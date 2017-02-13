8 個吸引路人注意的房子外觀裝潢新點子

一個家的裝潢，並不僅於體現室內設計的風格，更是關於我們自身的個人風格。 事實上，室內跟室外的裝修都俱備同等的重要性，尤其室外的裝潢是長期地呈現於眾人前，它代表了房子的第一印象。例如陽台、庭園和戶外用餐區等室外空間，都可以使用不同的裝飾點子，令空間充滿吸引力。

在這個專題中，我們將探索八種創新的方式去提升戶外的裝飾，重新創造醒目和歡迎客人前來的氛圍。 從經典到簡約，每個人都可以選用自己喜歡的形式去美化家園。家中擁有戶外空間的你，千萬別錯過哦！