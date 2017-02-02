愜意的家庭生活：一間讓你盡享農村生活的簡單木屋

左右對稱的設計賦予了這個家經典的個性，不論時間如何無情地流逝，這樣的外觀都依舊能保持其傳統風範，不退流行。而家的正前方有造景庭院，讓整體的畫面更加地有鄉村感。

木板上則上了奶油色，加上白色的窗框以及深色的大門與柵欄，整體的層次更加豐富。大門旁的壁燈則讓屋主再晚回家也不用擔心。光看這間木屋的外形就讓我們感到悸動不已，一起趕快走進這個家看更多細節…