沒有什麼比每天早上睜開眼來一見到就是凌亂、設計糟糕、普通破舊的臥室更讓人感到暴躁的事情了。 這不僅會影響你的睡眠品質，還會進而地讓整個家庭的氛圍變得低迷。 與其忍受沉悶或乏味的臥室，何不試著開始改造你的臥室佈置呢？
雖然說如果你的空間有限，佈置你的臥室可能會有些挑戰性，但是有 homify 在你就不用擔心。為了讓你每天入睡以及起床的時間更為愉悅，並且可以享受更好的睡眠時間，我們今天要提供大家 15 個小臥室的佈置絕招，讓你可以一步一步地慢慢改善你的臥室氛圍。
準備好了嗎？一起跟我們欣賞這 15 個佈置小臥室的絕招吧！
小提醒：建議你不要選用緊閉式的儲藏櫃，這樣才能維持房間的空間感。
如果覺得玻璃讓人太害羞，那你可以選用霧面的玻璃。
如果對於玻璃的款式以及設計感到疑惑，那麼我們的專家可以協助你！
房間太小的話，你可以請木工專家為你打造一體成型多功能的傢俱，把你的床隱藏起來。
而高階的版本則是，利用上下鋪的結構，設計出收納的櫃子。
床下的空間可以設計數個抽屜，是不常用的被單以及物品的最佳去處！
而每個細節都值得你一再品味！
收起床後，這就是個美麗的大型木頭牆面收納櫃。
這樣床下的空間就能變成寬敞的收納櫃，櫃子外面則有穿衣鏡，非常聰明！
利用分區油漆的方式，以顏色取代床頭板，有創意又可以節省空間。
這樣每天早晨你都能擁有美好的心情～