明亮系家庭生活：造價 195 萬台幣的鄉間預製組合屋

要讓全家人都能帶著笑顏生活，家中的明亮度很重要，而如果要讓家人的連結更為緊密，讓大夥都聚集在同一個平面空間的平房是很理想的選擇。
今天所要介紹的預製組合屋位在波蘭，室內有開放式的客廳、餐廳與廚房，以及一間主臥室與一間小臥室，非常適合想要在郊區或是鄉下生活的三人小家庭。其灰與白的外觀非常質樸，然而內在的裝潢卻走時尚路線。
由於預製組合屋施工期短，建材較便宜，因此這個兩房的家造價約 195 萬台幣，是預算有限的家庭的好選擇。
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這個家強調與戶外空間的連結，想當然耳不能少了大面積的露臺區。打開玻璃門之後，就是放上了桌椅的露臺，夏季艷陽高照之時，有屋頂遮蓋的設計，讓全家人能夠更加盡興地在戶外用餐，或是舉行烤肉派對。
灰色屋瓦搭配白色屋身，簡單的設計中帶有質樸的魅力。上了幾個台階後再走幾步路才會到大門，再加上外圍的白色柱子，巧妙地提供住戶隱私感。除了黑與白之外，在部分區塊用上木材，也為這個家增添自然的風味。
相較於其他空間，臥室顯得成熟穩重許多，然而水晶的燈飾與其他裝潢形成反差，巧妙的對比讓畫面更豐富。床頭上的木頭層架能夠當作展示架使用，是非常實用的設計。
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