跟潮濕發霉說不! 6 個浴室沒對外窗的解決方案

台灣許多套房沒有對外窗，沒有陽光以及微風的情況之下，浴室的潮濕以及發霉問題便成為租屋族最頭痛的問題。浴室潮濕不僅會讓人容易生病，每天聞到的空氣也令人感到非常不痛快。浴室這個區塊的潮濕度更可能會滲透到整間套房中，因此你就算不在浴室內，也會感受到滿滿的潮濕感。

如果你的浴室沒有窗戶的話，別感到沮喪。我們今天提供了浴室沒對外窗的解決方案，這些方案也許無法完全斬除濕度，或是讓你的浴室洋溢著真正的自然光，但是絕對可以讓你的房間舒適度以及居家品質大幅度提升。

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