人因夢想而偉大！11 個以小預算蓋小房子的絕招

人因夢想而偉大，而我們知道許多 homify 的讀者最大的夢想就是建造一間屬於自己的房子。生活在什麼都漲，只有薪水沒漲的社會中，這個夢想似乎感覺很遙遠。
今天我們為大家整理了 11 個如何以小預算蓋房子的絕招，我們要告訴你如何“錙銖必較”，由裡到外都能省則省。
現在就一起來看看這 11 個絕招吧！
現在貨櫃屋以及預製組合屋越來越受到歡迎，這些新型態的房屋不僅施工期短，也十分環保。我們建議你能夠選擇小坪數的預製組合屋，看看圖中的房子，是不是麻雀雖小，但卻美輪美奐呢？
木頭雖然是價格不低的素材，但是現在科技越來越發達，因此有許多不同的合成木板可以供你選用。我們建議你，如果你以木板搭建成露台的話，記得要幫木板上一層塗料，這樣才能禁得起風吹雨淋，你也就不用再花多餘的費用做維護工程。
這間鄉間小屋是不是非常美麗又可愛呢？
如果你沒有太多的預算可以購買建地，但是家中成員的數字又頗為壯觀，那麼我們建議你買一塊小一點的地，然後把房子往上蓋吧！
你可以為你的家增添一些可愛的小細節，讓你的房子更有魅力。例如，像是燈籠或小巧的燈具，就可以讓你家的外觀更有獨特的魅力。
如果你為了節省預算而蓋一間面積比較小的房子，而為了室內的空間煩惱的話，你可以選擇多功能的可變換的傢俱。例如在樓梯下你可以將之設計成有儲存功能的書櫃或是置物櫃。
讓小空間看起來更寬敞的另外一個秘密就是加強明亮度。我們建議你可以請專家在屋頂上開天窗，這樣室內能夠享有更多的自然光。
為了在小房子內維持空間感，你可以選擇有系統櫃的多功能小廚房。
L 形的沙發能夠不浪費空間，因此非常適合面積小的房子。
明亮色系，或是最為安全的白色是可以讓室內保持寬敞感的不二法門。如果說你覺得一片白太過於單調，可以選擇單面牆，漆上其他的中性色系。
你的空間已經很小了，就不要再亂買一堆不必要的傢俱。好好檢視你的空間，選擇必要的傢俱，不僅可以省空間，也可以為你省下一大筆預算！
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