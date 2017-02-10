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一間簡約、優雅、全木製的日式美房

Tarsier Tarsier
大間々の曲り家, ATELIER N ATELIER N 房子
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今天 homify 為各位讀者帶來一個簡單的房屋專案，這一間全木製的和風平房，是由來自日本群馬懸的建築師所設計，簡單的構思非常踏實和簡約，實用度非常高，很適合喜歡木頭質感，以及質樸的人從中找靈感。

如果你也希望為自己的家找一個合適的裝潢，不妨看一下這個專題，說不定這正是你想要的設計哦！

簡單穩重的風格

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這間平房的外型雖然比較簡約，但卻帶有沉實穩重的個性，讓人感覺安穩和舒適。極簡的風格和清晰的空間分隔，完美地安排了停車位置和種植植物的地方，再配上 L 形的格局和灰色的屋簷，平淡卻窩心。

黑夜中的光芒

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在夜裡，簡單的房子煥然一新，變成溫暖時尚的空間，充份地展現了光線和使用的素材的重要性。雖然在日光之下只是一間平淡的房子，但在黑夜裡，它卻變成了高品味，且充滿現代感的屋子。在美麗的黃光的照射下，外牆所採用的凹凸石面，配上了綠油的盆栽，特別漂亮。門前的玄關位置，為夜歸的住戶，貼心地提供光線，牽引著我們回家去。

開放空間和戶外庭園

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室內的裝修充滿了現代的簡約風和日本的傳統風味，跟外表沉實的感覺成了強烈的對比，木材的色調配上了戶外的陽光，為房子增加了活潑生動的感覺。半開放式的廚房和榻榻米的日式飯桌，配上園外的風景，非常具備田園的氣色，讓人精神一振，非常具治癒性。

開放式的廚房

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這個房子並未使用任何的牆壁去分隔空間，廚房、大廳和飯廳都在同一個空間，但卻完全沒有任何混亂的感覺。這全因為設計師聰明地使用了不同的物料去分隔空間，例如：廚房的藍色磚瓷，讓整個空間變得截然不同，但也不防礙空間感。

露天通風的空氣走廊

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木造的圍棚、木板地和屋頂形成了清新的空氣走廊，充滿了傳統的日本風情，加上紙造的敞門和綠油的庭園，簡單良好地提供舒適的空間給住戶。

延伸閱讀更多房屋專題：藍色是最溫暖的顏色:-擁有大屋頂的木質住家

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