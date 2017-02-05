從規劃到成品：平面圖讓夢想住宅成真了！

從前門看，這棟建築有令人著迷的經典山形牆，設計師巧妙結合了白色的牆、石板和棕色瓦片的屋頂，這些不同的材質、顏色互相配合，創造了現代化又質樸、自然的風格。

仔細修剪的花園讓門面更美麗，俐落的花床和矮樹帶領你走向前門，光是這裡就透露了設計感。