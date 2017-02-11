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10 間絕美的木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. 房子
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人在森林和原野總是倍覺逍遙自在，也許是因為人本身有親近自然的天性吧！不管科技怎麼發展、城市如何繁華，我們大多類人依舊偏愛充滿自然風味的原木木屋。

在台灣的潮濕環境我們很少見到有人建起木屋來，雖然它們具有調節溫度、淨化空氣等等的功能。沒關係，Homify今天將要帶大家來參觀 10 間唯美至極的原木木屋，讓美麗的房子滋潤一下我們的眼球和心靈！

​1. 樑木之家

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

這個大型木屋外表有令你想起大英博物館等等的希臘復興式建築嗎？特別是它門前五條連接著屋頂木椽的大木柱？

這種設計不僅能夠支撐房子的重量，它亦能進一步隱固整個房子，就算有狂風暴雨也不怕。

​2. 樹幹之家

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд 房子
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

這個房子沒有選用一般的木板，而且直接用大小不一的樹幹來建房！整個充滿原木面貌的木屋有種原始的粗獷魅力，就好像是古時的維京人一樣，非常獨特。在紛紛白雪的襯衫下，顯得整個木房更加絕美。

​3. 特大屋頂

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood 房子
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

這個同樣選用樹幹來作主體的房子跟剛剛的非常不一樣，特別是這裡會把樹幹尾部塗色白色。這樣子就讓我想起60年代那一套美國動畫《摩登原始人》讓整體添了一份可愛的感覺！ 除此以外，房子特大屋頂設計也非常特別，使得寬闊的戶外空間有上蓋遮蔽，非常適辦外派對！

​4. 二合一

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin 房子 木頭 Wood effect
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

這一張設計圖展示了一個獨特創新的設計理念——一樓走自然原始風，以淺色樹幹為主要建材；二樓強調獨特的現代設計，凹形的房子設計和陽台的玻璃圍欄富有時尚感。這種二合一的設計讓你能同時擁有現代與自然，你喜歡嗎？

​5. 自然絕美

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. 房子
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

別誤會，這絕對是一個真實的房子！木屋本身的設計簡單自然，花園裡還有一個古色古香的涼亭呢！可是我們想被木香包圍的同時，也能感受現代生活的便利，所以房子還是包含了不少先現代建築元素，比如說房子建在混凝土地台上。 

​6. 盒中盒

Дом под Харьковом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT 房子
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

房子本身就像是一個簡約的長方形木盒，在這個「盒子」裡再有另一個比較小型的「盒子」，是一般的起居空間。而兩者之間的空隙就成為了陽台和門廊二合一的室外空間。

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7. 北歐鄉村風

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. 房子
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

木屋配白窗框以及三角形屋頂是典經的北歐風設計特點。房子前還有一個偌大的花園，裡面長滿了可愛的小花小草，更加突顯房子的鄉村風格。

​8. 奢華別墅

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design 房子
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

木屋亦能營造出奢華高貴的感覺，這個由俄羅斯設計公司PAVELCHIK DESIGN打造的案子就是如此。房子建在山上，坐擁美麗的海景，故此選用透明的玻璃圍欄是無阻視線的最佳選擇！

此外，戶外庭院裡其實還有一個寬闊的大泳池，可以讓屋主盡情在家裡享受休閒時光。 

​9. 明亮預製屋

Коттедж в Венгрии, Eugene Chekhov Eugene Chekhov 房子
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

這個外型獨特新穎的木屋是預製屋，這種建法可以大大節省時間和金錢。除了木頭和木板外，特大的落地玻璃窗和屋頂一整排聚光燈都是設計焦點，共同營造出一個明亮的家。 

​10. 挑高木屋

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT 房子
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

最後我們來看的是這個美麗典雅的挑高木屋！優質的木材給人一種高雅的感覺，而除了木材以及，整個房子的燈光照明也同樣吸引！讓你們沉醉在木香的同時，也能感覺溫柔的柔和燈光。

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