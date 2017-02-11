暖色的魅力：充滿溫馨和諧感的雙層家庭房子

暖色色系比如說黃色、橘色和紫紅色等等總帶給人一種溫馨又溫暖的感覺，所以通常在臥室裡一般都會選用微黃的燈光來幫助人們入睡。

今天要介紹的雙層房子無論是在外觀還是室內裝潢的部分都均一地選用了暖色色系，讓一家大小能夠在溫馨的氣氛中共度歡樂時光。事不宜遲，現在就讓我們帶大家參觀這一所由韓國設計公司OILY HOUSING所打造的家庭房子吧～