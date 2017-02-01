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跟潮濕發霉說不! 6 個浴室沒對外窗的解決方案

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台灣許多套房沒有對外窗，沒有陽光以及微風的情況之下，浴室的潮濕以及發霉問題便成為租屋族最頭痛的問題。浴室潮濕不僅會讓人容易生病，每天聞到的空氣也令人感到非常不痛快。浴室這個區塊的潮濕度更可能會滲透到整間套房中，因此你就算不在浴室內，也會感受到滿滿的潮濕感。

如果你的浴室沒有窗戶的話，別感到沮喪。我們今天提供了浴室沒對外窗的解決方案，這些方案也許無法完全斬除濕度，或是讓你的浴室洋溢著真正的自然光，但是絕對可以讓你的房間舒適度以及居家品質大幅度提升。

快跟著我們來看更多細節!

1. 裝換氣窗

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浴室沒有對外窗的最大問題之一就是通風不順暢。我們建議你請專家在浴室中加裝換氣窗，以人為通風的方式，讓浴室能夠保持乾燥，以免有異味產生。

2. 乾濕分離

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台灣很多傳統的浴室乾溼不分離，因此浴室的地板常常經過一晚仍舊潮濕不已。如果浴室中沒有對外窗的話，強烈建議你的浴室要採取乾濕分離的設計，這樣不僅清理的時間迅速許多，也可以讓浴室保持乾爽。

3. 全透明玻璃

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浴室沒有對外窗的第二個大問題就是採光不足。如果說你的臥室有對外窗，那麼你可以在浴室加裝鏡子，讓陽光可以反射進入浴室中。或者是請專家打掉厚實的牆面，以全透明的玻璃取代水泥牆，這樣陽光比較有機會進駐浴室空間內。要是你覺得全透明的玻璃會讓你感到害羞的話，那麼就改用霧面玻璃吧!

4. 使用亮色系

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鄭士傑室內設計

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除此之外，為了讓沒有對外窗的浴室感覺更為明亮，我們建議你選用亮色系的顏色，而白色雖然是最安全的顏色，卻也是讓空間感覺更為整潔有朝氣的色彩。你可以搭配類似色系的馬賽克磁磚，讓浴室更有變化。

5. 鏡子與照明

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爾聲空間設計有限公司

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為了讓你的浴室能夠在沒有對外窗的情況下也能不過於昏暗，那麼照明的選擇就很重要。雖然黃光會讓室內更為溫馨，但是太過昏黃的燈反而會讓感到精神不振。偏白光的燈可以讓浴室更為明亮，再加裝大片鏡面的話，就可以讓浴室更為明亮。

6. 綠色植物

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最後一個方法是最實用也美觀的，也就是在你的浴室擺放可以吸濕度的植物。黃金葛，吊蘭，豬籠草等都是不錯的選擇。

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