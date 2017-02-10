13 個用不到 3000 塊台幣讓你家變更美的訣竅

誰不想把家裡變得更美更好住？其實要提升房子的整體觀感不一定要豪花百萬來重新裝潢，或者買一些華而不實的奢華裝飾。
我們今天就是要為大家帶來13個絕佳訣竅，重點是它們全部的花費都不到3000 塊台幣！雖然新年剛過，可是每天都是重新粉飾自己的家的最好時刻～趕快一起來動工吧！
有時間就為廚櫃們來個大變身吧！簡單地把它們粉刷成新的顏色，視覺效果即時顯現！
要是提到改裝前門的話，購買一些長木條鋪設在前門上或者單純賦予木門一種迎的顏色就可以了！
木地板雖然耐用，而且跟任何設計的搭配度也非常高，可是它們經過歲月的磨練還是不免會變得暗啞失色。解因的方法很簡單——找專業人仕幫你的木地板打磨拋光吧！
其實除了需要定期清潔壁爐外，你也可以額外購買鑄鐵專用的油漆，把壁爐的內部重新變得煥然一新。相信我們，這個小工序會帶來極佳的效果！
不要再把你的車匙、門匙、鞋子或雨傘隨便丟在玄關或者走廊了！花一點點錢買一個小小的收納櫃子，把東西放好整理好吧！這絕對能改善房子的觀感。
這個點子簡直就是完全不用花錢！只要把狀況良好的舊木架或者梯子回收、加工一下，它們就可以變成獨特又實用的儲物架子了！
你絕對可以花不到3000塊台幣來買一盞漂亮的吊燈，把它放在客廳中心來營造設計焦點。
萬事都決定於小細節上！在水龍頭安裝濾水系統能夠確保食水安全，清徹乾淨的流水是個不可忽略的小細節。
組合式儲物櫃由許許多多的小部分組成，所以好處就是你可以隨時轉換架子的擺放方式。
多買幾種不同顏色、大小的架子，隨意放都會流露出特別的個人風格。 1
在前門加添一些小細節，好比說圖中的民族圖案吧！這樣的小轉變，絕對能讓你的賓客從第一眼開始就對房子留下印象深刻。
長期鋪設地毯的房子其實暗藏不少的塵埃、碎屑或致敏原，定期找專業人仕清潔地毯是必要的動作喔！
延伸閱讀：