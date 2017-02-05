從規劃到成品：平面圖讓夢想住宅成真了！

今天我們要帶你看看這間簡單舒適的住宅，經過了專家們的巧思，擁有現代化又經典的外表，還有動線規劃完善的內部。而要經過許多的設計和微調才能迎來最後美麗的成品，所以我們還會告訴你建築平面圖的重要性、怎麼判讀，讓你找到方法跟設計師一起討論你的房子未來的樣子。
一起來看看吧！
從前門看，這棟建築有令人著迷的經典山形牆，設計師巧妙結合了白色的牆、石板和棕色瓦片的屋頂，這些不同的材質、顏色互相配合，創造了現代化又質樸、自然的風格。
仔細修剪的花園讓門面更美麗，俐落的花床和矮樹帶領你走向前門，光是這裡就透露了設計感。
我們可以從這裡看到，設計師是如何利用玻璃去縮短室內外的距離。拉開通往露台的大片玻璃拉門，潔白的露台讓人放鬆，坐在戶外餐椅上，想像不論白天或夜晚都可以再有一段美好時光。
在門的左邊有一片植栽牆，讓綠意攀上牆面，更搶眼又美麗。
再靠近一點看，白色的傢俱讓這個露台看起來很清新，跟背後的淡色磚牆搭配起來非常素雅自然。而戶外的傢俱要注意選用能夠承受風吹雨打的材料，木頭就是很好的選擇。晚上可以在這裡設計一些照明，這樣不論白天晚上都是舒服的角落。
在這張一樓平面圖裡，我們看到設計師讓動線從門口自然地引領至通往露台的窗前，空間也都規劃妥當，可以想像你走入房子迎來滿室陽光的舒適感。
這樣的平面圖在設計房子的時候非常有利於設計師和屋主之間的溝通，不僅能夠更具體的討論，也有助於想像未來的樣子，這張平面圖也詳實得紀錄了每個空間的面積大小，設計自己的房子時別忘了這麼做喔！
在這張平面圖中，我們看到樓梯的位置和這有著三個臥房一個浴室的二樓。
那些曲線代表了門和窗的位置和它們打開時需要的面積，棕色的圖形代表了家具，桌子、櫃子、椅子等等。綠色的就是床的位置。這樣判讀平面圖是不是很容易呢？快拿尺跟紙筆畫出你自己的平面圖吧！
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