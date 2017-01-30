寧靜的避風港：與自然連結的優雅鄉間小屋

今天的點子簿主角是位在被自然環繞的寧靜鄉間中的一間美麗小屋。這個屬於一對退休夫妻的家有著典雅的外觀，與週遭的自然做連結是屋主的主要要求。除了有大面積的露臺以及庭院，這間房子還附帶一個面積不小的游泳池。
走進室內後，高雅的傢俱以及美麗的家飾品營造出別緻的風格，功能齊全的廚房，浪漫的閱讀小角，是我們最喜歡的設計。
如果你也打算在寧靜的郊區或是鄉下，過著有品味的好生活，就跟我們一起參觀更多細節！
專家為這個家規劃了長形的木頭露臺，露臺的上方搭建了綠色的遮陽棚，除了讓綠意可以攀爬而上外，也能讓在露臺的親朋好友不用吃曝曬於陽光之下的苦頭。露臺的旁邊是有修剪整齊的草坪的庭院，庭院中間還擺放了美麗的現代雕塑品，凸顯屋主不凡的獨特品味。
一層樓的家的另外一頭是非常令人羨慕的泳池區，池畔擺放了可以曬日光浴的躺椅，光看這個畫面就讓人期待夏天趕快到來。日光浴區鋪上了美麗的石材，而旁邊則是精緻的小庭院。
專家採用了混搭不同風格的傢俱以及家飾品，而不同的藝術品則是屋主的珍貴收藏品，凸顯出他們的藝術品味。而我們最喜歡的傢俱無非是米白色的優雅扶手沙發椅，黑色的滾邊非常細緻，是起居室的大亮點。
在這張圖片中，壁爐是吸引我們目光的元素。在冬天的時候，圍在壁爐旁聊天或是自己看書，非常溫馨愜意。除此之外，大膽的黑色地板是非常獨特的選擇，與白色的牆面形成強烈卻和諧的對比。
這間帶有現代鄉村風格的廚房選用木頭的流理檯面，因此感覺十分溫暖好親近。黑色地板以及白色的櫃子構成美好的畫面，而大量的層架則是善用牆面空間的設計。
臥室緊鄰著美麗的庭院，一推開玻璃門之後就能走向自然，是讓人稱羨的設計。臥室整體色系以白色以及柔和的木頭原色為主，因此專家選用了深棕色的窗簾，讓房間更有層次感。
白色的浴室的最佳主角絕對是那獨特的洗手台。以舊機器改造而成的支架顯眼奪目，而洗手檯面則是大理石材質，其美麗的紋路讓人深陷它的魅力之中。圓形的鏡子則比方形的讓人感覺更加柔和，而牆面的層架則可以擺放常用的盥洗用品。
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