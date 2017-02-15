嬌小又美麗：讓人一見傾心的都市小花園

今天Homify要介紹的並不是一個完整的大房子，而是一個由巴西建築師LÍNEA PAISAGISMO CLAUDIA MUÑOZ所打造的小小都市花園。

很多人的住宅都附有一個狹窄的花園空間，可是你有花心思好好地設計佈置嗎？如果你還沒想好的話，那今天這篇文章就一定非常適合你了！你將會明白原來小花園也有它的獨特之處、原來它們也可以這麼可愛美麗！