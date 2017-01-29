明亮系家庭生活：造價 195 萬台幣的鄉間預製組合屋

要讓全家人都能帶著笑顏生活，家中的明亮度很重要，而如果要讓家人的連結更為緊密，讓大夥都聚集在同一個平面空間的平房是很理想的選擇。

今天所要介紹的預製組合屋位在波蘭，室內有開放式的客廳、餐廳與廚房，以及一間主臥室與一間小臥室，非常適合想要在郊區或是鄉下生活的三人小家庭。其灰與白的外觀非常質樸，然而內在的裝潢卻走時尚路線。

由於預製組合屋施工期短，建材較便宜，因此這個兩房的家造價約 195 萬台幣，是預算有限的家庭的好選擇。

一起來看看更多細節！