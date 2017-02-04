27.83 坪的鄉間生活：一個盡享現代設備的舒適時尚空間

厭倦了每天起床聽到的是車水馬龍的聲音，想要與家人一起搬到寧靜的鄉間，這樣的心情我們絕對比誰都還懂。住在郊區或是鄉下，不僅能在早起的時候呼吸到較為清新的空氣，映入眼簾的不是鐵窗，而是窗外的一片綠意。

如果你正打算要帶著家人一起搬到郊區或是鄉下的話，今天我們要為你介紹一間 27.83 坪的鄉間住宅。這間房子的外觀兼具傳統與現代感，簡樸的外觀之下，是安裝了各式現代化配備，並且充滿時尚感的空間。

能夠擁有鄉下的自在感，同時享受到現代生活的便利，這樣的生活是不是堪稱完美呢？

一起來欣賞更多細節吧！