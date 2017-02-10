11 間有門廊的絕美鄉間住宅

不知道在台灣的大家對於門廊一詞是否感到陌生呢? 那麼試著回想看看你曾經看過的好萊塢電影，有些住在郊區或是鄉下的獨棟住宅的主角，常會在踏上階梯，通往門口處的走廊的吊床上休息。這樣說的話，你是不是比較有概念了呢?
門廊是指建築物門前突出的，有頂蓋以及廊台的通道，並且經常被使用在古希臘的建築中。在古代建築中，門廊經常用來讓人歇腳、散步、躲雨和躲避夏日酷暑。而在現代的建築中，有許多住宅依舊受到古代建築的影響，在門前會規劃門廊這個區域，不僅可以遮雨，還變成休憩的空間。
門廊除了有實際的功用，還會帶來一絲浪漫的氛圍。今天我們就為大家整理了 14 間有門廊的絕美鄉間住宅，欣賞各式門廊的美。
走上了石頭的階梯後，門廊前的白色的柱子以及柵欄展示了純白的美。由於這間房子是為了喜愛衝浪的屋主而打造，因此寬敞的木頭門廊更能發揮功能，讓回家的屋主可以先在門廊稍事整理一下，不會弄髒室內。
這間房子從階梯開始就不同凡響。走上了寬敞的石頭階梯後，迎面而來的是 L 形的門廊。簡單的木頭柵欄上讓花草攀爬於上，木頭的甲板上也種植了花草，並且擺放了躺椅，讓來造訪的訪客立刻能放鬆。
左右對稱的設計展現了經典建築之美，展現了希臘建築的餘韻的白色柱子以及柵欄十分別緻。屋主沒有在門廊擺放過多的傢俱，僅以植物做點綴，留白反而讓這個家的外型更加美麗。
灰色的屋頂配上白色的柱子以及柵欄，再加上木頭的甲板，這個在樹林中的鄉間住宅給人一種幽靜的感覺。
這個有石頭所搭起的煙囪的家外觀十分高雅，因此門廊也用上了白色的門柱以及柵欄，讓整體的風格走簡潔淡雅的路線。
巨大的屋頂包覆住墨綠色的建築體，長長的木頭長廊與之形成美好的對比。充滿日系風情的木頭長廊，除了提供了隱私感，也能成為戶外的休憩空間。
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