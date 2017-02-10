一間簡約、優雅、全木製的日式美房

今天 homify 為各位讀者帶來一個簡單的房屋專案，這一間全木製的和風平房，是由來自日本群馬懸的建築師所設計，簡單的構思非常踏實和簡約，實用度非常高，很適合喜歡木頭質感，以及質樸的人從中找靈感。

如果你也希望為自己的家找一個合適的裝潢，不妨看一下這個專題，說不定這正是你想要的設計哦！