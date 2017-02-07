改造空蕩蕩的陽臺: 一個被繽紛花草環繞的完美空間

在這張照片中，你可以看到更多的回收傢俱再運用。不只是剛剛看過的白色茶桌，事實上包括後側以木條改造的沙發和前方的舊式餐桌椅，它們都是回收的老傢俱，只要擺上顏色亮麗的椅墊，再添加一些細節裝飾，馬上創造出不同的觀感！