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42.35 坪的完美小木屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa en Talagante, AtelierStudio AtelierStudio 窗戶
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如果你是喜歡木頭的質感，並且夢想蓋一間小木屋的人的話，今天要介紹的這間 42.35 坪的完美小木屋會是你的首選！

來自 AtelierStudio 專家使用了 SIP 板，木材和纖維水泥，打造出兼具傳統與現代美感的高質感小木屋。房子的外觀看起來是非常典型的殖民地風格的房子，而房子的內部則充滿了溫暖，挑高的天花板以及落地窗則是現代的元素。

準備好了嗎？讓我們一起參觀這間木屋的更多細節！

外觀

Casa en Talagante, AtelierStudio AtelierStudio 房子
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42.35 坪的家裡面包含了廚房、餐廳、客廳、兩間臥室以及浴室，還有巨大的天井，非常適合小家庭居住。

專家採用傳統的結構，以木頭柱子架構出基本的框架，而灰色的屋頂也為這個家帶來沈穩的個性，多扇窗戶則能引進自然光，並且也外觀更有現代感。

大門

Casa en Talagante, AtelierStudio AtelierStudio 房子 木頭 Wood effect
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大門隱藏在兩道牆的中間，對於喜歡有隱私感的屋主來說是非常重要的設計。從這個角度我們可以再次發現，這間木屋有非常多扇窗戶，可以想像室內的高明亮度。

挑高天花板

Casa en Talagante, AtelierStudio AtelierStudio 客廳
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走進這個家中，沒錯，房子內洋溢著大量的自然光，抬頭一看是美好的木頭質地，而大面的落地窗連結了室內與室外的空間，即使不出門也彷彿置身室外。而緊貼牆壁的壁爐則是能為寒冷冬日帶來溫暖的重要設備。

建材

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間在這個項目中所使用的產品是，這意味著該房屋具有由木製板。

這間房子使用了 SIP 面板，意思就是專家使用了由木製板和高品質聚苯乙烯的芯的結構。這種材質的重量輕，並且絕緣效果高，因此在美國和加拿大已經成為很流行的替代方案。

SIP 板的優點

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SIP 板的優點如下：

- 70％的熱節能

- 縮短 30％的施工時間

- 確保家庭的耐用性和保溫性，讓家裡一年四季都很舒適的

-  讓您花更少時間維護

- 多功能，易於安裝

- 無需安裝特殊材料

- 乾淨、環保且實惠

- 100％合格的原料

窗戶

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AtelierStudio

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家中有些小細節是非常美麗的設計，例如這扇正方形的窗戶，像是畫框一樣，讓戶外的風景變成藝術品。

完工前後

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最後讓我們看看原本的設計圖以及完工的樣貌，你是不是覺得這間小木屋十分完美呢？

延伸閱讀：2016 年最受歡迎的十間木屋

10 間低造價的絕美獨棟房子
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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

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泳池

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