嬌小又美麗：讓人一見傾心的都市小花園

這個小小的都市花園所栽種的主要都是易於打理的植物，比如說一些常綠植物以及仙人掌等等。
整個小花園都是以磚牆為主要設計特色，其自然的質感跟花園十分合襯。花園中還有一個條線簡約俐落的火爐，它本身具有裝飾功能，同時也可以讓人在戶外烤肉。
屋主一開始選擇建起這個小花園的原因是因為希望可以盡用室外的空間，而同一時間亦可以跟室內的工作室有所連接。在這個情況下，一個迷你可愛的美麗花園就最適合不過。
設計花園的時候，其實大家也可以盡用牆面的空間來掛上一些園藝用具。這個做法除了能夠加強花園的田園風格外，亦能確保所有工具都整齊放好，不必東翻西找。
如果你想要增加花園的收納或展示空間，那你可以選擇加裝一些木架，底部加上鐵製三角架來確保其穩固度！這個木架就為你做了最完美的示範了！
剛剛提到屋主建起花園來的原意是希望盡用空間，可是同一時他也不想花太多時間和精力去打理花園。在這個前提下，多肉植物及仙人掌將是最佳選擇。只要給它們充足的日照，一、兩個星期才澆水一次，它們就能常期為你提供翠綠的景色囉！
除此之外，如果你嫌一片綠太生硬單調的話，那你也可以加入一些鮮艷的花朵啊！不過要記得比重不能太多！
如果你想要填滿花園的空白位置，那不妨大方地擺放陶土製的花盆來當實用又美觀的裝飾品吧！
你對於這個小花園有什麼意見呢？歡迎留言給我們知道喔！
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