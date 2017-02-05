42.35 坪的完美小木屋

如果你是喜歡木頭的質感，並且夢想蓋一間小木屋的人的話，今天要介紹的這間 42.35 坪的完美小木屋會是你的首選！

來自 AtelierStudio 的專家使用了 SIP 板，木材和纖維水泥，打造出兼具傳統與現代美感的高質感小木屋。房子的外觀看起來是非常典型的殖民地風格的房子，而房子的內部則充滿了溫暖，挑高的天花板以及落地窗則是現代的元素。

準備好了嗎？讓我們一起參觀這間木屋的更多細節！