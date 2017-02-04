搶救空蕩公寓：為年輕夫婦改造的開放式時尚空間

房子不論是如何破舊，只要經過專家之手，必然有復活希望！今天要帶你去看的這座房子是位於西班牙西北部的 Vigo ，一對年輕夫婦買下它之後，把裝修的任務交給了 T 設計工作室。負責重新設計這棟房子的專家們，除了要為它穿上一層新衣，還得重頭打造內部的空間格局。究竟在有限的預算內能創造何種奇蹟？立刻一起來參觀！