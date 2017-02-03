泰國的鄉間小屋：80 萬台幣完工的愜意好空間

不管是居住在哪個國家，許多人共同的夢想就是能夠在被自然環繞的鄉間生活。當你終於有機會能夠在鄉下蓋間自己的房子的時候，什麼會是你最在意的要素呢？我想大多數的人最在意的應該是預算吧？！即使你的手頭寬裕，但是依舊會秉持著能省則省的精神打造一個家園。而雖說把關預算很重要，房子的質感也不能輕忽。
今天要介紹的這間泰國的鄉間小屋有著簡單的外觀，以 90 萬泰銖，也就是約 80 台幣完工，非常符合低預算的屋主的需求。然而雖然說造價低，房子內的質感可毫不馬虎。
跟著我們一起到泰國旅遊，參觀這間由泰國的專家所打造的美麗鄉間小屋吧！
房子的外觀的主素材是抹上塗料的石膏，在房子的落地窗外有個小門廊。房子的屋頂是暗咖啡色，與白色的屋身搭配地天衣無縫，而簡單卻不失悠閒感的樣貌讓人一見傾心。在房子的旁邊則有同樣顏色屋頂的車庫，非常適合有車家庭。
通往大門的是寬敞的走道，而大門隱身在角落，因此可以提供屋主良好的隱私感。屋子的牆面開了多扇窗，因此可以想像室內想必是洋溢著自然光。
從這個角度你可以看到這個家使用木材，搭建出美麗的柵欄。雖然說在鄉間生活，也是要考慮到生活的安全性，而這種款式的柵欄不僅美觀，也能提供最基本的防衛性。
這個家很幸運地擁有寬敞的建地，因此不管是自家用的車也好，或是訪客要來拜訪，大片的空地都十分方便人進出。
起居空間選用了光亮的磁磚地板，因此看起來質感非常好。搭配上白色的吊燈，起居空間的氣氛升級。白色的混凝土牆面配上灰色後，簡單卻又時尚。誰說低成本等於低質感呢？
採用大理石磁磚的浴室看起來十分奢華，與這個家簡樸的外觀形成對比，是讓人喜出望外的驚喜設計。
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