粉嫩系的夢: 一間擁有大庭院以及車庫的獨棟美房

獨棟的房子可以讓你的全家人享有完全屬於自己的私密空間，並且不用擔心會有外人干擾。獨棟的房子有很多種類，如果你已經有一塊地的話，你會如何設計自己的房子呢?
今天的點子簿將要帶你欣賞一間位在義大利的獨棟美房，這間房子的外牆有著顯目的顏色，粉嫩的色系給人一種好親近以及愜意的感覺。而房子的特點是那寬敞的庭院以及車庫，一切的設計都非常適合有小孩的家庭。
現在就讓我們一起前往義大利，欣賞這間美麗的獨棟美房。
專家依照屋主的心願，沒有選擇一般常見的色系，反而大膽地選用粉色搭配灰色。從這個角度看，你可以看到專家規劃了石階，分隔了庭院以及家的區域。而大面積的落地窗則能通往庭院的空間，因此室內與室外沒有隔閡。
紅色的屋瓦是非常典型的歐式鄉村建築中會出現的元素。在粉紅色的建築後面，是線條走現代風格的灰色建築體，而這個區塊也連結了另外一個粉紅色的建築體。
讓我們往後退幾步吧，這個獨棟美房最棒的地方就是有修剪整齊的草坪的迷人庭院。從庭院也能欣賞到三個建築體組合在一起的層次感，色系的搭配讓房子的外型更有層次也更有趣。
灰色的露臺目前沒有任何的傢俱，如果是你的話，會擺放上什麼傢俱呢?
讓我們走到側邊，原來建築物的下方是有斜坡車道的雙門的車庫，而專家為了喜歡打籃球的孩子們，還在柵欄上加裝了籃球框。雖然說車庫是許多人會忽略的地方，但專家也沒有輕忽這個地方的配色，紅色搭配白色的設計非常搶眼。
庭院鋪上了美麗的石頭地板，而草坪旁則以白色小磚塊，因此庭院的畫面更整潔。而庭院的石頭地板上放了餐桌椅，因此屋主可以在此享受用餐以及喝茶的時間。
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