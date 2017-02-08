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10 間美得讓你想把浴缸直接拆掉的淋浴間

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż 浴室
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「魚，我所欲也，熊掌，亦我所欲也」這句出自孟子的話，到今天也能應用在不同的情況裡，比如說：浴缸，是我想要的，可是‥‥‥可是我也想要一個美翻的淋浴間啊！

現實生活中很少人的都市浴室能夠大到同時容納兩者，那問題就在於你要怎麼取捨！今天我們偏心一點，為大家帶來了 10 間美得不可思議又實用的淋浴間，說服你把佔位置的浴缸拋諸腦後！

​1. 東方魅力

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 現代浴室設計點子、靈感&圖片
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

這個融合現代設計以及日式風格的衛浴間由設計公司MOB ARCHITECTS打造。

牆身選用的是黑白兩色的花紋漆，營造出豐富的凹凸質感；石臉盆與拼有竹塊的浴室櫃共為一體，淋浴間地上也鋪設了木條地板，整體富有自然日式味道。

​2. 像客廳一樣的衛浴間

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mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
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不仔細看，你也許會以為這是一個客廳——因為這個空間有著特大彷毛地毯以及一盞充滿現代的吊燈！原來只要把幾樣裝飾品簡單地帶進浴室就能有這種效果，喜歡創新的你們不妨考慮看看。

​3. 無縫空間

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Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

如果你想進一步擴大浴間的空間感，那不妨參考這一個設計吧！

簡潔乾淨的淋浴間僅以一面玻璃跟其他空間分隔，視覺上就好像是一個無縫的寬闊空間。

淋浴間本身的設計也非常方便人使用——充裕的方形淋浴空間設計時尚，牆身附有獨特的藝術牆面；而另一邊牆面更設有嵌入式的擺放空間，放便收納瓶瓶罐罐。

​4. 明亮馬賽克

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GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
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喜歡淺色系設計的你們會愛上這個浴室嗎？純白的空間配以高貴的馬賽克地板和牆面，深色的浴室櫃也非常鮮明突出，設計感十足。

​5. 鮮艷顏色

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio 浴室
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

這個浴室採用鮮艷紅色來作淋浴間的主調，帶出熱情與活力，十分適合喜歡大膽創新的設計的你們。

​6. 原始閣樓

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli 浴室
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

如果想要選擇一些低調設計的話，這個強調原始風格的浴室會是你的選擇嗎？

天花板的木樑不多加修飾，自成最天然的裝飾品。浴室的牆面也沒有多加粉刷或者鋪上任何外牆板，強調的是低調、自然。

半開放式的淋浴間同樣是設計焦點，半牆設計讓這個空間活像是個有趣的盒子一樣。

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​7. 淋浴間是唯一主角

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT 衛浴浴缸與淋浴設備
SILVERPLAT

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這個浴室完全就是讓淋浴間當起唯一主角！ 整個寬闊的浴室都是走極簡風，所以更能突顯位於中心的時尚淋浴——它連接在一面薄薄的灰牆上；半圓的浴間鋪設了美麗的木地板；玻璃門配搭不鏽鋼零件更添現代感。

​8. 個性設計

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 浴室 大理石
studioSAL_14

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時尚的浴間不再能夠滿足我們的眼球——我們需要一間更具亮點的浴間！ 

這個浴室雖然間隔沒有特別大的驚喜，可是無論是從淋浴間的用色及用料、鏡子、廁盆或者洗臉台來說，每一個部分都與眾不同，亮點處處！

​9. 都市風格

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN 浴室
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

白磚牆是這個獨特都市浴間的主角，整片牆面連同淋浴間都是鋪滿這種經典材料。淋浴間沒有任何玻璃間隔，方形的凹陷空間自成一角，值得留意的還在地上鋪設的拼花地磚！

​10. 最具設計感與藝術感

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN 浴室
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

最後我們來參觀的浴間充滿著豐富的設計感與藝術感，極簡的空間以黑、白、啡來營造出層次，非常耐看。 

淋浴間的設計完全出乎我們的意料，小小的方形淋浴空間由黑白相間的浴簾圍繞，非常新穎獨特！如果沒有細心留意你甚至可能會把跟旁邊的藝術擺設歸為一類吧！旁邊的是能夠讓人盡覽的雪景玻璃窗，你也會想擁有這種浴室吧！

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