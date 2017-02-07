美得不像話！呈現完美 60°的 37 坪日式家庭房子

這一次的專案的主角是一間位於日本的日式家庭房子，由當地設計公司株式会社プラスディー設計室打造，名為” PLEASANT ANGLE HOUSE”意思即是一間有美麗角度的房子。那麼設計師為什麼會取這個名字呢？那是因為房子整體呈現出一個完美的60°！

除此以外，房子整體的設計新穎時尚，而內部裝潢簡約舒適，有外在美的同時也有內在美！現在就讓我們來一起參觀這所美房吧～