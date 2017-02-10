13 個用不到 3000 塊台幣讓你家變更美的訣竅

誰不想把家裡變得更美更好住？其實要提升房子的整體觀感不一定要豪花百萬來重新裝潢，或者買一些華而不實的奢華裝飾。

我們今天就是要為大家帶來13個絕佳訣竅，重點是它們全部的花費都不到3000 塊台幣！雖然新年剛過，可是每天都是重新粉飾自己的家的最好時刻～趕快一起來動工吧！