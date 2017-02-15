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嬌小又美麗：讓人一見傾心的都市小花園

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz 庭院
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今天Homify要介紹的並不是一個完整的大房子，而是一個由巴西建築師LÍNEA PAISAGISMO CLAUDIA MUÑOZ所打造的小小都市花園。

很多人的住宅都附有一個狹窄的花園空間，可是你有花心思好好地設計佈置嗎？如果你還沒想好的話，那今天這篇文章就一定非常適合你了！你將會明白原來小花園也有它的獨特之處、原來它們也可以這麼可愛美麗！

總覽

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz 庭院
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

這個小小的都市花園所栽種的主要都是易於打理的植物，比如說一些常綠植物以及仙人掌等等。

整個小花園都是以磚牆為主要設計特色，其自然的質感跟花園十分合襯。花園中還有一個條線簡約俐落的火爐，它本身具有裝飾功能，同時也可以讓人在戶外烤肉。

連接工作室

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz 庭院
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

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屋主一開始選擇建起這個小花園的原因是因為希望可以盡用室外的空間，而同一時間亦可以跟室內的工作室有所連接。在這個情況下，一個迷你可愛的美麗花園就最適合不過。

掛牆設計

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz 庭院
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設計花園的時候，其實大家也可以盡用牆面的空間來掛上一些園藝用具。這個做法除了能夠加強花園的田園風格外，亦能確保所有工具都整齊放好，不必東翻西找。

木架

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如果你想要增加花園的收納或展示空間，那你可以選擇加裝一些木架，底部加上鐵製三角架來確保其穩固度！這個木架就為你做了最完美的示範了！

易於打理的植物

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剛剛提到屋主建起花園來的原意是希望盡用空間，可是同一時他也不想花太多時間和精力去打理花園。在這個前提下，多肉植物及仙人掌將是最佳選擇。只要給它們充足的日照，一、兩個星期才澆水一次，它們就能常期為你提供翠綠的景色囉！

除此之外，如果你嫌一片綠太生硬單調的話，那你也可以加入一些鮮艷的花朵啊！不過要記得比重不能太多！

花盆裝飾

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz 庭院
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Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
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如果你想要填滿花園的空白位置，那不妨大方地擺放陶土製的花盆來當實用又美觀的裝飾品吧！

你對於這個小花園有什麼意見呢？歡迎留言給我們知道喔！

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留言告訴我們你對於這個可愛小花園的意見吧！

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