自地自建不是夢！13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房

你已經有一塊地，打算要自地自建許久了，但就是只欠東風嗎？沒錯，我們了解每個人都心中或多或少對於自己想要蓋的房子有一個基本的想像，然而真的要把這個概念具體化，似乎還是有些難度。
為了打算要自地自建的你，今天我們集結了 13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房。這些房子的風格各異，使用的素材也有所不同。除了有傳統的房屋類性外，也包含了成本較低的組合屋。
不論你的預算如何，相信這 13 間房子都能帶給你實用的靈感。
綠藝營造的專家們的使命是維持興建的房屋的資產價值以及長久居住的舒適性，因此專家們提供多重的「終身保固維修」服務，讓所有自地自建的屋主們都能永續安心居住。
不論你是為了退休後下鄉生活，會是想蓋一間讓全家人可以一起共享親密家庭時光的房子，這樣的終身保固制度都可以讓想要自地自建的你更有保障。
除此之外，專家們採用多元的素材，並且可以依照你的偏好打造出你想要的房屋外觀。像是這間房子，就結合了傳統的結構、多種素材以及色系，還有現代的元素。
塑木複合材料為主素材的家結合了現代的元素以及淡淡的日式風格，寬敞的面積適合大家庭居住。除了壯觀的房屋外觀外，這個家最值得稱羨的便是大面積的造景庭院。
可移動式的房子是最適合想要自地自建，但是預算低的屋主的房屋類型。像是這間移動宅，所有的配件都先在工廠組裝好，然後再由專家運送到現場進行最後的工程，因此可以節省不少施工的工程。
專家可以為你量身定做的室內裝潢以及外觀，可以客制化的低成本住宅，是低預算的你的好選擇。
同樣是可移動式的住宅，這間行動木屋採用了環保的高質感木材，讓你在家中不會聞到“毒氣”。除此之外，考慮到台灣的天氣因素以及頻繁的地震，專家們也加強了結構以及作了防潮處理。
如果你只是在假日想要到農地過農作生活，不想要花太多預算以及精力在室內裝潢上，那麼這間帶簡單傢俱的行動木屋讓你可以以一卡皮箱就入住。
這間兩層樓的家是家裡人數眾多，想要自地自建蓋一間符你全家人生活需求的你的最佳選擇。漸層粉紅色的混凝土搭配上石材，以及紅瓦屋頂，這個家獨特且風格獨具。
不同紋理的石材搭配上木頭以及紅色磚瓦，這間房子散發出濃厚的度假風情。落地窗以及木頭露臺讓你可以盡情享受戶外的時光，如果你喜歡愜意的生活方式，這是打算自地自建的你的好選擇。
這間混凝土搭配木頭的兩層樓別墅是為了一個有小孩的家庭所打造的，由於家中的成員有好動的孩子們，因此專家還在空地設計了小小籃球場，讓孩子們可以盡情地活動筋骨。
奶油色的牆面搭配上白色的木頭樑柱以及中性色系的石頭柱，這間平房讓人一眼望過去就感到十分清新舒爽。而牆面開了多扇白色的落地窗，除了可以連結室內以及戶外的空間外，也能確保室內的通風以及採高良好。
如果你喜歡小清新的風格，這是屬於你的家！
一樓使用了石材，二樓則是白色的混凝土，而房子的邊框則選用了黑色，這個家的風格強烈，絕對是鄰里間討論的焦點。房子內的風格走簡約路線，現代的家電則能提供全家人舒適的居家生活。
這間兩層樓的家的外型十分可愛，所有的小細節都令人難以忽略。長方形的落地窗除了讓外觀帶來幾何特色外，也讓室內更為明亮。美麗的黑色柵欄以及石頭矮牆則為這個家提供了一定的安全性。
這個家的屋頂十分有特色，除此之外，用色的組合也十分大膽不流俗，是喜歡與眾不同的你的最佳選擇。
為了退休夫妻所建的家有著對稱的外觀，奶油色讓房子給人一種好親近的感覺，而寬敞的戶外露台則是為了喜歡戶外生活的屋主所特別規劃的區域。
有著傳統的山形屋頂，這間兩層樓的家是為了熱愛戶外生活的屋主所特別打造的。除了有一樓的露臺區以及大庭院外，二樓的主臥室外也有大片的陽台。
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