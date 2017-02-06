你的臥室是你的私人堡壘，可以讓你在需要逃離外界的喧囂時，讓你寧靜地放鬆休息。但是在日常生活中，我們難免會在佈置家裡的時候犯了一些致命的錯誤，也許是因為計劃不周全，或是成果不如預期的想像。而這些錯誤也可能會影響到我們的生活品質。
利用一些設計的小技巧，就可以創造出一個讓你可以好好休息的空間。為了要讓你的家更接近完美，我們為你整理了 9 個你在佈置臥室的時候不該犯的錯誤。希望這些小提點能夠為你省掉更多重新佈置的時間，金錢以及精力。
尺寸不對的地毯會讓房間的比例感覺很詭異，這張圖為你展示要如何選用正確尺寸的地毯。而整張地毯不需要完全外露，即使是部分被傢俱覆蓋住，也能構成美好的畫面。
書房中沒有規劃收納空間那真的是大 NG，想想看在你專注於工作的時候，身旁堆疊了一大疊的文件，你可以靜地下心來嗎? 更別說當你要找文件的時候，卻浪費了至少十分鐘在山一樣的紙中翻找，那肚子真的會一把火!
質料差的寢具會影響到你的睡眠品質，並且無法讓你的皮膚呼吸。另外，寢具的顏色以及圖樣也會影響到整個房間的風格與氛圍，因此你要先試想整體的風格，然後再添購你的寢具。
夏天的時候也許無所謂，但是冬天如果房間沒有溫暖的元素，那一回到家你應該只會想躲在被窩裡面。
你可以效法這張圖，選用一些溫馨的飾品，例如美麗的圖畫，可以放蠟燭的透明燭台，以及你喜歡的圖樣的地毯以及毛絨被子，讓你的房間更有溫度。
房間裡面沒有自然光是最大的禁忌。也許你因為房間的日曬太充足，而裝設了厚重的窗簾，那我們建議你改用輕質量的半透明窗廉，既可以讓房內的自然光不會太過刺眼，又可以讓房間不會過於黑暗。
房間裡面配色不搭是非常可怕的錯誤，這可能會影響到你每天回到房間的心情。
這不代表你不能使用大膽的顏色，但是要記得不要讓顏色太過繁雜，這樣會讓你靜不下心來。
如果你需要建議，我們的專家非常樂意幫忙!
房間如果沒有足夠的照明，或是光線太刺眼，都會影響到你的情緒。我們建議你在房間不同的區塊安裝柔和的照明，例如嵌入式/吊頂，床頭，衣櫃等
想像你每個月都花上很多錢添購新衣，但家裡卻沒有足夠的收納空間，只好讓這些寶貝們散落四處，這畫面多麼悲傷啊?
如果說你的房間沒有空間可以規劃一個衣帽間，那你可以利用牆邊的角落，從天花板上垂掛木頭竿子，變成你的掛衣架。
身在現代社會中，我們的家總是有不同電器的電線，如果讓它們外露的話，實在不美觀，也讓人心情煩躁。把你的眾多電線們收好，房間會更加整齊劃一。
延伸閱讀: 7 個東西太多、空間太少的收納解決方案