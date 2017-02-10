你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

13 個用不到 3000 塊台幣讓你家變更美的訣竅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Hallway, The Cotswold Company The Cotswold Company 乡村风格的走廊，走廊和楼梯 木頭
Loading admin actions …

誰不想把家裡變得更美更好住？其實要提升房子的整體觀感不一定要豪花百萬來重新裝潢，或者買一些華而不實的奢華裝飾。

我們今天就是要為大家帶來13個絕佳訣竅，重點是它們全部的花費都不到3000 塊台幣！雖然新年剛過，可是每天都是重新粉飾自己的家的最好時刻～趕快一起來動工吧！

​1. 額外木架

진달래 대우 푸르지오, 라움 디자인 라움 디자인 現代廚房設計點子、靈感&圖片
라움 디자인

라움 디자인
라움 디자인
라움 디자인

廚房裡的東西沒地方放？想為廚房添新意？那就加裝一個木架子吧！它們不僅美觀，而且也非常實用。

​2. 重新粉刷櫃門

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture 廚房
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

有時間就為廚櫃們來個大變身吧！簡單地把它們粉刷成新的顏色，視覺效果即時顯現！ 

​3. 改裝前門

Front door K-Tribe Studió 房子
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

要是提到改裝前門的話，購買一些長木條鋪設在前門上或者單純賦予木門一種迎的顏色就可以了！

​4. 保養木地板

Wickham House, C7 architects C7 architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

木地板雖然耐用，而且跟任何設計的搭配度也非常高，可是它們經過歲月的磨練還是不免會變得暗啞失色。解因的方法很簡單——找專業人仕幫你的木地板打磨拋光吧！

5. 粉刷火爐內部

Fireplace Roselind Wilson Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 fireplace,marble,contemporary,interior design
Roselind Wilson Design

Fireplace

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

其實除了需要定期清潔壁爐外，你也可以額外購買鑄鐵專用的油漆，把壁爐的內部重新變得煥然一新。相信我們，這個小工序會帶來極佳的效果！

​6. 走廊櫃

Oakland Shoe Cupboard and Organiser The Cotswold Company 乡村风格的走廊，走廊和楼梯 木頭
The Cotswold Company

Oakland Shoe Cupboard and Organiser

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

不要再把你的車匙、門匙、鞋子或雨傘隨便丟在玄關或者走廊了！花一點點錢買一個小小的收納櫃子，把東西放好整理好吧！這絕對能改善房子的觀感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 重用舊木梯

BOOKCASE S1, gianluca facchini gianluca facchini 客廳儲藏櫃
gianluca facchini

BOOKCASE S1

gianluca facchini
gianluca facchini
gianluca facchini

這個點子簡直就是完全不用花錢！只要把狀況良好的舊木架或者梯子回收、加工一下，它們就可以變成獨特又實用的儲物架子了！

​8. 選用吊燈

Light In:Style Direct 客廳
In:Style Direct

Light

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

你絕對可以花不到3000塊台幣來買一盞漂亮的吊燈，把它放在客廳中心來營造設計焦點。 

​9. 收納箱子

Tessera Step Cube Unit ASPACE 嬰兒/兒童房儲藏櫃
ASPACE

Tessera Step Cube Unit

ASPACE
ASPACE
ASPACE

花點小錢買些設計特別又耐用的收納箱子吧！把空間變得整潔有序是營造出美麗家居的第一步。 

​10. 安裝濾水系統

Industrial Kitchen With American Diner Feel homify 廚房 實木 Blue bianco venato,monobloc tap,clearwater stereo,windows,drainer grooves,pendant light
homify

Industrial Kitchen With American Diner Feel

homify
homify
homify

萬事都決定於小細節上！在水龍頭安裝濾水系統能夠確保食水安全，清徹乾淨的流水是個不可忽略的小細節。 

​11. 組合式儲物櫃

Modular Library, Redesign Studio Redesign Studio 書房/辦公室食具櫃
Redesign Studio

Modular Library

Redesign Studio
Redesign Studio
Redesign Studio

組合式儲物櫃由許許多多的小部分組成，所以好處就是你可以隨時轉換架子的擺放方式。

多買幾種不同顏色、大小的架子，隨意放都會流露出特別的個人風格。 1

​2. 前門小細節

Large Decorative Front Door Arttus 房子
Arttus

Large Decorative Front Door

Arttus
Arttus
Arttus

在前門加添一些小細節，好比說圖中的民族圖案吧！這樣的小轉變，絕對能讓你的賓客從第一眼開始就對房子留下印象深刻。 

​13. 找專業人仕清潔地毯

London Fog Crown Floors 牆壁與地板地毯
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

長期鋪設地毯的房子其實暗藏不少的塵埃、碎屑或致敏原，定期找專業人仕清潔地毯是必要的動作喔！ 

延伸閱讀：

空間無極限：擁有寬闊天井的凹字型日系平房

7 個分隔客廳以及入口的時尚好點子
你覺得哪個建議最有效呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了