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11 間有門廊的絕美鄉間住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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不知道在台灣的大家對於門廊一詞是否感到陌生呢? 那麼試著回想看看你曾經看過的好萊塢電影，有些住在郊區或是鄉下的獨棟住宅的主角，常會在踏上階梯，通往門口處的走廊的吊床上休息。這樣說的話，你是不是比較有概念了呢? 

門廊是指建築物門前突出的，有頂蓋以及廊台的通道，並且經常被使用在古希臘的建築中。在古代建築中，門廊經常用來讓人歇腳、散步、躲雨和躲避夏日酷暑。而在現代的建築中，有許多住宅依舊受到古代建築的影響，在門前會規劃門廊這個區域，不僅可以遮雨，還變成休憩的空間。

門廊除了有實際的功用，還會帶來一絲浪漫的氛圍。今天我們就為大家整理了 14 間有門廊的絕美鄉間住宅，欣賞各式門廊的美。

1. 美麗的木頭柵欄

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希臘式的白色柱子，搭配交叉以及橫放的木頭柵欄，營造出古典卻又質樸的風格。隨性地在木頭的甲板上放了木頭餐桌椅，前身搖身一變成為美麗的戶外咖啡館。

2. 白色柵欄

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白色的柵欄搭配上檸檬黃的牆面，這個家的正面給人一種活潑清新的感覺。寬敞的木頭甲板上方擺放了座椅，讓屋主可以踏出門，在此享受午後泡茶的愜意時光。

3. 純白之美

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走上了石頭的階梯後，門廊前的白色的柱子以及柵欄展示了純白的美。由於這間房子是為了喜愛衝浪的屋主而打造，因此寬敞的木頭門廊更能發揮功能，讓回家的屋主可以先在門廊稍事整理一下，不會弄髒室內。

4. 高貴感

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這間房子從階梯開始就不同凡響。走上了寬敞的石頭階梯後，迎面而來的是 L 形的門廊。簡單的木頭柵欄上讓花草攀爬於上，木頭的甲板上也種植了花草，並且擺放了躺椅，讓來造訪的訪客立刻能放鬆。

5. 經典之作

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
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左右對稱的設計展現了經典建築之美，展現了希臘建築的餘韻的白色柱子以及柵欄十分別緻。屋主沒有在門廊擺放過多的傢俱，僅以植物做點綴，留白反而讓這個家的外型更加美麗。

6. 白與灰的美

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灰色的屋頂配上白色的柱子以及柵欄，再加上木頭的甲板，這個在樹林中的鄉間住宅給人一種幽靜的感覺。

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7. 寬敞的木屋

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GOOD WOOD

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這間寬敞的木屋有著原木的柵欄以及柱子，讓人不管是踏進門還是在家裡面都能感受到濃厚的自然氣息。

8. 紅瓦的家

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這間紅瓦的房子非常有美國鄉村的風格，仔細看看那白色的柵欄以及墨綠色的牆面，都讓人感受到清新且柔美的自然氣息。

9. 高雅的家

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這個有石頭所搭起的煙囪的家外觀十分高雅，因此門廊也用上了白色的門柱以及柵欄，讓整體的風格走簡潔淡雅的路線。

10. 小門廊

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與巨大的身軀成反比，這個家的門廊面積十分小巧，但是專家在柵欄上規劃了花圃，讓人一進門就可以感受到滿滿的綠意。

11. 日系的家

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巨大的屋頂包覆住墨綠色的建築體，長長的木頭長廊與之形成美好的對比。充滿日系風情的木頭長廊，除了提供了隱私感，也能成為戶外的休憩空間。

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