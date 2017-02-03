人因夢想而偉大！11 個以小預算蓋小房子的絕招

人因夢想而偉大，而我們知道許多 homify 的讀者最大的夢想就是建造一間屬於自己的房子。生活在什麼都漲，只有薪水沒漲的社會中，這個夢想似乎感覺很遙遠。

今天我們為大家整理了 11 個如何以小預算蓋房子的絕招，我們要告訴你如何“錙銖必較”，由裡到外都能省則省。

現在就一起來看看這 11 個絕招吧！