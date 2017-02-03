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人因夢想而偉大！11 個以小預算蓋小房子的絕招

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Garden treatment room and gymnasium, The Swift Organisation Ltd The Swift Organisation Ltd 庭院
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人因夢想而偉大，而我們知道許多 homify 的讀者最大的夢想就是建造一間屬於自己的房子。生活在什麼都漲，只有薪水沒漲的社會中，這個夢想似乎感覺很遙遠。

今天我們為大家整理了 11 個如何以小預算蓋房子的絕招，我們要告訴你如何“錙銖必較”，由裡到外都能省則省。

現在就一起來看看這 11 個絕招吧！

1. 以小面積為目標

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The Swift Organisation Ltd

Stunning garden room suite

The Swift Organisation Ltd
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現在貨櫃屋以及預製組合屋越來越受到歡迎，這些新型態的房屋不僅施工期短，也十分環保。我們建議你能夠選擇小坪數的預製組合屋，看看圖中的房子，是不是麻雀雖小，但卻美輪美奐呢？

2. 為木頭塗料

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The Swift Organisation Ltd

Stunning garden treatment room and gymnasium suite

The Swift Organisation Ltd
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木頭雖然是價格不低的素材，但是現在科技越來越發達，因此有許多不同的合成木板可以供你選用。我們建議你，如果你以木板搭建成露台的話，記得要幫木板上一層塗料，這樣才能禁得起風吹雨淋，你也就不用再花多餘的費用做維護工程。

3. 把房子往上蓋吧！

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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這間鄉間小屋是不是非常美麗又可愛呢？

如果你沒有太多的預算可以購買建地，但是家中成員的數字又頗為壯觀，那麼我們建議你買一塊小一點的地，然後把房子往上蓋吧！

4. 利用細節

Two Bedroom Wee House The Wee House Company
The Wee House Company

Two Bedroom Wee House

The Wee House Company
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你可以為你的家增添一些可愛的小細節，讓你的房子更有魅力。例如，像是燈籠或小巧的燈具，就可以讓你家的外觀更有獨特的魅力。

5. 可變換的設計

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3d-arch

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如果你為了節省預算而蓋一間面積比較小的房子，而為了室內的空間煩惱的話，你可以選擇多功能的可變換的傢俱。例如在樓梯下你可以將之設計成有儲存功能的書櫃或是置物櫃。

6. 設置天窗

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Müllers Büro

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讓小空間看起來更寬敞的另外一個秘密就是加強明亮度。我們建議你可以請專家在屋頂上開天窗，這樣室內能夠享有更多的自然光。

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7. 多功能的小廚房

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Clean Design

Clean Design
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為了在小房子內維持空間感，你可以選擇有系統櫃的多功能小廚房。

8. L 形沙發

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Indie Style Interiors

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Indie Style Interiors
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L 形的沙發能夠不浪費空間，因此非常適合面積小的房子。

10. 用明亮色系

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明亮色系，或是最為安全的白色是可以讓室內保持寬敞感的不二法門。如果說你覺得一片白太過於單調，可以選擇單面牆，漆上其他的中性色系。

11. 對的組合

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你的空間已經很小了，就不要再亂買一堆不必要的傢俱。好好檢視你的空間，選擇必要的傢俱，不僅可以省空間，也可以為你省下一大筆預算！

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