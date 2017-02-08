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241 萬台幣完工! 41.62 坪的時尚家庭美房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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當你成為一家之主之後，總是會希望能夠為你的家人們購入或是蓋一間屬於全家人的房子。而為了讓全家人能夠愉悅地生活，房子中的生活機能必須完善之外，氣氛也得溫馨舒適才行。

如果你正打算為你的家人找一個完美的窩，今天我們要介紹的這間 41.62 坪，以 241 萬台幣完工的家會帶給你滿滿的靈感。專家為這間房子的一樓規劃了開放式的起居空間，餐廳以及廚房，而二樓則有一間主臥室以及兩間小臥室，是非常適合 4-5 人的家庭居住的美房。

一起來看看更多細節。

外觀

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奶油色的牆面作為主色系，搭配灰色的屋頂以及局部的牆面，然後再以木板點綴，這個家的外觀雖然簡單，卻不讓人感到無聊。山形的屋頂是傳統鄉間住宅的結構，而大面積的戶外木頭露臺則是讓屋主一家人可以一起共度戶外時光的美好區塊。

另外一個角度

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從這個角度你可以發現專家為這間房子規劃了為數不少的落地窗，而屋頂上則有幾扇天窗，因此還沒進到屋內，就不難想像裡頭的高明亮度了!

溫馨的空間

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走進這個家之後，柔和的暖色調充滿溫馨感。灰色的沙發搭配了鮮豔色系的圖樣扶手椅，以及天花板上垂掛的獨特吊燈，讓人感受到不一樣的個性。

沙發的旁邊便是大面積的落地窗，即使是天氣不好的時候，也可以在家中欣賞外頭的景色。

階梯作為劃分

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與其打造厚實的牆面做出隔間，不如學習專家的方式，利用兩層的階梯，以及種了植物的窄牆簡單地劃分出不一樣的生活空間，維持房內的空間感之餘，也讓各個角落不會混雜在一塊。

別緻的廚房

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以白色以及木頭結合而成的廚房散發濃厚的別緻感，一個 L 形以及一個一字形的廚房讓家中的各個成員都能一起在此享受料理的樂趣，卻一點也不會擁擠。洗手台上方的窗戶引進大量自然光，並讓廚房通風更好。

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臥室

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位在二樓的臥室因為有天窗，一點也不會陰暗。而白色的牆面也讓室內更為明亮，然而為了不讓房間太單調，專家選擇在一面牆上貼上直條紋的壁紙，讓房間更有個性。

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陽台

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除了天窗之外，這間臥室還有可以直通陽台的玻璃拉門。而簡單的陽台讓住在這間臥房的家人可以獨自享受戶外的時光，不受干擾地在此看書或是喝茶。

書房

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面向對外窗的小書房中的木頭書桌讓人不用開燈就可以好好地辦公。

咖啡色的浴室

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咖啡色系的浴室是不是非常與眾不同呢? 由於專家以白色搭配深咖啡色，因此浴室還是讓人感覺空間寬敞。在天窗下放置了浴缸，讓晚上泡澡的人可以看到夜晚的星空。

如果對於這個家的格局感興趣，往下欣賞一二樓的設計圖~

一樓設計圖

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二樓設計圖

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