行動露營區: 輕質感的小坪數木質組合屋

雖然說科技越來越進步，但是以各個層面來說，現代人的生活品質並不見得比經濟匱乏的時代還來的好。比如說，我們擁有的空間越來越小，要在小套房裡呼吸到自然的空氣是種奢侈，但若你幸運地住在有對外窗的公寓，打開窗時迎面而來的可能是充滿毒氣的空氣。

因應現代台灣人的生活需求，來自 FAMWOOD 的專家們以高質感的木頭以及鋼構，打造出可移動式的行動露營區 Qcamp。專家們考慮到台灣的氣候狀況，採用防潮通風的處理，讓你可以享受木頭的質地，但不用經常性地維護。這間可移動式的木質組合屋可以說是符合現代人生活需求，以及對自然的渴望的完美解決方案。

讓我們一起來看看更多細節: