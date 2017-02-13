8 個吸引路人注意的房子外觀裝潢新點子

這個木房子是由原住民的房子所改造而成的，原來是一所簡樸平凡的房子，但只要加上一些簡單的擺設，就可以讓房屋推有截然不同的感覺。 前廊上的一個藍白色的沙發，不只為住戶提供了一個休閒的空間，更可以觀看風景，上方也配合了相同顏色的遮陽篷。這些小而簡單的裝飾，實用美麗又窩心，為家創建了一個溫馨的入口。
這房子的外牆美妙地使用了溫暖的色調， 黃色的側牆完美地配搭著赤紅色的磚牆。 通過鋪設瓷磚的方式，令房子更帶家的感覺，再加上一些盆栽的小植物，讓整體的外觀感覺非常友好和溫暖。
兩邊的小花園上，充滿了色彩繽紛的花和植物，讓門前充滿了活潑的氣氛，但它們並不是唯一的飾物。那彎曲的階梯也是非常重要的設計，它採用了彎彎曲曲的弧度來創造出一個有趣的空間，利用結構的本身來吸引目光和幻想，讓房子的外型更加活躍和明亮！
如果你的家正在使用滑動的玻璃門和玻璃窗戶，那你肯定需要提升室外的草坪裝飾。 這樣的話，你就可以從室內享受室外的自然景色。更重要的是，你可以選擇適當的戶外家俱去裝飾庭園，讓你可以在戶外放鬆一番，例如擺動的草椅或是藤製的椅子等等。
純白色的外牆配上黑色的復刻大門，再加上一些大型的盆栽植物作為裝飾品，可以大幅地增加豪華的氣派。 選用比較大的盆栽可以增加權威的感覺，讓房子更有氣派。
這個家採用了極端的戶外裝飾， 水泥的庭園上是各種的植物和休憩的小桌子，可以靜靜地享受一杯咖啡或閱讀一本好書。 在磚房子的旁邊是一個溫室，裡面是美麗植物和花朵的家，玻璃的設計為房子增加了童話的感覺。
這個水上的夢幻之家是很多人的夢想，它的建築結構穩固的連接著水池的底部，讓房子可以謙卑地浮在水上。 這個建築的形狀 也是非常的特色，六邊形的設計，就像日本式的涼亭，優美而創新！
最後這個家採用了古典的設計，復古的椅子跟桌子配上經典的歐陸建築，創造了極致的豪華氛圍。 窗戶的顏色、綠油油的草地長春樹和磚石的圍牆，讓整個空間匯集在一起，非常適合享受一個溫暖的下午茶。
除了庭園之外，你需要一些廚房的小點子嗎？延伸閱讀：中島式廚房：10-個絕佳的好點子