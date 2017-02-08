241 萬台幣完工! 41.62 坪的時尚家庭美房

當你成為一家之主之後，總是會希望能夠為你的家人們購入或是蓋一間屬於全家人的房子。而為了讓全家人能夠愉悅地生活，房子中的生活機能必須完善之外，氣氛也得溫馨舒適才行。

如果你正打算為你的家人找一個完美的窩，今天我們要介紹的這間 41.62 坪，以 241 萬台幣完工的家會帶給你滿滿的靈感。專家為這間房子的一樓規劃了開放式的起居空間，餐廳以及廚房，而二樓則有一間主臥室以及兩間小臥室，是非常適合 4-5 人的家庭居住的美房。

一起來看看更多細節。