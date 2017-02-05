用360度的木頭香氣環抱你：讓人著迷的現代木屋

石頭與磚塊鋪起的小路引領你走向這棟住宅。大門的藍色非常突出，在經典的外表底下多了一點不一樣的色彩。小路兩邊新植的小樹像是列隊迎接你的歸來，有點正式又有點可愛。

在主建築的左邊設置了一個有屋頂的露台區域，也放了風格相稱的戶外桌椅。在木頭的香味與陽光的陪伴下，你可以在那裡優雅得享受一杯早晨咖啡呢。