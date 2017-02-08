北歐工業風辦公室：讓人捨不得下班的另類空間

不論你是上班族，或是自己當老闆，每天上班總要承受一定的工作或業務壓力，沒有人能把上班當遊戲。但是如果能將上班的場所打造成自帶輕鬆氛圍，多少能為工作減壓，創造一些愉悅的心情。台北光島室內設計的專家們，這次負責把一間不起眼的 2 層樓小屋，改造成帶有濃濃北歐工業風的辦公空間，以咖啡廳為概念的設計讓大家都驚豔不已，現在就一起來參觀！
這次改造的辦公室原本是一座毫不起眼的輕鋼架 2 層樓住宅。為了打造出外牆水泥斑駁粗獷的質感，特別聘請經驗豐富的老師父精心完成刀工水泥外觀。設計師同時在 2 樓裝置起黑色的外推窗及遮雨棚，以細節展現出強烈的個性！
當你打算推門進入時，一定會注意到在玻璃大門的扶手處，特別採用了陪著大家一起長大的舊滑板，手上傳來一股青葱歲月的熱血觸感，腦中不禁浮現美好的記憶來。
以咖啡廳氣息為概念所設計的北歐辦公室，讓上班的氛圍不再緊繃不已，輕鬆中不失專業感，讓員工每天進到公司，就宛如走進一家咖啡廳！在 1 樓的辦公空間中設置有大型美式圍桌，讓大家工作時更能凝聚起向心力。
2 樓的會議室也擺放了超大型美式長桌，開會時大家圍聚在一起集思廣義，讓開會更有效率。木質桌面與很有質感的地板構成絕搭，天花板上裝置有工業風照明設備，在潔淨的木桌上映照出美麗的光澤來。
會議室的屋頂採用傾斜設計，營造出美式小屋的特有情調。多種形式的採光設計讓空間顯得更加明亮，也讓整天的上班心情也為之開朗起來。開放式的商品展覽架，讓公司的熱門商品一覽無遺。
配合辦公室的商品陳列，設計師運用上多種裝飾細節。像是牆上掛飾、地板腳墊，以及看似不應該出現在辦公室，實則與這空間氣質相搭的自行車，處處都流露出美式的輕鬆氣氛來！
美式的設計不一定只強調新潮前衛，有時復古反而是種時髦。設計師在樓梯玄關處掛起一具老船燈，讓它成為這處空間的主軸。當你走到玄關處，不禁會停下腳步發出一番思古幽情來。
所以如果是這家公司對外召人，你一定會第一個投件吧？每天上班就像進到一家咖啡廳享受多種娛樂，自帶創意的空間就能激發員工向心力，也算是老闆的心機設計吧！
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