你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

自地自建不是夢！13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno 木屋 木頭
Loading admin actions …

你已經有一塊地，打算要自地自建許久了，但就是只欠東風嗎？沒錯，我們了解每個人都心中或多或少對於自己想要蓋的房子有一個基本的想像，然而真的要把這個概念具體化，似乎還是有些難度。

為了打算要自地自建的你，今天我們集結了 13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房。這些房子的風格各異，使用的素材也有所不同。除了有傳統的房屋類性外，也包含了成本較低的組合屋。

不論你的預算如何，相信這 13 間房子都能帶給你實用的靈感。

1. 終身保固的家

房屋新建 整修修繕 homify 室內景觀 複合木地板 1'
homify

房屋新建 整修修繕

homify
homify
homify

綠藝營造的專家們的使命是維持興建的房屋的資產價值以及長久居住的舒適性，因此專家們提供多重的「終身保固維修」服務，讓所有自地自建的屋主們都能永續安心居住。

不論你是為了退休後下鄉生活，會是想蓋一間讓全家人可以一起共享親密家庭時光的房子，這樣的終身保固制度都可以讓想要自地自建的你更有保障。

除此之外，專家們採用多元的素材，並且可以依照你的偏好打造出你想要的房屋外觀。像是這間房子，就結合了傳統的結構、多種素材以及色系，還有現代的元素。

2. 日式風格的家

ShihYao 桃源青山宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 White
翔霖營造有限公司

ShihYao 桃源青山宅

翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司

塑木複合材料為主素材的家結合了現代的元素以及淡淡的日式風格，寬敞的面積適合大家庭居住。除了壯觀的房屋外觀外，這個家最值得稱羨的便是大面積的造景庭院。

3. 移動宅

結合景觀設計 築地岩移動宅 房子
築地岩移動宅

結合景觀設計

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

可移動式的房子是最適合想要自地自建，但是預算低的屋主的房屋類型。像是這間移動宅，所有的配件都先在工廠組裝好，然後再由專家運送到現場進行最後的工程，因此可以節省不少施工的工程。

專家可以為你量身定做的室內裝潢以及外觀，可以客制化的低成本住宅，是低預算的你的好選擇。

4. 行動木屋

Qfarm FAMWOOD 自然紅屋 房子
FAMWOOD 自然紅屋

Qfarm

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

同樣是可移動式的住宅，這間行動木屋採用了環保的高質感木材，讓你在家中不會聞到“毒氣”。除此之外，考慮到台灣的天氣因素以及頻繁的地震，專家們也加強了結構以及作了防潮處理。

如果你只是在假日想要到農地過農作生活，不想要花太多預算以及精力在室內裝潢上，那麼這間帶簡單傢俱的行動木屋讓你可以以一卡皮箱就入住。

5. 兩層樓的家

บ้านพักสองชั้น, หจก.เครือรุ่งโรจ หจก.เครือรุ่งโรจ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Orange
หจก.เครือรุ่งโรจ

หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ

這間兩層樓的家是家裡人數眾多，想要自地自建蓋一間符你全家人生活需求的你的最佳選擇。漸層粉紅色的混凝土搭配上石材，以及紅瓦屋頂，這個家獨特且風格獨具。

6. 度假風情的家

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. 房子 磚塊
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

不同紋理的石材搭配上木頭以及紅色磚瓦，這間房子散發出濃厚的度假風情。落地窗以及木頭露臺讓你可以盡情享受戶外的時光，如果你喜歡愜意的生活方式，這是打算自地自建的你的好選擇。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 兩層樓的別墅

Casa in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno 木屋 木頭
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

這間混凝土搭配木頭的兩層樓別墅是為了一個有小孩的家庭所打造的，由於家中的成員有好動的孩子們，因此專家還在空地設計了小小籃球場，讓孩子們可以盡情地活動筋骨。

8. 奶油色平房

VILLA UNIFAMILIARE [URGNANO- BG], Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

奶油色的牆面搭配上白色的木頭樑柱以及中性色系的石頭柱，這間平房讓人一眼望過去就感到十分清新舒爽。而牆面開了多扇白色的落地窗，除了可以連結室內以及戶外的空間外，也能確保室內的通風以及採高良好。

如果你喜歡小清新的風格，這是屬於你的家！

9. 風格強烈的家

선적리 전원주택, (주)그린홈예진 (주)그린홈예진 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
(주)그린홈예진

(주)그린홈예진
(주)그린홈예진
(주)그린홈예진

一樓使用了石材，二樓則是白色的混凝土，而房子的邊框則選用了黑色，這個家的風格強烈，絕對是鄰里間討論的焦點。房子內的風格走簡約路線，現代的家電則能提供全家人舒適的居家生活。

10. 風格可愛的家

Gülşen ÇİFTÇİ, alfa mimarlık alfa mimarlık 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
alfa mimarlık

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

這間兩層樓的家的外型十分可愛，所有的小細節都令人難以忽略。長方形的落地窗除了讓外觀帶來幾何特色外，也讓室內更為明亮。美麗的黑色柵欄以及石頭矮牆則為這個家提供了一定的安全性。

11. 獨特屋頂的家

VIVIENDA HUMEDAL DE PUTEMUN, GerSS Arquitectos GerSS Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GerSS Arquitectos

GerSS Arquitectos
GerSS Arquitectos
GerSS Arquitectos

這個家的屋頂十分有特色，除此之外，用色的組合也十分大膽不流俗，是喜歡與眾不同的你的最佳選擇。

12. 對稱的家

Vivienda unifamiliar 170m2 - Arenas del Sur, Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann 房子 Beige
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

為了退休夫妻所建的家有著對稱的外觀，奶油色讓房子給人一種好親近的感覺，而寬敞的戶外露台則是為了喜歡戶外生活的屋主所特別規劃的區域。

13. 有大庭院的家

사동 60, DA건축사사무소(Architects DA) DA건축사사무소(Architects DA) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DA건축사사무소(Architects DA)

DA건축사사무소(Architects DA)
DA건축사사무소(Architects DA)
DA건축사사무소(Architects DA)

有著傳統的山形屋頂，這間兩層樓的家是為了熱愛戶外生活的屋主所特別打造的。除了有一樓的露臺區以及大庭院外，二樓的主臥室外也有大片的陽台。

類似的點子簿：

20 間外型可愛、造價更可愛的迷人小房子

21 種美觀又實用的小廚房設計
你的最愛是？留言告訴我們吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了