11 間有門廊的絕美鄉間住宅

不知道在台灣的大家對於門廊一詞是否感到陌生呢? 那麼試著回想看看你曾經看過的好萊塢電影，有些住在郊區或是鄉下的獨棟住宅的主角，常會在踏上階梯，通往門口處的走廊的吊床上休息。這樣說的話，你是不是比較有概念了呢?

門廊是指建築物門前突出的，有頂蓋以及廊台的通道，並且經常被使用在古希臘的建築中。在古代建築中，門廊經常用來讓人歇腳、散步、躲雨和躲避夏日酷暑。而在現代的建築中，有許多住宅依舊受到古代建築的影響，在門前會規劃門廊這個區域，不僅可以遮雨，還變成休憩的空間。

門廊除了有實際的功用，還會帶來一絲浪漫的氛圍。今天我們就為大家整理了 14 間有門廊的絕美鄉間住宅，欣賞各式門廊的美。