愜意的家庭生活：一間讓你盡享農村生活的簡單木屋

今天的點子簿所要介紹的木屋是專家為了一對孩子已經移居的退休夫婦所精心設計的。為了讓這對夫妻可以在退休後享受愜意的家庭生活，專家沒有選擇過於華麗的裝潢，徹底發揮質樸的魅力。這間木屋的外觀十分經典簡單，而室內溫暖且傳達了屋主的個性，毫無匠氣。
雖然說屋主的孩子們已經移居國外，但是為了他們回家團聚的日子，專家依舊規劃了兩間客房，另外木屋內還包含了客廳、廚房、儲藏室、主臥室、衣帽間以及兩間帶浴室的客房。所有的設計細節都考慮到退休夫妻的生活需求，是投注了許多愛的好空間。
左右對稱的設計賦予了這個家經典的個性，不論時間如何無情地流逝，這樣的外觀都依舊能保持其傳統風範，不退流行。而家的正前方有造景庭院，讓整體的畫面更加地有鄉村感。
木板上則上了奶油色，加上白色的窗框以及深色的大門與柵欄，整體的層次更加豐富。大門旁的壁燈則讓屋主再晚回家也不用擔心。光看這間木屋的外形就讓我們感到悸動不已，一起趕快走進這個家看更多細節…
起居空間最大的特色便是用了灰色石材所打造的牆面，而石牆中的壁爐更是讓家中散發著鄉村的精神。除了石牆之外，傢俱以及家飾品的選擇也延續鄉村的風格，讓我們深深感受到簡樸的魅力。
有著深色木頭桌椅的餐廳開面向戶外露台的了大扇窗，而窗戶旁邊則是落地玻璃門，因此屋主在室內的時候可以在自然光的沐浴之下用餐。
雖然說只有一對夫妻同住，但是為了好客的他們，專家特別設計了面積十分寬敞，並且有許多儲藏櫃的鄉村風廚房。直通餐廳的開放式設計對於煮飯的人來說十分便利。
浴室的花紋壁紙是非常經典的鄉村小屋的特色之一，然而利用燈光照明，浴室一點也不顯得過於狹窄。
風格十分典雅的主臥室讓人感到沈靜，天花板上加裝了吊扇，讓夏日的通風順暢，晚上睡覺的時候自然涼爽。
最後要看的也是我們最喜歡的區域，也就是鋪上石頭地板的戶外露台。由於屋主熱愛在戶外舉辦烤肉派對以及用餐，因此專家特別在露台擺放大長桌以及椅子。當所有的孩子們返家的時候，光是想像屆時的熱鬧畫面就能讓人感受到他們愉悅的心情。
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