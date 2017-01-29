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明亮系家庭生活：造價 195 萬台幣的鄉間預製組合屋

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homify 臥室
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要讓全家人都能帶著笑顏生活，家中的明亮度很重要，而如果要讓家人的連結更為緊密，讓大夥都聚集在同一個平面空間的平房是很理想的選擇。

今天所要介紹的預製組合屋位在波蘭，室內有開放式的客廳、餐廳與廚房，以及一間主臥室與一間小臥室，非常適合想要在郊區或是鄉下生活的三人小家庭。其灰與白的外觀非常質樸，然而內在的裝潢卻走時尚路線。

由於預製組合屋施工期短，建材較便宜，因此這個兩房的家造價約 195 萬台幣，是預算有限的家庭的好選擇。

一起來看看更多細節！

戶外的空間

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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家強調與戶外空間的連結，想當然耳不能少了大面積的露臺區。打開玻璃門之後，就是放上了桌椅的露臺，夏季艷陽高照之時，有屋頂遮蓋的設計，讓全家人能夠更加盡興地在戶外用餐，或是舉行烤肉派對。

簡單的外觀

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灰色屋瓦搭配白色屋身，簡單的設計中帶有質樸的魅力。上了幾個台階後再走幾步路才會到大門，再加上外圍的白色柱子，巧妙地提供住戶隱私感。除了黑與白之外，在部分區塊用上木材，也為這個家增添自然的風味。

起居空間

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以白色系以及木頭原色為主的室內空間讓人感到十分清新舒爽，而專家為了起居室選用了中性色系的設計傢俱，因此讓整體畫面充滿時尚感。

落地窗

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從這個角度看過去，起居室緊鄰落地窗，因此整個空間十分明亮。除此之外，電視的旁邊還安裝了電子壁爐，不管是提高室內溫度或是增加美感都有極大的幫助。

廚房

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Ｌ形的大廚房使用了木頭的系統櫃，搭配光亮的白色流理檯，營造出別緻感。你還可以看到專家大膽地將一面牆漆上深色塗漆，將之打造成黑板牆，為廚房增添了趣味感。

浴室

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同樣是木頭加上白色的搭配，浴室明亮又美麗。櫃子下的照明讓室內的氣氛更好，而現代化的衛浴設備則讓屋主能夠開心地享受沐浴的時光。

主臥室

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相較於其他空間，臥室顯得成熟穩重許多，然而水晶的燈飾與其他裝潢形成反差，巧妙的對比讓畫面更豐富。床頭上的木頭層架能夠當作展示架使用，是非常實用的設計。

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