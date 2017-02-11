暖色的魅力：充滿溫馨和諧感的雙層家庭房子

暖色色系比如說黃色、橘色和紫紅色等等總帶給人一種溫馨又溫暖的感覺，所以通常在臥室裡一般都會選用微黃的燈光來幫助人們入睡。
今天要介紹的雙層房子無論是在外觀還是室內裝潢的部分都均一地選用了暖色色系，讓一家大小能夠在溫馨的氣氛中共度歡樂時光。事不宜遲，現在就讓我們帶大家參觀這一所由韓國設計公司OILY HOUSING所打造的家庭房子吧～
房子的牆身和屋頂均採用了暖色系材質，兩者之間以純白色的油漆調和。
整個雙層房子帶有地中海風的設計元素，比如說二樓陽台的連續的門廊和柱子等等。這種在9至11世紀重新興起的設計風格源自於地中海地區，強調和諧感和親和力，到今天亦非常受歡迎。
位於房子挑高底層的客廳採光度非常良好，這可要歸功於旁邊的落地玻璃窗！挑高設計有助提升整體空間感，在此選用設計創新的吊燈就最適合不過。
灰色磚牆設計跟房子外觀互相呼應，牆前還掛有一整幅投影布幕，方便把家裡打造成私人影院！
鋪滿木板的樓梯設計十分組典，最值得留意的是裝設在樓梯入口的磨砂拉門，隨時隨地可以把樓梯隱藏起來！比如說有客人來訪，而孩子們需要睡覺的時候。這樣子就可以隨保樓上和樓下不會互相影響了。
浴室同樣採用暖色色系的材料——高貴的大地色系大理石！讓整個空間添上精品酒店的感覺！
左邊的大鏡子可以擴大浴間整體空間感，而右邊的雙鏡門櫃子則可以擺放日常的浴室用品，好看又實用。
最後我們來參觀位於二樓的臥室——特大的玻璃門讓房間變得明亮，把門一推開就是讓人盡覽花園園景的陽台了！
臥室的其中一特點還有這一整排的貼牆大衣櫃，完全解決了收納問題，讓空間顯得簡潔。
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