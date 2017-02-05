用360度的木頭香氣環抱你：讓人著迷的現代木屋

想要有一間現代小木屋，你可以看看今天的這間住宅是如何保留了傳統木屋的外表，卻可以迎頭趕上一個21世紀小家庭需要的功能性。你會發現建築師是如何運用各種不同的木材打造了這間住宅的裡裡外外，讓木頭獨有的質感和溫度塑造出不可取代的風格。
接下去看看吧！
在這大片樹林中的一處，今天的主角在藍天豔陽下發著光。這間現代木屋的門面用細木條搭起特殊的圖形，顯得更高雅細緻，整面木頭的溫馨感在綠地的襯托下更顯溫暖。
石頭與磚塊鋪起的小路引領你走向這棟住宅。大門的藍色非常突出，在經典的外表底下多了一點不一樣的色彩。小路兩邊新植的小樹像是列隊迎接你的歸來，有點正式又有點可愛。
在主建築的左邊設置了一個有屋頂的露台區域，也放了風格相稱的戶外桌椅。在木頭的香味與陽光的陪伴下，你可以在那裡優雅得享受一杯早晨咖啡呢。
用石頭砌成的地基確保了這棟建築的穩固，並且稍稍將房子墊高了一點。深藍色的瓦片覆蓋了屋頂，與木材的暖黃相映襯，形成搶眼的風景。看看這麼多的窗戶和屋頂上的天窗，我們可以想像室內一定是明亮溫暖的吧？
走進來的瞬間是不是立刻著迷了呢？這樣的木屋不用有什麼奢華誇張的設計，但它就是能讓你再也不想離開。
這個餐廳的空間一定會是你喜歡的地方，寬大的餐桌提供了不僅止於吃飯的功能，餐椅也用了兩種不同的選擇，安排上會更有彈性。白天有大面窗引進的光線，夜晚就點起桌子上方的兩盞平衡風格的現代風吊燈，給你溫暖的晚餐時光。
在一整天的勞累後，沒有什麼比在這樣的客廳放鬆更好的了。這裡一點都不狹小擁擠，舒適的沙發、環繞著你的木頭牆壁扎扎實實替你充電，更別說那大面窗了，明亮已經是顯而易見的優勢，還能往外欣賞難得的自然美景，簡直不想出門了啊。
不論是第幾次到訪的人，這裡的裝潢都能夠讓你像回到家一樣舒適。再來看看這個在窗邊的臥榻，躺在這裡享受著暖烘烘的陽光、美麗的景色，拿一本書、一杯咖啡，在這個家的擁抱中你怎麼可能不放鬆呢？
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