泰國的鄉間小屋：80 萬台幣完工的愜意好空間

不管是居住在哪個國家，許多人共同的夢想就是能夠在被自然環繞的鄉間生活。當你終於有機會能夠在鄉下蓋間自己的房子的時候，什麼會是你最在意的要素呢？我想大多數的人最在意的應該是預算吧？！即使你的手頭寬裕，但是依舊會秉持著能省則省的精神打造一個家園。而雖說把關預算很重要，房子的質感也不能輕忽。

今天要介紹的這間泰國的鄉間小屋有著簡單的外觀，以 90 萬泰銖，也就是約 80 台幣完工，非常符合低預算的屋主的需求。然而雖然說造價低，房子內的質感可毫不馬虎。

跟著我們一起到泰國旅遊，參觀這間由泰國的專家所打造的美麗鄉間小屋吧！