寧靜的避風港：與自然連結的優雅鄉間小屋

今天的點子簿主角是位在被自然環繞的寧靜鄉間中的一間美麗小屋。這個屬於一對退休夫妻的家有著典雅的外觀，與週遭的自然做連結是屋主的主要要求。除了有大面積的露臺以及庭院，這間房子還附帶一個面積不小的游泳池。

走進室內後，高雅的傢俱以及美麗的家飾品營造出別緻的風格，功能齊全的廚房，浪漫的閱讀小角，是我們最喜歡的設計。

如果你也打算在寧靜的郊區或是鄉下，過著有品味的好生活，就跟我們一起參觀更多細節！