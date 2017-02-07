改造空蕩蕩的陽臺: 一個被繽紛花草環繞的完美空間

想要擁有一座美美的陽臺，卻又不想花大錢，天底下有哪款設計能夠達到這個目標呢？室內裝潢專家 KELE VOY A HACER 今天要帶你去參觀一座位於馬德里中心的陽臺，在設計師巧妙佈局下，這座陽臺以色彩變化為主要策略，將一處平凡無奇的空間化成一座美到令人大開眼界的漂亮樂園！想知道他們是施了什麼魔法呢？一起來看看吧！
這樣的陽臺可能出現在我們每個人的家中，儘管屋主把它維持得很乾淨清潔，空間裡也沒有太多雜物，但視覺上一片單調，即使只是在這裡閒坐，感覺也挺無聊。
改造後的陽臺真是太驚人了！設計師的主要策略是以顏色為主角，運用各種充滿活力的色彩來調和枯燥乏味的原色，沒有花什麼大錢，便換來令人眼目一新的效果！空間裡引人注目的鮮花、織物和地毯墊，加上蠟燭、托盤及花盆等小裝飾品，為陽台帶來繽紛奪目的氛圍！
倘若陽臺有足够的空間，可以運用鮮花植物來美化，它們既可以為空間增色，同時還能散佈香味，創造愉悅的氛圍。設計師在此佈置起一座垂直的人工花卉植物園，同時在陽台各個角落擺置上花盆和植栽容器，讓你很想動動綠手指。
在選擇花卉植物時，必須考慮到它們的顏色搭配。你所選擇的植栽色彩，會影響到陽台的整體觀感。不論你喜好何種鮮花綠葉，只要色調搭配得宜，便能為空間帶來躍動的生命力！
空間裡的大多數傢俱都是以木條打造而成，上面放置了白色的大坐墊，座位區堆放著各種大小不同的抱枕，五顏六色帶來活潑的觀感。地毯是另一個不可忽略的細節，它讓陽台增添了溫暖的氣氛，即使是寒冷的冬季也備覺愉快。
設計師採用不同紋理和顏色的面料，為這處環境創造出豐富多彩的格調。多種質材運用到坐墊、地毯和抱枕上面，讓人感覺到美好的生活質感。
如果你沒有太多的預算，可以考慮採用回收的舊傢俱，把它們轉為其他用途。例如照片中這個箱子，原先是個不用的木箱，現在變成了一個茶桌，和白色沙發構成了絕搭。
在這張照片中，你可以看到更多的回收傢俱再運用。不只是剛剛看過的白色茶桌，事實上包括後側以木條改造的沙發和前方的舊式餐桌椅，它們都是回收的老傢俱，只要擺上顏色亮麗的椅墊，再添加一些細節裝飾，馬上創造出不同的觀感！
鏡頭拉遠一點，現在你可以看到用餐區。之前看到的只是一組單調乏味的灰色桌椅，現在已換上時尚亮麗的新裝，讓人誤以為是組新購的傢俱。
在陽臺的紅磚牆壁上吊掛起多種顏色的彩燈，不僅視覺上看來很溫馨可愛，還為夜間增添了照明光源。只用少少的錢，這座陽台已化身成私人新樂園！
如果你正在尋找更多改造陽台的設計，一定不能錯過以下文章：