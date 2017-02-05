焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 2 月 5 日)

新春佳節已經結束了，大家回到工作的崗位後，是不是還有些不適應呢？
對於休假症候群來說，家裡的舒適度在這個時候就更為重要。雖然說百般不願意地去上班，但是當回到家的時候，能夠好好地放鬆，似乎能夠減緩一點還想要放假的不悅之情。
本週最受好評的 5 本點子簿都是能夠提供現代居家生活所需的便利以及舒適性，並且能夠與自然互動的好房子。
一起來看看你最喜歡的點子簿是否榜上有名吧！
一間每間房間都很美的獨棟家庭住宅可以說是內外兼具的一間完美住宅。傳統卻帶有現代感的外觀之下，是非常明亮且時尚的內在。你是不是也同意這間房子的每個區塊都美得不像話呢？
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