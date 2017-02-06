不同尺寸不同風格任你選擇，7 間絕美的獨棟房子！

對於小型家庭來說，一間單層獨棟房子的空間是實用又充足的；對於長者或者是行動不便的人來說，單層房子更是能夠方便他們的起居生活，少了樓梯也可以減低一些家居風險。可是如果以大家庭的角度來說，當然兩層或者三層的房子就最理想不過了！

今天我們為大家帶來了7張絕美的房子設計圖以供參考，當中有些是單層的、有些是雙層的，它們的風格也不盡相同。現在就讓我們一起來看看吧～