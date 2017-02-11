讓廚房煥然一新：11 個可供複製的超棒設計點子

如果你覺得一般的廚櫃組合太沒趣的話，你也許可以選擇這一種裝有鏡面的置頂式廚櫃喔！
一整面鏡子有助瞬間擴大空間感，而且也把廚櫃本身掩蓋起來，提升整體的整潔度和時尚度。
不想把廚櫃全都變成鏡面櫃這麼大工程？那你可以選用像圖中加裝了玻璃窗門的木廚櫃喔！這樣可以讓你把碗碟排列整齊的同時，也可以讓你盡情展示你的美麗豌盤收藏。
如果想為廚房加添活力，你可以考慮一下引進鮮艷的顏色比如說紅色。在這個廚房裡無論是料理台還是餐桌都是選用了鮮紅色；牆上還掛著一整幅草莓圖案，貫徹了大紅的設計特色。
要為廚房瞬間注入現代時尚感，最好就方便就是把金屬元素加入設計當中。比如說不鏽鋼冰箱或天花板的特大抽油煙機等等。
當不鏽鋼與大理石結合的時候，整個空間都會營造出一種幹練時尚的設計感。效果你可以輕鬆地從這個廚房裡看得到！
當窗外的園林景色如斯美麗的時候，你當然沒有藉口不在廚房裡安裝大量窗子啊！這種設計不僅能夠提供絕佳景觀，在平時也同時能加強空氣流通，避免產生難聞的油耗味。
這個廚房幾乎每一個部分都是由木材組成，整體感覺非常和諧溫馨。中島式廚房設計時尚又實用，是現代廚房設計的必備元素。
無論是大理石、雲石還是花崗岩，這些高貴的石材總是能夠提升你的廚房的質感。
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