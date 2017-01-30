沒有什麼比每天早上睜開眼來一見到就是凌亂、設計糟糕、普通破舊的臥室更讓人感到暴躁的事情了。 這不僅會影響你的睡眠品質，還會進而地讓整個家庭的氛圍變得低迷。 與其忍受沉悶或乏味的臥室，何不試著開始改造你的臥室佈置呢？

雖然說如果你的空間有限，佈置你的臥室可能會有些挑戰性，但是有 homify 在你就不用擔心。為了讓你每天入睡以及起床的時間更為愉悅，並且可以享受更好的睡眠時間，我們今天要提供大家 15 個小臥室的佈置絕招，讓你可以一步一步地慢慢改善你的臥室氛圍。

準備好了嗎？一起跟我們欣賞這 15 個佈置小臥室的絕招吧！