美得不像話！呈現完美 60°的 37 坪日式家庭房子

這一次的專案的主角是一間位於日本的日式家庭房子，由當地設計公司株式会社プラスディー設計室打造，名為” PLEASANT ANGLE HOUSE”意思即是一間有美麗角度的房子。那麼設計師為什麼會取這個名字呢？那是因為房子整體呈現出一個完美的60°！
除此以外，房子整體的設計新穎時尚，而內部裝潢簡約舒適，有外在美的同時也有內在美！現在就讓我們來一起參觀這所美房吧～
這個房子佔地面積有 37 坪，光是車庫就有 4.5 坪，所以它的雙層結構有效大大提升住居面積。
房子從外觀上看起就已經給人一種時尚現代的感覺，混凝土、木板和金屬裝飾板三種元素相互配搭、相互襯托。
你沒看錯，這不是設計圖，這是美房本人！
從這個角度我們終於看得到房子所呈現的60度角了！這種凹型的房型設計除了能確保隱私外，也能充份利用土地空間來打造出一個寬闊的花園。
值得一提的還有連接室內與花園的木甲板——和諧的配色讓整個多元設計空間更融合、更好看。經過完美修剪的草坪和那一棵小樹也共同營造出一種日式的溫馨氣氛。
進門以後我們會看到一整個開放式起居空間，充沛的陽光照亮著整個家，這可要歸功於面向庭院的幾面落地大玻璃！
除此以外，基於房子獨特的房型，整個空間都呈現出一種多層次、半挑高的結構，是個特別之處。
靠近窗邊的這個角落被設定成為房子裡最具日式風味的角落——升高的平台上鋪著傳統的日式坦坦米，而旁邊的角落更是一個簡約又實用的小桌子，是個偷閒的最佳位置。
二樓的設計同樣走日式簡約風，純木空間在陽光底下顯得特別和諧。兩個不同的起居空間以地板來作明顯分隔，感覺協調卻不盡相同。
走廊的牆上裝設了一整個長型木架，可供當作書桌使用，也可以用作擺放或收納東西之用。
你也想擁有這樣的一個美房嗎？
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