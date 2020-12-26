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讓你盡享農作生活的低價位行動木屋

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[ 行 動 木 屋 ] 伴農共老, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 房子
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許多台灣人渴望在退休之後回歸日出而作，日落而息的農作生活。也許這樣的你已經有間在城市裡的家，但是偶爾想要到山中或是你買的農地旁生活一段時間，那麼可移動式的小坪數行動木屋便是理想的選擇。

來自 FAMWOOD紅屋專家們汲取國外設計的精髓，並且考慮到台灣氣候的特性，打造出符合台灣人住房需求的各類行動木屋。由於台灣天氣潮溼，因此雖然木屋是許多人心中的夢想之家，但是想到木材所需的維護工作便打退堂鼓。專家們為了克服這樣的限制，為行動木屋加裝了防潮通風的設計。

在專家們所打造的眾多行動木屋中，我們今天要介紹的是 “伴農共老” 這個系列。如果你希望能夠在退休後過著農作生活，與大地和諧共存，那麼這間行動木屋應該會是非常理想的選擇。

素材與結構

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FAMWOOD 自然紅屋

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FAMWOOD 自然紅屋
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為了讓居者能夠更無負擔地享受與大地共存的生活，並且對我們的環境負責，FAMWOOD 的專家們使用無毒原木以及 95%可回收建材。為了讓退休後的健康生活，原木的素材不排放任何 “毒氣”，讓居者可以安心地生活。

兼顧輕盈與安全的行動屋

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另外，考慮到台灣多颱多震的特性，專家們打造出可防颱防震的安全地基，然後搭配零排廢量的內部低汙染系統。這樣的概念以及設計讓提供了所有想要親近土地，回歸自然的居者一個最原始且單純的美好棲身之所。

除了講求輕盈感的建材之外，行動木屋非常能體會台灣住戶對於房子抗震度的重視，採用混凝土且有彈性的結構，而行動木屋的鋼構的回復性也能大幅度減低震後的破壞力。

工期短

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行動木的概念類似預製屋，全部的結構都在工廠先組裝完成，因此專家只需要把組裝好的木屋運送到你所指定的地點，然後在建地只需要進行基本地基以及吊裝工程，因此比起一般傳統的房屋，行動木屋的工期非常短。

價格低

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使用鋼木混構的行動木屋雖然採用質感良好的木材，但是價格十分合理。寬7.5M，長6M，高2.75M，面積為 45 平方米的行動木屋推廣價是 188 萬，而室內的平面配置還可以微幅調整。

全內裝

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行動木屋也包含了基本的傢俱家電甚至露台小苑，因此你只需要一卡皮箱就可以入住，對於只是想要在週末的時候享受農作生活，或是已經不想要大費周章裝潢室內空間的你，是非常便利的設計。

先體驗、再購買

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不管看過多少文章以及影片介紹，不管價格多麼實惠，外觀多麼吸引人，要購入一間房子還是需要慎重考慮的一件事情。FAMWOOD 提供屋主食農生活體驗，讓每個人都可以親眼看到行動木屋，感受其結構以及質地，再決定是否要購入行動木屋。

行動屋的可能性

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考慮到台灣的氣候以及地形，以及現代人們對於住房的需求以及期待，專家們所打造出的行動木屋，絕對是非常貼心且符合人性的好設計。

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