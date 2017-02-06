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9 個你在佈置臥室的時候不該犯的錯誤

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 嬰兒/兒童房床具與床鋪
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你的臥室是你的私人堡壘，可以讓你在需要逃離外界的喧囂時，讓你寧靜地放鬆休息。但是在日常生活中，我們難免會在佈置家裡的時候犯了一些致命的錯誤，也許是因為計劃不周全，或是成果不如預期的想像。而這些錯誤也可能會影響到我們的生活品質。

利用一些設計的小技巧，就可以創造出一個讓你可以好好休息的空間。為了要讓你的家更接近完美，我們為你整理了 9 個你在佈置臥室的時候不該犯的錯誤。希望這些小提點能夠為你省掉更多重新佈置的時間，金錢以及精力。

1. 尺寸不對的地毯

homify 臥室
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尺寸不對的地毯會讓房間的比例感覺很詭異，這張圖為你展示要如何選用正確尺寸的地毯。而整張地毯不需要完全外露，即使是部分被傢俱覆蓋住，也能構成美好的畫面。

2. 書房的收納

THE LIVIA homify 臥室
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THE LIVIA

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書房中沒有規劃收納空間那真的是大 NG，想想看在你專注於工作的時候，身旁堆疊了一大疊的文件，你可以靜地下心來嗎? 更別說當你要找文件的時候，卻浪費了至少十分鐘在山一樣的紙中翻找，那肚子真的會一把火!

3. 寢具

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani 臥室
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

質料差的寢具會影響到你的睡眠品質，並且無法讓你的皮膚呼吸。另外，寢具的顏色以及圖樣也會影響到整個房間的風格與氛圍，因此你要先試想整體的風格，然後再添購你的寢具。

4. 缺少讓房間溫暖的元素

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo 臥室
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

夏天的時候也許無所謂，但是冬天如果房間沒有溫暖的元素，那一回到家你應該只會想躲在被窩裡面。

你可以效法這張圖，選用一些溫馨的飾品，例如美麗的圖畫，可以放蠟燭的透明燭台，以及你喜歡的圖樣的地毯以及毛絨被子，讓你的房間更有溫度。

5. 沒有自然光

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 臥室
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

房間裡面沒有自然光是最大的禁忌。也許你因為房間的日曬太充足，而裝設了厚重的窗簾，那我們建議你改用輕質量的半透明窗廉，既可以讓房內的自然光不會太過刺眼，又可以讓房間不會過於黑暗。

6. 錯誤的配色方式

Bedroom homify 臥室
homify

Bedroom

homify
homify
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房間裡面配色不搭是非常可怕的錯誤，這可能會影響到你每天回到房間的心情。

這不代表你不能使用大膽的顏色，但是要記得不要讓顏色太過繁雜，這樣會讓你靜不下心來。

如果你需要建議，我們的專家非常樂意幫忙!

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7. 設計不良的照明

Лофт, Interiorbox Interiorbox 臥室
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

房間如果沒有足夠的照明，或是光線太刺眼，都會影響到你的情緒。我們建議你在房間不同的區塊安裝柔和的照明，例如嵌入式/吊頂，床頭，衣櫃等

8. 讓衣服散落四處

Príncipe real apartment lisbon, fala fala
fala

Príncipe real apartment lisbon

fala
fala
fala

想像你每個月都花上很多錢添購新衣，但家裡卻沒有足夠的收納空間，只好讓這些寶貝們散落四處，這畫面多麼悲傷啊?

如果說你的房間沒有空間可以規劃一個衣帽間，那你可以利用牆邊的角落，從天花板上垂掛木頭竿子，變成你的掛衣架。

9. 跟大家打招呼的各類電線

'Lilac' Girl's study/bedroom furniture set by Siluetto homify 嬰兒/兒童房床具與床鋪
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'Lilac' Girl's study/bedroom furniture set by Siluetto

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身在現代社會中，我們的家總是有不同電器的電線，如果讓它們外露的話，實在不美觀，也讓人心情煩躁。把你的眾多電線們收好，房間會更加整齊劃一。

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