人在森林和原野總是倍覺逍遙自在，也許是因為人本身有親近自然的天性吧！不管科技怎麼發展、城市如何繁華，我們大多類人依舊偏愛充滿自然風味的原木木屋。

在台灣的潮濕環境我們很少見到有人建起木屋來，雖然它們具有調節溫度、淨化空氣等等的功能。沒關係，Homify今天將要帶大家來參觀 10 間唯美至極的原木木屋，讓美麗的房子滋潤一下我們的眼球和心靈！