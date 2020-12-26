讓你盡享農作生活的低價位行動木屋

許多台灣人渴望在退休之後回歸日出而作，日落而息的農作生活。也許這樣的你已經有間在城市裡的家，但是偶爾想要到山中或是你買的農地旁生活一段時間，那麼可移動式的小坪數行動木屋便是理想的選擇。

來自 FAMWOOD紅屋的專家們汲取國外設計的精髓，並且考慮到台灣氣候的特性，打造出符合台灣人住房需求的各類行動木屋。由於台灣天氣潮溼，因此雖然木屋是許多人心中的夢想之家，但是想到木材所需的維護工作便打退堂鼓。專家們為了克服這樣的限制，為行動木屋加裝了防潮通風的設計。

在專家們所打造的眾多行動木屋中，我們今天要介紹的是 “伴農共老” 這個系列。如果你希望能夠在退休後過著農作生活，與大地和諧共存，那麼這間行動木屋應該會是非常理想的選擇。