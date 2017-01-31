2017 一月風雲榜: 最受歡迎的十本點子簿

很快地就到了一月的最後一天，這幾天恰逢農曆新年，想必大家都正在享受團圓的氣氛，以及不可或缺的美食佳餚吧?!

homify 最主要的使命就是希望幫各式各樣的屋主找到理想中的家，並且幫已經有棲身之所的你們提供更多讓居家生活更美好的點子。在一月的最後一天，我們為大家整理了本月最受歡迎的十本點子簿，除了有美麗的獨棟房子之外，這次的風雲榜中還有手做傢俱的好點子。

趁著休假期間，跟我們一起揭曉一月風雲榜吧!