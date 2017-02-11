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讓廚房煥然一新：11 個可供複製的超棒設計點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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客製化的廚房強調設計的完整感，所以無論是廚櫃還是冰箱烤箱等等電器都具有統一的風格。而且由於經過精準的量度安裝，每個廚房的尺寸一定絕對適合你所預設的空間。正正是因為這些原因，這種客製化的廚房近年愈來愈受歡迎。

今天我們要來參觀 11 個符合空間大小的絕美客製化廚房，當中有一些超棒設計點子是馬上就可以學起來的。如果你想讓自己家裡的舊廚房煥然一新的話，那記得要好好寫筆記以及找廚房設計師幫忙囉！

1. 加入鏡面

Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

如果你覺得一般的廚櫃組合太沒趣的話，你也許可以選擇這一種裝有鏡面的置頂式廚櫃喔！

一整面鏡子有助瞬間擴大空間感，而且也把廚櫃本身掩蓋起來，提升整體的整潔度和時尚度。

​2. 加裝有玻璃門的木櫃子

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

不想把廚櫃全都變成鏡面櫃這麼大工程？那你可以選用像圖中加裝了玻璃窗門的木廚櫃喔！這樣可以讓你把碗碟排列整齊的同時，也可以讓你盡情展示你的美麗豌盤收藏。 

​3. 選用大紅色

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

如果想為廚房加添活力，你可以考慮一下引進鮮艷的顏色比如說紅色。在這個廚房裡無論是料理台還是餐桌都是選用了鮮紅色；牆上還掛著一整幅草莓圖案，貫徹了大紅的設計特色。

​4. 加入金屬元素

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

要為廚房瞬間注入現代時尚感，最好就方便就是把金屬元素加入設計當中。比如說不鏽鋼冰箱或天花板的特大抽油煙機等等。

​5. 選用大地色系牆面

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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鮮花都要有綠葉的襯托才顯得更加嬌美，裝潢亦如此。如果你的廚房傢俱設計非常醒目，顏色也非常鮮明的話，那一面擁有大地色系的牆就是最好的襯托。

​6. 白色拼暖色

Clockwork Orange, FABRI FABRI 廚房 Orange
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

白色跟暖色其實很搭，兩者有顏色對比之餘也不會說誰搶掉誰的風頭。這個由白色和橙色組成的客製廚房呈現出不一樣的協調感，你喜歡這種設計嗎？

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​7. 融合不鏽鋼與大理石

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca 廚房
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

當不鏽鋼與大理石結合的時候，整個空間都會營造出一種幹練時尚的設計感。效果你可以輕鬆地從這個廚房裡看得到！ 

8. 安裝大窗子

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos 廚房
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

當窗外的園林景色如斯美麗的時候，你當然沒有藉口不在廚房裡安裝大量窗子啊！這種設計不僅能夠提供絕佳景觀，在平時也同時能加強空氣流通，避免產生難聞的油耗味。

​9. 把一面牆鋪上木板, 一面鋪上金屬

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm 廚房
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

木材柔和自然，而鋼材則幹練時尚，兩者差天共地，可是將它們放在一起的時候又會產生出一種特別的衝突美！ 

​10. 以木板裝潢空間

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
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這個廚房幾乎每一個部分都是由木材組成，整體感覺非常和諧溫馨。中島式廚房設計時尚又實用，是現代廚房設計的必備元素。 

​11. 加添石材元素

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS 廚房
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
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無論是大理石、雲石還是花崗岩，這些高貴的石材總是能夠提升你的廚房的質感。 

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