25 個會讓小偷改邪歸正的絕美柵欄設計

柵欄的主要功能是保護全家人的安全，讓宵小們不會有機可趁。但是除了其功能性外，柵欄也可以美化的家的外觀，讓路過的人忍不住想要駐足欣賞。如果說你的房子很新穎美觀，但是柵欄卻破爛不堪，那麼除了不搭襯之外，也讓人感到美中不足。
今天我們要為大家介紹 25 個除了可以防宵小，也十分美麗的柵欄設計。這些柵欄美到可能會讓原本起邪念的宵小們會改邪歸正! 一起來看看吧!
奶油色的柵欄給人柔和的感覺，更加襯托出綠意之美。而白色柵欄上還加裝鐵絲的柵欄，安全性更高。
木頭的柵欄在灰色混凝土之中更加顯眼，並且調和了混凝土的生冷感。
直立的木頭強調了庭院的鄉村氣息，而專家更利用天然的樹枝，取代鐵網。
鐵柵欄的好處是可以禁得起風吹雨淋，是耐用度高的材質。
如果你想要一個豪華的房子經典。盡量選擇牆上美麗的圖案。在預覽它有助於使家庭比傳統的牆壁更具吸引力。
鐵網加上石頭成為便宜卻又堅固的柵欄，是非常環保且低成本的選擇。
美麗的木頭原色呼應著周遭的自然景觀，並且還可以讓爬藤植物攀爬於上。
除了可以提供屋主隱私之外，這個水平的木頭柵欄還可以垂掛盆栽，一舉兩得。
灰色的高圍欄讓屋主不用擔心宵小闖入，並且還能更加襯托出庭院的綠意之美。
這個家直接以石頭做成圍牆，並且搭配白色水泥，更有層次感。
有著簍空樹枝狀的圍欄十分美觀，並且讓人們可以想像樹木的美麗形體。
有層次的柵欄讓庭院看起來更為獨特。
水泥牆中的鐵柵欄提供一定的安全性以及隱私，但又不會讓家中感覺完全與世隔絕。
這個白色柵欄非常有經典風格之美，適合喜歡別緻風格的你。
有小洞的白色柵欄讓房子既隱密又開放。
這個白色的柵欄是非常典型的鄉村風格，適合有一間鄉村小屋的你。
這款柵欄簡潔有力，與紅磚形成強烈的美好對比。
寬敞的木頭柵欄與局部的白色水泥是經典的搭配，並且不易退流行。
奶油色的石材所搭乘的圍牆給人十足高貴感，絕對匹配的上同樣高雅的庭院設計。
不喜歡跟其他人一樣? 那就選擇像是桃紅色這種大膽的顏色吧!
不同色階的木頭以及紅磚組合起來更有風格。
不規則的鐵片柵欄不像是一般的鐵柵欄一樣制式化，上面的縷空設計也非常加分。
有花卉圖樣的鐵製柵欄是不是很有特色呢?
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