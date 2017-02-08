10 間美得讓你想把浴缸直接拆掉的淋浴間

「魚，我所欲也，熊掌，亦我所欲也」這句出自孟子的話，到今天也能應用在不同的情況裡，比如說：浴缸，是我想要的，可是‥‥‥可是我也想要一個美翻的淋浴間啊！

現實生活中很少人的都市浴室能夠大到同時容納兩者，那問題就在於你要怎麼取捨！今天我們偏心一點，為大家帶來了 10 間美得不可思議又實用的淋浴間，說服你把佔位置的浴缸拋諸腦後！