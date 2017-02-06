你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

在戶外泡茶吧!廢棄花園改造成愜意的戶外空間

Genie Chien Genie Chien
Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Loading admin actions …

你通常是如何開始你的一天的呢？先梳洗一番、做做體操、沖個澡、泡杯茶，在做這些的時候，可能還順便欣賞一下窗外的世界？但是如果你的窗戶正對著一座垃圾場，你大概不會為即將展開新的一天而興奮吧？其實要整理好一座庭院並非難事，現在就讓庭園設計專家 HANNAH COLLINS GARDEN DESIGN 帶著我們一起動手吧！

動手前幾乎就是垃圾堆

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

在每天的生活中，我們可能在不知不覺中累積起超多的雜物。也許是些舊衣服，霸占著衣櫥裏的空間。有可能是一架舊電視，經年被遺忘在儲藏室角落。或是上回改建廚房時遺留下來的木材和鐵條，不知為什麼一直被堆在花園裡。

作出丟棄的選擇

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

所有你以為可能會有用途的雜物，其實都只是在阻礙你現在的生活。你不擺脫它，就無法騰出新的空間來。解決之道很簡單，直接丟掉這些壓箱寶吧！

整理前窗外的景象

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

站在這扇窗戶前可以看到庭院的空間，眼前如果是這幅景色，大概會讓你大倒胃口吧！

整理後的新形象

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

花園其實不大，先把雜草除掉，感覺立刻清爽多了。磚牆的部分曝露了出來，和新換上的裝潢構成相當和諧的觀感。

很有時尚感的花園

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

設計師採用柔和色調搭配深色木材，打造出這座自帶時尚感的花園。簡約的灰色粉牆和花壇相互呼應，地面的淺色瓷磚則和白色碎石交織出質樸的風格來。

簡單的設計，就構成很美的畫面！

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

栽種混合的植物

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

你可以選擇適合當地氣候的多年生植物，栽植出四時生長的花卉，春夏秋冬就都有漂亮的植物可供觀賞。

改造後的完美花園

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

看到改造後的成果，你八成已忘記它之前的模樣了吧？現在當你站在窗前，終於可以欣賞到窗外美麗的景觀，也可以步入這處私樂園，享受一下清靜的時刻了。

如果你正在尋找改造花園的設計，一定不能錯過以下文章：

12 座花園小洋房：幫你「擴展住家空間」！

不同尺寸不同風格任你選擇，7 間絕美的獨棟房子！
喜歡這座自帶景觀的美麗庭院嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了