3 個精彩實例，教你打造出美觀的「戶外甲板空間」

想要裝修房子的外觀時，我們可以選擇打造一座園林、一座游泳池，或是有圍牆的花園等等。但是如果你想要的是一種特殊的元素，既實用又美觀，未來想出售房子時，還可以提增房地產的價值，也許你可以考慮打造一座木造鋪面的甲板。既可提供令人愉快的戶外休閒環境，同時也美化了家居環境。如何打造呢？以下就跟著我們一起來看看吧！