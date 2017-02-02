36 坪的日式木屋: 636 萬台幣打造的明亮溫馨空間

不論你是要用什麼樣的素材蓋房子，負責的專家的專業度都非常重要，然而當你想要以木材作為主建材的時候，你更必須要精心挑選經驗豐富的專業人士。今天這間以木材為主的兩層樓日式木屋是專攻木材工藝的日本專家所親手打造，大約 36 坪的這個家採用具有調節濕度功能以及儲熱的木纖維絕緣素材，因此即使在炎熱的夏天，家中也可以保持涼爽。

這間迷人的小坪數木屋的建築費加上設計費大約是 2,300 萬日幣，折合台幣約為 636 萬。讓我們趕快一起來看看更多細節，感受工匠的細膩工藝，以及迷人的質感空間。