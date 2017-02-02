你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

25 個會讓小偷改邪歸正的絕美柵欄設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje 庭院
Loading admin actions …

柵欄的主要功能是保護全家人的安全，讓宵小們不會有機可趁。但是除了其功能性外，柵欄也可以美化的家的外觀，讓路過的人忍不住想要駐足欣賞。如果說你的房子很新穎美觀，但是柵欄卻破爛不堪，那麼除了不搭襯之外，也讓人感到美中不足。

今天我們要為大家介紹 25 個除了可以防宵小，也十分美麗的柵欄設計。這些柵欄美到可能會讓原本起邪念的宵小們會改邪歸正! 一起來看看吧!

1. 白色的柵欄

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura 庭院
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

奶油色的柵欄給人柔和的感覺，更加襯托出綠意之美。而白色柵欄上還加裝鐵絲的柵欄，安全性更高。

2. 木頭柵欄

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 庭院 木頭
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

木頭的柵欄在灰色混凝土之中更加顯眼，並且調和了混凝土的生冷感。

3. 木頭加上樹枝

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN 庭院
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

直立的木頭強調了庭院的鄉村氣息，而專家更利用天然的樹枝，取代鐵網。

4. 鐵柵欄

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN 庭院
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

鐵柵欄的好處是可以禁得起風吹雨淋，是耐用度高的材質。

5. 奢華的柵欄

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯 Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

如果你想要一個豪華的房子經典。盡量選擇牆上美麗的圖案。在預覽它有助於使家庭比傳統的牆壁更具吸引力。

6. 別緻的風格

Slim & Subtle Rear Garden homify 庭院
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

這個白色的柵欄環繞著後院，為戶外空間營造出別緻的風格。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 鐵網加上石頭

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini 庭院
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

鐵網加上石頭成為便宜卻又堅固的柵欄，是非常環保且低成本的選擇。

8. 美麗的木頭顏色

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd 庭院
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

美麗的木頭原色呼應著周遭的自然景觀，並且還可以讓爬藤植物攀爬於上。

9. 多功能的柵欄

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura 庭院
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

除了可以提供屋主隱私之外，這個水平的木頭柵欄還可以垂掛盆栽，一舉兩得。

10. 襯出綠意之美的灰色

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß 庭院
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

灰色的高圍欄讓屋主不用擔心宵小闖入，並且還能更加襯托出庭院的綠意之美。

11. 石牆加上水泥

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura 庭院
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

這個家直接以石頭做成圍牆，並且搭配白色水泥，更有層次感。

12. 樹枝狀的圍欄

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje 庭院
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

有著簍空樹枝狀的圍欄十分美觀，並且讓人們可以想像樹木的美麗形體。

13. 高低階的柵欄

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten 庭院 木頭
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

有層次的柵欄讓庭院看起來更為獨特。

14. 水泥中的鐵柵欄

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

水泥牆中的鐵柵欄提供一定的安全性以及隱私，但又不會讓家中感覺完全與世隔絕。

15. 竹子

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin 庭院
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

竹子也是非常好的天然素材，不規則的形狀讓柵欄變成一種美景。

16. 經典風格

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV 庭院
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

這個白色柵欄非常有經典風格之美，適合喜歡別緻風格的你。

17. 隱密又開放

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV 庭院
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

有小洞的白色柵欄讓子既隱密又開放。

18. 鄉村風格

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV 庭院
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

這個白色的柵欄是非常典型的鄉村風格，適合有一間鄉村小屋的你。

19. 簡潔有力

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV 庭院
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

這款柵欄簡潔有力，與紅磚形成強烈的美好對比。

20. 寬木頭柵欄

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors 庭院 木頭 Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

寬敞的木頭柵欄與局部的白色水泥是經典的搭配，並且不易退流行。

21. 高級石材

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

奶油色的石材所搭乘的圍牆給人十足高貴感，絕對匹配的上同樣高雅的庭院設計。

22. 鮮豔桃紅

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves 庭院
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

不喜歡跟其他人一樣? 那就選擇像是桃紅色這種大膽的顏色吧!

23. 木頭與紅磚

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects 庭院
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

不同色階的木頭以及紅磚組合起來更有風格。

24. 鐵柵欄

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: 庭院
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

不規則的鐵片柵欄不像是一般的鐵柵欄一樣制式化，上面的縷空設計也非常加分。

25. 圖樣柵欄

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: 庭院
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

有花卉圖樣的鐵製柵欄是不是很有特色呢?

延伸閱讀: 

實用建築指南：興建花園小屋前必須知道的 6 件事

10 個 2000 元有找，美化庭院的方法

擁抱星斗的家：一間農舍型的質感別墅
你的最愛是? 留言跟我們說說吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了