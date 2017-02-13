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8 個吸引路人注意的房子外觀裝潢新點子

Tarsier Tarsier
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design 房子
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一個家的裝潢，並不僅於體現室內設計的風格，更是關於我們自身的個人風格。 事實上，室內跟室外的裝修都俱備同等的重要性，尤其室外的裝潢是長期地呈現於眾人前，它代表了房子的第一印象。例如陽台、庭園和戶外用餐區等室外空間，都可以使用不同的裝飾點子，令空間充滿吸引力。

在這個專題中，我們將探索八種創新的方式去提升戶外的裝飾，重新創造醒目和歡迎客人前來的氛圍。 從經典到簡約，每個人都可以選用自己喜歡的形式去美化家園。家中擁有戶外空間的你，千萬別錯過哦！

1.加入適當的裝飾品

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

這個木房子是由原住民的房子所改造而成的，原來是一所簡樸平凡的房子，但只要加上一些簡單的擺設，就可以讓房屋推有截然不同的感覺。 前廊上的一個藍白色的沙發，不只為住戶提供了一個休閒的空間，更可以觀看風景，上方也配合了相同顏色的遮陽篷。這些小而簡單的裝飾，實用美麗又窩心，為家創建了一個溫馨的入口。

2.使用溫暖的色調

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO 房子
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

這房子的外牆美妙地使用了溫暖的色調， 黃色的側牆完美地配搭著赤紅色的磚牆。 通過鋪設瓷磚的方式，令房子更帶家的感覺，再加上一些盆栽的小植物，讓整體的外觀感覺非常友好和溫暖。

3.打造明亮可親的氣氛

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design 房子
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

兩邊的小花園上，充滿了色彩繽紛的花和植物，讓門前充滿了活潑的氣氛，但它們並不是唯一的飾物。那彎曲的階梯也是非常重要的設計，它採用了彎彎曲曲的弧度來創造出一個有趣的空間，利用結構的本身來吸引目光和幻想，讓房子的外型更加活躍和明亮！

4. 增加清新舒暢的氛圍

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design 房子
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

如果你的家正在使用滑動的玻璃門和玻璃窗戶，那你肯定需要提升室外的草坪裝飾。 這樣的話，你就可以從室內享受室外的自然景色。更重要的是，你可以選擇適當的戶外家俱去裝飾庭園，讓你可以在戶外放鬆一番，例如擺動的草椅或是藤製的椅子等等。

5. 豪華派

Rua Austria, Prado Zogbi Tobar Prado Zogbi Tobar 房子
Prado Zogbi Tobar

Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar

純白色的外牆配上黑色的復刻大門，再加上一些大型的盆栽植物作為裝飾品，可以大幅地增加豪華的氣派。 選用比較大的盆栽可以增加權威的感覺，讓房子更有氣派。

6. 室外跟室內

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport 廚房 木頭
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

這個家採用了極端的戶外裝飾， 水泥的庭園上是各種的植物和休憩的小桌子，可以靜靜地享受一杯咖啡或閱讀一本好書。 在磚房子的旁邊是一個溫室，裡面是美麗植物和花朵的家，玻璃的設計為房子增加了童話的感覺。

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7. 經典海濱之家

homify 房子
homify

homify
homify
homify

這個水上的夢幻之家是很多人的夢想，它的建築結構穩固的連接著水池的底部，讓房子可以謙卑地浮在水上。 這個建築的形狀 也是非常的特色，六邊形的設計，就像日本式的涼亭，優美而創新！

8. 歐陸風下午茶

Back Garden LOLA 38 Hotel 庭院
LOLA 38 Hotel

Back Garden

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

最後這個家採用了古典的設計，復古的椅子跟桌子配上經典的歐陸建築，創造了極致的豪華氛圍。 窗戶的顏色、綠油油的草地長春樹和磚石的圍牆，讓整個空間匯集在一起，非常適合享受一個溫暖的下午茶。

除了庭園之外，你需要一些廚房的小點子嗎？延伸閱讀：中島式廚房：10-個絕佳的好點子

10 個讓你拒絕進門的戶外木頭露臺
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