裝飾牆：10個有風格地分隔起居空間的重點

最後一個也是最重要的重點就是牆面的尺寸，切忌盲目千篇一律地抄襲別人的設計。每個人對裝飾牆的預期效果都有所不同，而且每個房子、客廳的大小也不一樣，所以每個牆面設計都必須是獨一無二。

所以，我們建議你找專業人仕查問意見才是最妥當喔！

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