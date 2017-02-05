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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 2 月 5 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture 臥室
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新春佳節已經結束了，大家回到工作的崗位後，是不是還有些不適應呢？

對於休假症候群來說，家裡的舒適度在這個時候就更為重要。雖然說百般不願意地去上班，但是當回到家的時候，能夠好好地放鬆，似乎能夠減緩一點還想要放假的不悅之情。

本週最受好評的 5 本點子簿都是能夠提供現代居家生活所需的便利以及舒適性，並且能夠與自然互動的好房子。

一起來看看你最喜歡的點子簿是否榜上有名吧！

1. 每間房間都超美的房子

homify 溫室
homify

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homify
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一間每間房間都很美的獨棟家庭住宅可以說是內外兼具的一間完美住宅。傳統卻帶有現代感的外觀之下，是非常明亮且時尚的內在。你是不是也同意這間房子的每個區塊都美得不像話呢？

2. 可愛且低價的小房子

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

20 間外型可愛、造價更可愛的迷人小房子帶你參觀 20 間外型小巧可愛，而造價也相當實惠的小房子。我們實在很難選出最愛的一間小房子，不知道你心中有答案嗎？

3. 行動木屋

Qfarm FAMWOOD 自然紅屋 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FAMWOOD 自然紅屋

Qfarm

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

退休後的好日子：盡享農作生活的行動木屋是由台灣的專家們因應台灣天氣以及地震頻繁的特性所打造的移動式的木屋。注重素材的質感以及強化的結構，這樣的行動木屋是你的購屋新選擇！

4. 擁抱星斗的家

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture 房子
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

擁抱星斗的家：一間農舍型的質感別墅的美受到了你們的大力稱讚。面積寬敞的這間房子有大片的露臺，而房子的內部更是貴氣十足！

5. 41 坪的家

homify
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台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家是適合家庭居住的兩層樓房子，明亮的屋內走典雅的風格，絕對讓你一進門就不想出門！

用360度的木頭香氣環抱你：讓人著迷的現代木屋

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4.5

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