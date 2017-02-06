在戶外泡茶吧!廢棄花園改造成愜意的戶外空間

你通常是如何開始你的一天的呢？先梳洗一番、做做體操、沖個澡、泡杯茶，在做這些的時候，可能還順便欣賞一下窗外的世界？但是如果你的窗戶正對著一座垃圾場，你大概不會為即將展開新的一天而興奮吧？其實要整理好一座庭院並非難事，現在就讓庭園設計專家 HANNAH COLLINS GARDEN DESIGN 帶著我們一起動手吧！