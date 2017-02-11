你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 個讓浴室看起來更整潔有魅力的實用竅門

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto 浴室
Loading admin actions …

浴間所佔的空間雖小，可是卻非常重要。試想想看，如果工作一整天回家想沖個澡，可是卻要面對混亂髒亂而且臭味熏天的廁所，那你哪有可能可以好好地放鬆呢？再者，無論你的玄關、客廳或走廊裝飾得有多美麗，只要客人一走進你那髒亂的洗手間裡，相信你的房子必定會被冠上「金玉其外，敗絮其中」的污名！

其實，要讓浴室看起來更整潔吸引其實並不困難！我們於是為大家整合8個實用的竅門，讓你們從中學習，現在就一起來看看吧～

​1. 加裝大型收納櫃

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

我們一般印象中的浴室櫃都是小小的，很少有人會在浴室裡加裝這麼大型的置頂式櫃子。

可是事實上它充足的收納空間確實能夠把你的浴室變得更整潔！你看看，連洗衣機都可以放進去！把門拉上以後，整個浴室將會呈現更簡約的感覺！你會考慮這個收納大師看看嗎？

如果你想知道更多有關於浴室櫃的點子，請查看這一個點子簿喔：美翻啦！12個你也想擁有的浴室櫃

​2. 多元化材質

Banyo Dekorasyonu , Ysk Tadilat Ysk Tadilat 浴室
Ysk Tadilat

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

浴室不一定要只能容得下磚牆或地磚！這一個美麗的浴室結合了紅磚牆、大地色系石板牆以及咖啡色木板等等多種材質，而且各種顏色搭配得宜，讓整體看起來既融和又豐富。

3. 整體感及和諧感

Banyo Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya 浴室 複合木地板 White
Erim Mobilya

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

要讓浴室看起來充滿既簡潔又和諧的話，最簡單的方法就是選用相似類材質而且同色系的浴室設備。

比如說這個純白的浴室櫃和洗臉盤的設計用料一緻，背後的卡其色牆面跟這一整組白色傢俱非常得搭。再加上鏡子有擴大空間感的效果，讓整個浴間完美地呈現出一種讓人看得愉悅的整體感及和諧感！

​4. 加添藝術氣息

Adatepe Projesi, EKa MİMARLIK EKa MİMARLIK 浴室
EKa MİMARLIK

EKa MİMARLIK
EKa MİMARLIK
EKa MİMARLIK

如果你沒有偏好簡約風格的話，那你可以選擇在浴室裡加入各種具裝飾效果的元素，來加添整體的藝術氣息！

圖片中的浴室牆由馬賽克磚牆和石牆組成，鏡框還附有特別紋理，提升了整體的藝術感。

​5. 顏色選擇

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık 現代浴室設計點子、靈感&圖片
idiliçmimarlık

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

如果想要浴室看起來更乾潔，那你就應該毫無疑問地選用純白色的牆面或傢俱！可是如果你希望浴室看起來更活潑熱情，那當然就要比較鮮明的顏色囉！ 

無論你的選色是什麼，記得一定一定要跟傢俱的顏色和紋理配合喔。

​6. 裝飾品

Apartamento na Pompeia, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

在浴室裡加添裝飾品有畫龍點睛的效果。在牆上加裝嵌入式的木架既可以充當收納木架，同時也可以是最具焦點的展示架！不過記得前提是，你的浴室必須保持整潔！特別是要留意不要在洗臉盤四周放滿瓶瓶罐罐！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 小浴間

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION 浴室
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

由於小型浴間受空間所限，裡面擺放的傢俱通常都必須具備充足的收納空間。況且細小的空間裡根本就放不下太多大型傢俱，少了東西，整個空間看起來自自然然就會比較整潔囉！

​8. 原木空間

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto 浴室
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

木材本身給人一種自然恬靜的感覺，以原木裝飾浴室能有效地營造令人放鬆的氣氛。除此之外，在浴間裡安裝木架有助保持浴室井然有序，是打造簡潔自然風浴室的必要元素！ 

想要打造一間夢幻浴室？歡迎你找我們的專家幫忙喔！

殖民地風的優雅: 一間被花草環繞的美麗鄉間住宅
你覺得這些點子實用嗎？告訴我們你的意見吧～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了