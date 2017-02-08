北歐工業風辦公室：讓人捨不得下班的另類空間

不論你是上班族，或是自己當老闆，每天上班總要承受一定的工作或業務壓力，沒有人能把上班當遊戲。但是如果能將上班的場所打造成自帶輕鬆氛圍，多少能為工作減壓，創造一些愉悅的心情。台北光島室內設計的專家們，這次負責把一間不起眼的 2 層樓小屋，改造成帶有濃濃北歐工業風的辦公空間，以咖啡廳為概念的設計讓大家都驚豔不已，現在就一起來參觀！