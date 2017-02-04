搶救空蕩公寓：為年輕夫婦改造的開放式時尚空間

房子不論是如何破舊，只要經過專家之手，必然有復活希望！今天要帶你去看的這座房子是位於西班牙西北部的 Vigo ，一對年輕夫婦買下它之後，把裝修的任務交給了 T 設計工作室。負責重新設計這棟房子的專家們，除了要為它穿上一層新衣，還得重頭打造內部的空間格局。究竟在有限的預算內能創造何種奇蹟？立刻一起來參觀！
設計師動手之前，內部老舊陰沉到令人恐懼。左邊的牆已經被拆除掉，看起來像是一處整合了餐廳、起居室和廚房的開放式空間。地板上放置著加熱器，情況還不算太差，或許重新安裝後還能使用。
重新裝修後的空間擁有多種功能，儘管室中有系統櫃當作區隔，但整體仍顯得寬敞開放。採用灰色和白色為主要色調，換上新的地板後，這對沒有孩子的年輕夫婦可以在此生活得很舒適。
從這個角度，我們可以看到整座客廳，視覺上相當舒適明亮，後方則是餐廳和廚房區域。設計師採用現代與古董混搭，沙發、咖啡桌和餐桌搭配簡約的門窗，營造出滿滿的家的氛圍。
新的餐桌既實用又美觀，長型椅子可以用來儲放東西，同時還可以區隔空間，是一座多用途的傢俱。木製桌子和灰色牆壁形成鮮明的對比，現代式傢俱讓這處餐廳充滿著安詳平靜的氣氛。
改造後的廚房有著溫馨的燈光，呈現優雅的現代風格調。設計師採用木造流理台和餐桌搭配白色的櫃面，不僅動線流暢，也創造出和諧的美感來。
牆面換上巧克力色新裝，與白色亞麻床組和白色窗框構成鮮明的對比。窗戶外擺置了綠色植物，打開窗戶就可以欣賞到美麗的綠意，彷彿也帶進了新鮮空氣。
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