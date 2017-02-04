3 個精彩實例，教你打造出美觀的「戶外甲板空間」

想要裝修房子的外觀時，我們可以選擇打造一座園林、一座游泳池，或是有圍牆的花園等等。但是如果你想要的是一種特殊的元素，既實用又美觀，未來想出售房子時，還可以提增房地產的價值，也許你可以考慮打造一座木造鋪面的甲板。既可提供令人愉快的戶外休閒環境，同時也美化了家居環境。如何打造呢？以下就跟著我們一起來看看吧！
打造這種戶外甲板的最重要步驟便是選擇好的材料，它必須能够承受許多變數，像是濕度、潮氣、極端的溫度等等。這座陽臺選擇以木材作為材料，當然，首先便是要為它作好塗層工作。
每一座甲板都得從基礎作起，這張照片中可以看到使用板材構成的骨架，同時還使用沙子來填充，以確保地基夠穩固安全。
把地基打到牢固之後，還要釘緊，接下來便是在木板上覆蓋甲板的頂部。
當所有木板都釘妥當之後，接下來便是處理周圍的草地和鋪磚地面，這些裝潢元素都配合好，便能呈現出令人驚豔的結果。
第二個例子要介紹一座外觀和佈局完全不同的甲板。雖然這它也是覆蓋著木板，但風格和設計卻與前一座迥異。
先把地面表層清理好後，鋪設上礫石作為基礎，以防止叢生的雜草穿過甲板。礫石同時也標誌出甲板的輪廓來。
就像之前的例子一樣，先在地基上擺置木板的骨架結構，上面的橫樑間隔不要離得太遠，才能確保甲板有足夠的支撐力道。
接下來便是鋪設最上層的木板。但這還不是最後成品，必須再經切割形成所需要的結構。
所有不規則的部分都被切掉了，讓外觀呈現出流暢的曲線來。
先為表面塗上必要的保護塗層，然後就可以漆上想要的顏色。這座甲板是採用豐富的棕色調加上暖紅色系，構成很美的觀感。
這些完成後，就可以為甲板增加配角，像是添加一些盆栽，或是打造出園林的特色來。
如果你的甲板够大，你可以用它來作為戶外娛樂及社交的區域，擺置上傢俱和必要的裝飾物，或是像照片中造出一個內嵌的盆栽裝置，便能讓人眼睛一亮。
由於地面相當不均勻，這座甲板必須稍微提高，好讓表面維持平整，也方便進出屋子內外。
房子所處的地面非常不平整，但是甲板的表面卻必須平坦，因此露臺的一邊得造出階梯來。完成後便可加上保護塗層，予以適度拋光，並塗上想要的顏色。
需要幫忙的話，我們的專家很樂意協助！
完成後的甲板有著別緻的外觀，圍繞著房子周邊，有著寬廣的空間可以當作一座時尚的戶外活動區。
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