8 個讓浴室看起來更整潔有魅力的實用竅門

我們一般印象中的浴室櫃都是小小的，很少有人會在浴室裡加裝這麼大型的置頂式櫃子。
可是事實上它充足的收納空間確實能夠把你的浴室變得更整潔！你看看，連洗衣機都可以放進去！把門拉上以後，整個浴室將會呈現更簡約的感覺！你會考慮這個收納大師看看嗎？
如果你想知道更多有關於浴室櫃的點子，請查看這一個點子簿喔：美翻啦！12個你也想擁有的浴室櫃
浴室不一定要只能容得下磚牆或地磚！這一個美麗的浴室結合了紅磚牆、大地色系石板牆以及咖啡色木板等等多種材質，而且各種顏色搭配得宜，讓整體看起來既融和又豐富。
要讓浴室看起來充滿既簡潔又和諧的話，最簡單的方法就是選用相似類材質而且同色系的浴室設備。
比如說這個純白的浴室櫃和洗臉盤的設計用料一緻，背後的卡其色牆面跟這一整組白色傢俱非常得搭。再加上鏡子有擴大空間感的效果，讓整個浴間完美地呈現出一種讓人看得愉悅的整體感及和諧感！
如果你沒有偏好簡約風格的話，那你可以選擇在浴室裡加入各種具裝飾效果的元素，來加添整體的藝術氣息！
圖片中的浴室牆由馬賽克磚牆和石牆組成，鏡框還附有特別紋理，提升了整體的藝術感。
如果想要浴室看起來更乾潔，那你就應該毫無疑問地選用純白色的牆面或傢俱！可是如果你希望浴室看起來更活潑熱情，那當然就要比較鮮明的顏色囉！
無論你的選色是什麼，記得一定一定要跟傢俱的顏色和紋理配合喔。
在浴室裡加添裝飾品有畫龍點睛的效果。在牆上加裝嵌入式的木架既可以充當收納木架，同時也可以是最具焦點的展示架！不過記得前提是，你的浴室必須保持整潔！特別是要留意不要在洗臉盤四周放滿瓶瓶罐罐！
由於小型浴間受空間所限，裡面擺放的傢俱通常都必須具備充足的收納空間。況且細小的空間裡根本就放不下太多大型傢俱，少了東西，整個空間看起來自自然然就會比較整潔囉！
木材本身給人一種自然恬靜的感覺，以原木裝飾浴室能有效地營造令人放鬆的氣氛。除此之外，在浴間裡安裝木架有助保持浴室井然有序，是打造簡潔自然風浴室的必要元素！
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