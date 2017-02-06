不同尺寸不同風格任你選擇，7 間絕美的獨棟房子！

對於小型家庭來說，一間單層獨棟房子的空間是實用又充足的；對於長者或者是行動不便的人來說，單層房子更是能夠方便他們的起居生活，少了樓梯也可以減低一些家居風險。可是如果以大家庭的角度來說，當然兩層或者三層的房子就最理想不過了！
今天我們為大家帶來了7張絕美的房子設計圖以供參考，當中有些是單層的、有些是雙層的，它們的風格也不盡相同。現在就讓我們一起來看看吧～
這個明亮的雙層房子主要以木材和混凝土配搭，感覺上就好像是時尚與傳統、自然與現代都市的配合。
值得一提的是二樓的臥室陽台採用了透明玻璃圍欄，為屋主提供了最好的無阻隔景觀，整體的感覺也非常時尚。
這個被綠意包圍的平房一直流露出一種休閒溫馨的氣氛，你有感受到嗎？ 房子配備了傳統的三角坡頂，為了與純白的牆身配合以及提升現代感，設計師於是選擇把屋頂塗上黑色。為了節約能源，屋頂上還裝設了太陽能板呢！
磚屋有它們獨特的質感，正正是因為這種無可代替的特質，所以很多人都把磚牆融入室內外的設計其中。
這個設計時尚的磚屋雖然只有一層，可是空間卻非常充裕。更令人留下印象的就一定是它的戶外空間了！你看看那泳池！
這個房子走的可亦不是一般的簡約風，因為它的結構一點都不平凡！房子本體裝設了許多落地玻璃窗，所以室內採光特別充足。而房子外圍有多個方型支架，彷如是房子的延伸一樣，為屋主們提供了不少戶外活動空間。
最後我們來參觀的房子採用經典不過時的黑白配色——房子的磚牆主體及屋頂都是暗黑色系，而前門的門廊等部分則是選用對比強烈的純白色，當中還有木材作點綴。
設計師還在房子的四周鋪上了小木徑，打造出獨特的散步小步道。
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