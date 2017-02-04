自地自建不是夢！13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房

你已經有一塊地，打算要自地自建許久了，但就是只欠東風嗎？沒錯，我們了解每個人都心中或多或少對於自己想要蓋的房子有一個基本的想像，然而真的要把這個概念具體化，似乎還是有些難度。

為了打算要自地自建的你，今天我們集結了 13 間讓你能為自己的家找到靈感的美房。這些房子的風格各異，使用的素材也有所不同。除了有傳統的房屋類性外，也包含了成本較低的組合屋。

不論你的預算如何，相信這 13 間房子都能帶給你實用的靈感。