管是像是樓梯下的死角，或是床下方的空位，你都可以在小空間中找到意想不到的可能性。

一起來看看這些收納解決方案，也許你可以幫你的小空間找到一些收納靈感。

1. 家中死角

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如果你想要搏得更多的地面空間，你可以好好地檢視家中有什麼死角，然後規劃成收納的空間。例如，樓梯下的空位可以請專家打造成收納櫃，就是多得的儲藏空間。

2. 床下空間

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當家裡空間不大時，那麼就往高處找可能性吧！你可以把床組設計比平常還要高上兩階，然後床下的空間可以規劃成儲藏的抽屜，放置一些平常不常使用的物品。

3. 天花板的高度

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如同剛才我們說的，高度是可以讓你贏得更多收納空間的方式。你可以規劃從天花板到地面的儲藏格。圖中的設計就是善加利用牆面可用空間，設計出內嵌式儲藏格的範例。

4. 廚房的儲藏櫃

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開放式的廚房以及用餐區可以讓空間感覺更寬敞，而在座椅區的旁邊，你可以設計像圖中這樣的牆面系統櫃，讓眾多的廚房用品以及家電有棲身之處。大面積的系統櫃可能會讓人覺得有些窒息感，因此建議你選用白色增加空間感。

5. 有展示功能的層架

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Atelye 70 Planners &amp; Architects

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

有展示功能的牆面層架不僅能讓你擺放更多的器皿，還能讓美麗的用品們變身成為空間的裝飾品，一舉兩得！

6. 利用儲藏櫃作為隔間

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ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
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儲藏櫃可以取代面，成為分隔區塊的隔間，卻又不會像是厚實的牆面一樣壓縮空間感。儲藏櫃上加裝鏡面，也能讓室內面積感覺比實際上還要大。

7. 開放式系統層架

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ARTHUR&amp;MILLER

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
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臥室的收納很重要，然而各種大小的收納櫃可能會讓不大的臥室感覺更擁擠。我們建議你以開放式的系統層架取代，而為了讓物品更有條理地擺放好，你可以選用小箱子或是抽屜。

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