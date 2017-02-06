你的臥室是你的私人堡壘，可以讓你在需要逃離外界的喧囂時，讓你寧靜地放鬆休息。但是在日常生活中，我們難免會在佈置家裡的時候犯了一些致命的錯誤，也許是因為計劃不周全，或是成果不如預期的想像。而這些錯誤也可能會影響到我們的生活品質。

利用一些設計的小技巧，就可以創造出一個讓你可以好好休息的空間。為了要讓你的家更接近完美，我們為你整理了 9 個你在佈置臥室的時候不該犯的錯誤。希望這些小提點能夠為你省掉更多重新佈置的時間，金錢以及精力。