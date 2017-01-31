2017 一月風雲榜: 最受歡迎的十本點子簿

很快地就到了一月的最後一天，這幾天恰逢農曆新年，想必大家都正在享受團圓的氣氛，以及不可或缺的美食佳餚吧?!
homify 最主要的使命就是希望幫各式各樣的屋主找到理想中的家，並且幫已經有棲身之所的你們提供更多讓居家生活更美好的點子。在一月的最後一天，我們為大家整理了本月最受歡迎的十本點子簿，除了有美麗的獨棟房子之外，這次的風雲榜中還有手做傢俱的好點子。
趁著休假期間，跟我們一起揭曉一月風雲榜吧!
350 萬台幣完工，52 坪的雙層家庭美房是本月最受大家歡迎的點子簿，這間 52 坪的房子有兩層樓，以及對有車家庭來說十分便利的車庫。不知道妳們最喜歡這間房子的什麼地方呢?
凝聚家人向心力，類似三合院設計的平房以其古樸的魅力擄獲了眾多讀者的心，除了類似三合院的結構外，能夠讓家人盡情在戶外舉行派對的設計也是專家最貼心的構想。
台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅的大小剛剛好，適合四人小家庭。美麗的一樓木頭露臺以及連結二樓臥室的大木頭陽台是我們私心最愛的區塊。
9 間低於 390 萬新台幣的鄉間美宅是小預算的人必看的一本點子簿。9 間低預算卻美麗的房子，哪間奪走你的心呢?
低成本＋可移動式的家：帶裝潢、北歐風格的別緻空間介紹的是可移動式的預製屋，走北歐風格路線的它十分迷你精巧，適合喜歡小空間的屋主。
抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋是來自台灣本土的新形態房屋，加強了建築結構，讓住在台灣的屋主不會在風災以及地震發生的時候心驚膽跳。
台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家是間美輪美奐的組合屋，合理的價格是非常吸引人的元素。
大坪數的預製屋: 以 200 萬台幣打造的 86.22 坪夢幻家園突破一般預製屋在面積方面的限制，泳池以及娛樂房更是這間房子最大的特色。
43 個你可以直接複製的木棧板家具設計教你怎麼用回收的木棧板做出家具，不知道你已經動手嘗試過了嗎?
你的願望不是夢! 10 間 350 萬新台幣有找的夢幻之家為你介紹 10 間不到 350 萬台幣的家，除了這間平房，我們也很喜歡在阿根廷的白色現代住宅。