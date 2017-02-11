讓廚房煥然一新：11 個可供複製的超棒設計點子

客製化的廚房強調設計的完整感，所以無論是廚櫃還是冰箱烤箱等等電器都具有統一的風格。而且由於經過精準的量度安裝，每個廚房的尺寸一定絕對適合你所預設的空間。正正是因為這些原因，這種客製化的廚房近年愈來愈受歡迎。

今天我們要來參觀 11 個符合空間大小的絕美客製化廚房，當中有一些超棒設計點子是馬上就可以學起來的。如果你想讓自己家裡的舊廚房煥然一新的話，那記得要好好寫筆記以及找廚房設計師幫忙囉！