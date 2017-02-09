都會雅痞的最愛：把健身房和咖啡廳打包回家的時尚空間

居住在都會裡的雅痞族們，放假不是直衝健身房鍛鍊，便是想找家溫馨的咖啡廳窩上一整天。不論你是好動或好靜，這個專為都會雅痞打造的住家，完全就是夢想中的理想國度！竹北苑茂室內設計工作室的專家運用巧思，在公寓中創造出個人健身房和雅緻的咖啡廳，讓你即使足不出戶，也能同時享有運動健身和休閒紓壓的空間，立刻一起來參觀！
從進門口處，就可以感受到非常特殊的氛圍。簡單質樸的水泥牆面，搭配淺色木質地板，粗獷中流露出工業風特有的格調。右側置放鞋子和包包的置物空間，容量相當驚人，採用透明材質打造而成，視覺上極具巧思。
藍色和白色構成的牆面之間，夾帶著一面紅色磚牆，對映著天花板的燈具管線和掛牆式的黑色櫃架，自成帶有藝術感的線條之美。黑色皮椅與平面電視、底下矮櫃和牆上掛鐘相互呼應，濃濃都會風讓人深深地沈醉！
室中擺置有箱形的咖啡桌，底下襯著灰白色地墊，與木質地板一起散發出質樸的氣質。後側藍色牆面上設有黑色書櫃，開放式設計讓置物更方便。牆面及地面有著簡約感的圖片，讓空間流露出書香氣及藝術感！
這間客廳與一旁的餐廳相連，典型的開放式格局讓空間能夠充分運用，也讓生活起居的動線更流暢！餐廳的另外一側是掛著窗簾的落地窗，充裕的自然光大片流入室內，讓用餐的氣氛更加分！
這間餐廳以木造餐桌為軸心，一側擺放著長形深色座椅，與另一側鮮亮色系的單人座椅形成對比，簡約的線條便創造出令人愉悅的視覺！右邊的空間隱藏著一座廚房，裡頭配備各種現代化烹飪器皿，做好美味一步便可端上桌！
從這個角度看去，你一定會錯覺這是間咖啡廳。天花板懸下幾何形的燈具，與休閒感的餐桌椅、牆面上的簡單掛飾和紅磚植物構成完美的搭配。既然都把咖啡廳搬回家了，誰還會想出門呢？
屋主顯然不是完全好靜的人，品嚐了香醇咖啡，也該起身鍛鍊了！這間健身房裡配備著許多健身器材，可以滿足全身筋肉的鍛鍊需求。同時，牆面上裝置有大面積的鏡子，不僅創造出更大的空間感，也讓健身時感覺更「有伴」！
以白色為基調的更衣室，自帶純白潔淨的質感。空間分隔出不同大小尺寸的置物和掛衣空間，還有抽屜及拉櫃式設計，可以滿足不同的儲物需求。大面的穿衣鏡讓你可以仔細端詳打扮好的自己。
更衣室的窗戶掛上白色輕質窗簾，窗前有座小型桌椅，讓你可以在這裡靜坐沈思，享受一個人獨處的空間。澄黃色座椅有著木質椅腳，為白色空間帶來一股鮮活的朝氣。
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