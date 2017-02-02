25 個會讓小偷改邪歸正的絕美柵欄設計

柵欄的主要功能是保護全家人的安全，讓宵小們不會有機可趁。但是除了其功能性外，柵欄也可以美化的家的外觀，讓路過的人忍不住想要駐足欣賞。如果說你的房子很新穎美觀，但是柵欄卻破爛不堪，那麼除了不搭襯之外，也讓人感到美中不足。

今天我們要為大家介紹 25 個除了可以防宵小，也十分美麗的柵欄設計。這些柵欄美到可能會讓原本起邪念的宵小們會改邪歸正! 一起來看看吧!