粉嫩系的夢: 一間擁有大庭院以及車庫的獨棟美房

獨棟的房子可以讓你的全家人享有完全屬於自己的私密空間，並且不用擔心會有外人干擾。獨棟的房子有很多種類，如果你已經有一塊地的話，你會如何設計自己的房子呢?

今天的點子簿將要帶你欣賞一間位在義大利的獨棟美房，這間房子的外牆有著顯目的顏色，粉嫩的色系給人一種好親近以及愜意的感覺。而房子的特點是那寬敞的庭院以及車庫，一切的設計都非常適合有小孩的家庭。

現在就讓我們一起前往義大利，欣賞這間美麗的獨棟美房。