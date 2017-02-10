一間簡約、優雅、全木製的日式美房

今天 homify 為各位讀者帶來一個簡單的房屋專案，這一間全木製的和風平房，是由來自日本群馬懸的建築師所設計，簡單的構思非常踏實和簡約，實用度非常高，很適合喜歡木頭質感，以及質樸的人從中找靈感。
如果你也希望為自己的家找一個合適的裝潢，不妨看一下這個專題，說不定這正是你想要的設計哦！
這間平房的外型雖然比較簡約，但卻帶有沉實穩重的個性，讓人感覺安穩和舒適。極簡的風格和清晰的空間分隔，完美地安排了停車位置和種植植物的地方，再配上 L 形的格局和灰色的屋簷，平淡卻窩心。
在夜裡，簡單的房子煥然一新，變成溫暖時尚的空間，充份地展現了光線和使用的素材的重要性。雖然在日光之下只是一間平淡的房子，但在黑夜裡，它卻變成了高品味，且充滿現代感的屋子。在美麗的黃光的照射下，外牆所採用的凹凸石面，配上了綠油的盆栽，特別漂亮。門前的玄關位置，為夜歸的住戶，貼心地提供光線，牽引著我們回家去。
這個房子並未使用任何的牆壁去分隔空間，廚房、大廳和飯廳都在同一個空間，但卻完全沒有任何混亂的感覺。這全因為設計師聰明地使用了不同的物料去分隔空間，例如：廚房的藍色磚瓷，讓整個空間變得截然不同，但也不防礙空間感。
木造的圍棚、木板地和屋頂形成了清新的空氣走廊，充滿了傳統的日本風情，加上紙造的敞門和綠油的庭園，簡單良好地提供舒適的空間給住戶。
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