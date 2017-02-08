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行動露營區: 輕質感的小坪數木質組合屋

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[ 行 動 木 屋 ] Qcamp, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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雖然說科技越來越進步，但是以各個層面來說，現代人的生活品質並不見得比經濟匱乏的時代還來的好。比如說，我們擁有的空間越來越小，要在小套房裡呼吸到自然的空氣是種奢侈，但若你幸運地住在有對外窗的公寓，打開窗時迎面而來的可能是充滿毒氣的空氣。

因應現代台灣人的生活需求，來自 FAMWOOD 的專家們以高質感的木頭以及鋼構，打造出可移動式的行動露營區 Qcamp。專家們考慮到台灣的氣候狀況，採用防潮通風的處理，讓你可以享受木頭的質地，但不用經常性地維護。這間可移動式的木質組合屋可以說是符合現代人生活需求，以及對自然的渴望的完美解決方案。

讓我們一起來看看更多細節:

2.12 坪的家

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FAMWOOD 自然紅屋

Qcamp

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

這間小屋子僅有 2.12 坪，小巧的外觀十分惹人喜愛。雖然說坪數很小，但是裡頭臥室，衛浴，廚房一應俱全，是為了熱愛親近大自然的現代人而生的設計。

而 Qcamp 的推廣價是 36 萬元，對於只是想要在假日的時候，動手農作的屋主來說，是非常理想的選擇。

木頭露臺

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FAMWOOD 自然紅屋

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FAMWOOD 自然紅屋
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FAMWOOD 自然紅屋

Qcamp 小雖小，但也不忘屋主們對於戶外時光的講究。專家們在玻璃落地窗外設計了木頭露臺，遮陽棚的設計讓人在享受戶外時光的同時，不怕被炙熱的太陽曬傷。

全木頭的設計

Qcamp FAMWOOD 自然紅屋 室內景觀
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推開玻璃拉門後，迎面而來的是全木頭的美好質感。木頭的柔和色系，以及自然的紋路，都讓屋主可以完全地拋開累積的壓力以及疲累。

一應俱全的廚房

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既然都已經要回歸農作的生活了，那就把在城市中外食的習慣拋開吧!

為了讓屋主能夠炊煮親手種的蔬菜，即使小屋僅有區區 2.12 坪，專家還是在牆面規劃了設備一應俱全的廚房。木頭的層架以及儲藏櫃則足以容納各類的用品。

瞬間移動的家

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只需要一台卡車，專家就可以把你的行動露營區送到你所指定的地點。而行動露營區的另外一個好處是可以改善露營區的品質，減輕民宿業者的負擔。

延伸閱讀:

退休後的好日子：盡享農作生活的行動木屋

8 個在每間廚房都行得通的實用好點子
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