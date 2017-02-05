42.35 坪的完美小木屋

如果你是喜歡木頭的質感，並且夢想蓋一間小木屋的人的話，今天要介紹的這間 42.35 坪的完美小木屋會是你的首選！
來自 AtelierStudio 的專家使用了 SIP 板，木材和纖維水泥，打造出兼具傳統與現代美感的高質感小木屋。房子的外觀看起來是非常典型的殖民地風格的房子，而房子的內部則充滿了溫暖，挑高的天花板以及落地窗則是現代的元素。
準備好了嗎？讓我們一起參觀這間木屋的更多細節！
42.35 坪的家裡面包含了廚房、餐廳、客廳、兩間臥室以及浴室，還有巨大的天井，非常適合小家庭居住。
專家採用傳統的結構，以木頭柱子架構出基本的框架，而灰色的屋頂也為這個家帶來沈穩的個性，多扇窗戶則能引進自然光，並且也外觀更有現代感。
大門隱藏在兩道牆的中間，對於喜歡有隱私感的屋主來說是非常重要的設計。從這個角度我們可以再次發現，這間木屋有非常多扇窗戶，可以想像室內的高明亮度。
走進這個家中，沒錯，房子內洋溢著大量的自然光，抬頭一看是美好的木頭質地，而大面的落地窗連結了室內與室外的空間，即使不出門也彷彿置身室外。而緊貼牆壁的壁爐則是能為寒冷冬日帶來溫暖的重要設備。
間在這個項目中所使用的產品是，這意味著該房屋具有由木製板。
這間房子使用了 SIP 面板，意思就是專家使用了由木製板和高品質聚苯乙烯的芯的結構。這種材質的重量輕，並且絕緣效果高，因此在美國和加拿大已經成為很流行的替代方案。
SIP 板的優點如下：
- 70％的熱節能
- 縮短 30％的施工時間
- 確保家庭的耐用性和保溫性，讓家裡一年四季都很舒適的
- 讓您花更少時間維護
- 多功能，易於安裝
- 無需安裝特殊材料
- 乾淨、環保且實惠
- 100％合格的原料
家中有些小細節是非常美麗的設計，例如這扇正方形的窗戶，像是畫框一樣，讓戶外的風景變成藝術品。
最後讓我們看看原本的設計圖以及完工的樣貌，你是不是覺得這間小木屋十分完美呢？
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