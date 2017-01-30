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15 個小臥室的佈置絕招

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沒有什麼比每天早上睜開眼來一見到就是凌亂、設計糟糕、普通破舊的臥室更讓人感到暴躁的事情了。 這不僅會影響你的睡眠品質，還會進而地讓整個家庭的氛圍變得低迷。 與其忍受沉悶或乏味的臥室，何不試著開始改造你的臥室佈置呢？

雖然說如果你的空間有限，佈置你的臥室可能會有些挑戰性，但是有 homify 在你就不用擔心。為了讓你每天入睡以及起床的時間更為愉悅，並且可以享受更好的睡眠時間，我們今天要提供大家 15 個小臥室的佈置絕招，讓你可以一步一步地慢慢改善你的臥室氛圍。

準備好了嗎？一起跟我們欣賞這 15 個佈置小臥室的絕招吧！

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Beriot, Bernardini arquitectos

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1.如果你住在一間小套房或一個房間的公寓中，你可以選用一個具有實用性，並且能夠提供隱私感的多功能儲藏架。

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Transition Interior Design

Transition Interior Design
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小提醒：建議你不要選用緊閉式的儲藏櫃，這樣才能維持房間的空間感。

2. 在一間小臥室裡，與其搭建厚實的牆面，不如選用玻璃作隔間，美觀又實用。

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Yeme + Saunier

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如果覺得玻璃讓人太害羞，那你可以選用霧面的玻璃。

如果對於玻璃的款式以及設計感到疑惑，那麼我們的專家可以協助你！

3. 不要覺得房間一定要用明亮的色系，大膽地採用暗色系吧！

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當然，你不用把整個房間都漆成暗色系，選擇其中一面牆就能讓臥室的氛圍有大大地改變。

4. 隱藏你的床！

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Atelier UOA

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Atelier UOA
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房間太小的話，你可以請木工專家為你打造一體成型多功能的傢俱，把你的床隱藏起來。

5. 如果你很幸運地擁有高聳的天花板，那麼就打造可以節省大量空間的偽閣樓吧！

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6. 上下鋪是小臥室的基本解決方案

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而高階的版本則是，利用上下鋪的結構，設計出收納的櫃子。

7.這間公寓的臥室隱藏在木牆後面，可以增添隱私感

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而床下的空間則是非常充足的收納櫃。

8.有時簡單才是最迷人的

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這個房間向我們展示了簡單的色系以及混凝土的無窮魅力。

9. 床下空間

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床下的空間可以設計數個抽屜，是不常用的被單以及物品的最佳去處！

10. 這個獨特的設計結合了木材包層以及一個有趣的床頭凳

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Studio Catoir

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而每個細節都值得你一再品味！

11. 如果你的臥室嚴重缺乏空間，看看這個折疊床，這肯定會讓你的房間有更多的活動空間

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Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
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收起床後，這就是個美麗的大型木頭牆面收納櫃。

12.內嵌的置物櫃可以為你贏得更多使用空間，深色系與白色牆面的對比讓人驚艷。

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13. 讓床往高處爬

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這樣床下的空間就能變成寬敞的收納櫃，櫃子外面則有穿衣鏡，非常聰明！

14. 用油漆取代床頭板

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Kali Arquitetura

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利用分區油漆的方式，以顏色取代床頭板，有創意又可以節省空間。

15. 最後，在你的小房間裡加一個吊燈，為房間增添奢華感

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Galleria del Vento

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這樣每天早晨你都能擁有美好的心情～

延伸閱讀：2017 雞年行大運！6 個不可不知的臥室擺設以及佈置禁忌

混凝土與木材的火花：帶有傳統與現代之美的日式房子
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