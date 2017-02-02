36 坪的日式木屋: 636 萬台幣打造的明亮溫馨空間

不論你是要用什麼樣的素材蓋房子，負責的專家的專業度都非常重要，然而當你想要以木材作為主建材的時候，你更必須要精心挑選經驗豐富的專業人士。今天這間以木材為主的兩層樓日式木屋是專攻木材工藝的日本專家所親手打造，大約 36 坪的這個家採用具有調節濕度功能以及儲熱的木纖維絕緣素材，因此即使在炎熱的夏天，家中也可以保持涼爽。
這間迷人的小坪數木屋的建築費加上設計費大約是 2,300 萬日幣，折合台幣約為 636 萬。讓我們趕快一起來看看更多細節，感受工匠的細膩工藝，以及迷人的質感空間。
這間日系木屋給你的第一印象是什麼呢? 它迷你可愛的身軀低調卻充滿魅力，而日式的木頭百葉拉門以及木頭露臺讓人感受到傳統的建築之美，較為淺色的木頭與深色的牆面產生和諧的對比。
灰色的屋頂上還開了數個天窗，因此可以想像室內的光線應該十分充足。讓我們趕快進到屋內一探究竟吧!
挑高的室內採用了傳統的日式木工建築構造，除了十分明亮之外，專家還加裝了吊扇，讓室內的通風更為順暢。雖然說結構採取傳統日系路線，但是格局則為現代的開放式設計。
從這個角度可以看到專家利用了天花板的高度，將房子的其中一半打造出閣樓的空間，這也是日本常見的住家結構。
上到閣樓，你會發現這裡絕對沒有一般閣樓給人的陰森感，這也必須歸功於牆上所開的窗。除此之外，打開天花板的吊扇後，在閣樓也能感受到涼意。
浴室同樣使用了不少的木材，木頭的洗手台以及小層架十分美麗，讓浴室充滿溫暖的氣息。
這個家的門為在側面，而門的正前方則有木板搭建的小圍欄遮蔽，因此能確保屋主享有適當的隱私權。
最後我們要看的這張圖可以讓我們欣賞到專家在牆面上所開的小窗，這些形狀方正或是長方形的窗戶為看似傳統的木屋帶來現代的元素，當夜晚來臨時，家中綻放的黃光讓家的外觀更加有魅力。
延伸閱讀: 擁抱星斗的家：一間農舍型的質感別墅