裝飾牆：10個有風格地分隔起居空間的重點

現代設計對於分隔起居空間的點子日新月異，可是一般來說我們現在都比較喜歡開放式空間設計——因為它能夠大大提升房子應有的空間感。
不過，有些時候裝飾牆還是個非常不錯的設計元素呢！因為它兼具間隔空間與裝飾的功能，而且款式可以非常多變！現在就讓我們來看看10利用裝飾牆的重點吧～
裝飾牆的大小高低其實並不是重點，只要這面牆放得其所，自然就會有理想的分隔效果。
比如說圖片中的這一面裝飾牆，它的體積雖然不大，可是設計鮮明而且有效把走廊、廚房和客廳分隔開來。
高牆容易阻擋陽光，整面牆就會呈現出了無生氣的暗啞感。為了解決這個問題，你可以在牆角加裝小小的射燈或聚光燈等等。
室內的裝飾牆通常都可以配合設計而被切割掉，而不必說一定要保留它的全長或全寬。這種「不完整」的設計正正是時尚感的來源。
除了位置和牆壁的大小外，其實你也應該仔細考量它的角度。從圖中的客廳望去，那一整面奶黃色的裝飾牆剛好把背後的餐廳和廚房掩蓋掉，這樣子有助於在整個客廳營造更舒適、放鬆的休閒氛圍。
雖然裝飾牆本身就已經有美化空間的功能，可是你也不妨追加一些美觀的吊飾或油畫來加強空間的藝術感。
最後一個也是最重要的重點就是牆面的尺寸，切忌盲目千篇一律地抄襲別人的設計。每個人對裝飾牆的預期效果都有所不同，而且每個房子、客廳的大小也不一樣，所以每個牆面設計都必須是獨一無二。
所以，我們建議你找專業人仕查問意見才是最妥當喔！
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