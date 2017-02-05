焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 2 月 5 日)

新春佳節已經結束了，大家回到工作的崗位後，是不是還有些不適應呢？

對於休假症候群來說，家裡的舒適度在這個時候就更為重要。雖然說百般不願意地去上班，但是當回到家的時候，能夠好好地放鬆，似乎能夠減緩一點還想要放假的不悅之情。

本週最受好評的 5 本點子簿都是能夠提供現代居家生活所需的便利以及舒適性，並且能夠與自然互動的好房子。

一起來看看你最喜歡的點子簿是否榜上有名吧！