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裝飾牆：10個有風格地分隔起居空間的重點

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Sauces House, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea 客廳室
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現代設計對於分隔起居空間的點子日新月異，可是一般來說我們現在都比較喜歡開放式空間設計——因為它能夠大大提升房子應有的空間感。

不過，有些時候裝飾牆還是個非常不錯的設計元素呢！因為它兼具間隔空間與裝飾的功能，而且款式可以非常多變！現在就讓我們來看看10利用裝飾牆的重點吧～

​1. 小並不代表不起眼

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

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裝飾牆的大小高低其實並不是重點，只要這面牆放得其所，自然就會有理想的分隔效果。

比如說圖片中的這一面裝飾牆，它的體積雖然不大，可是設計鮮明而且有效把走廊、廚房和客廳分隔開來。

​2. 半牆設計

homify 牆面 刨花板 Beige
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在小型住宅如果還使用高牆來間隔空間，這絕對是設計的一個大忌。取而代之選用半牆設計吧！同時你也可以把半牆當作台面使用，擺放一些小型裝飾或收藏品等等。

​3. 加設燈光

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura 牆面
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
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高牆容易阻擋陽光，整面牆就會呈現出了無生氣的暗啞感。為了解決這個問題，你可以在牆角加裝小小的射燈或聚光燈等等。

​4. 放棄牆面的全寬全長

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

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室內的裝飾牆通常都可以配合設計而被切割掉，而不必說一定要保留它的全長或全寬。這種「不完整」的設計正正是時尚感的來源。

​5. 多功能牆面

homify 客廳
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你也可以把裝飾牆與其他功能融合，例子就像是說圖中客廳等石牆，它同時還是個時尚的火爐呢！ 

​6. 選對位置

House V Serrano Monjaraz Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

要好好地分隔日常起居空間，事前必須要做好規劃設計。圖中的起居空間——客廳餐廳——是相連的開放式空間，而一整面灰色的間隔牆則放在玄關與這個起居空間之間。這個做法可以加強屋主的隱私，並保留兩個地方獨有的設計感。 

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​7. 考慮角度

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MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
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除了位置和牆壁的大小外，其實你也應該仔細考量它的角度。從圖中的客廳望去，那一整面奶黃色的裝飾牆剛好把背後的餐廳和廚房掩蓋掉，這樣子有助於在整個客廳營造更舒適、放鬆的休閒氛圍。

​8. 裝飾配搭

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica 客廳
mousa / Inspiración Arquitectónica

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mousa / Inspiración Arquitectónica
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雖然裝飾牆本身就已經有美化空間的功能，可是你也不妨追加一些美觀的吊飾或油畫來加強空間的藝術感。

​9. 加設牆洞

[Casa SD], Wowa Wowa 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

在牆上加設空洞可以增加房子的收納空間，而且你也可以在此展示你的珍藏呢！

​10. 留意尺寸

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea 客廳室
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

最後一個也是最重要的重點就是牆面的尺寸，切忌盲目千篇一律地抄襲別人的設計。每個人對裝飾牆的預期效果都有所不同，而且每個房子、客廳的大小也不一樣，所以每個牆面設計都必須是獨一無二。

所以，我們建議你找專業人仕查問意見才是最妥當喔！ 

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