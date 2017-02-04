27.83 坪的鄉間生活：一個盡享現代設備的舒適時尚空間

厭倦了每天起床聽到的是車水馬龍的聲音，想要與家人一起搬到寧靜的鄉間，這樣的心情我們絕對比誰都還懂。住在郊區或是鄉下，不僅能在早起的時候呼吸到較為清新的空氣，映入眼簾的不是鐵窗，而是窗外的一片綠意。
如果你正打算要帶著家人一起搬到郊區或是鄉下的話，今天我們要為你介紹一間 27.83 坪的鄉間住宅。這間房子的外觀兼具傳統與現代感，簡樸的外觀之下，是安裝了各式現代化配備，並且充滿時尚感的空間。
能夠擁有鄉下的自在感，同時享受到現代生活的便利，這樣的生活是不是堪稱完美呢？
一起來欣賞更多細節吧！
這個房子只有一層樓，因此讓人住起來很有踏實感。白色的屋身搭配上木頭的窗框，而木頭門也搭配了紅色的牆面，因此這間房子看似簡單，實則暗藏專家的設計小心機。灰色的屋頂是最經典的歐式鄉村住宅的顏色，這間房子的外觀可說是兼具現代與傳統之美。
讓我們繞到後面，玻璃落地窗直接連結到戶外的露台，家人們可以坐在戶外的餐桌椅上盡享綠意以及藍天白雲的美好。露台旁邊的木頭百葉窗能夠分隔區塊，實用之外也非常美觀。
進到了室內後，你會發現專家採用了開放式的設計，沙發緊鄰著餐桌，但是一點也不會感到擁擠。白色的牆面更加襯托出黑色餐椅的黑，而奶油色的傢俱則為室內增添了柔美的風格。由於客廳以及餐廳都有大片落地窗，因此這個空間非常的明亮。
ㄇ字形的廚房對於料理的人來說是非常方便的設計，深棕色搭配上白色，散發出一種經典的個性。而在檯面的上方則有一扇面積不小的窗，因此讓廚房不會陰森森，也會讓掌廚者心情更明快！
最後讓我們俯瞰這個家的後院吧！你會發現屋頂上還有天窗的設計，因此不論什麼時刻家中都能讓陽光進駐。而我們則非常喜歡灰色與白色還有木頭的搭配。
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