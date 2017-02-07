你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 間使用木頭的現代廚房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Apartamento Brooklin - São Paulo, Luni Arquitetura Luni Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

為了方便料理的人，讓他們在廚房燒菜的時候更有效率，廚房的功能性相當重要。然而，除了功能性外，廚房的美觀性也會影響到在此料理三餐的人的心情。在眾多的素材中，最能讓人感覺到溫暖，並且能讓人的心情愉悅的便是木頭了。今天的這本點子簿要介紹 8 間有木頭流理檯的現代廚房，這些廚房都具有現代化的設備，然而木頭的流理檯或是櫥櫃卻讓整體感更加柔和，讓掌廚的人在準備材料的時候不會感到冷冰冰。

趕快一起跟我們來看看這 8 間使用木頭的現代廚房。

1. 冷暖對比

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

拋光的木材既獨特又優雅，能夠為你的廚房增色許多。看看這間廚房的木頭吧檯，可以讓人看到木頭的美麗紋路，並且與黑色的流理檯面形成一冷一暖的和諧對比。

2. 現代田園風情

Varieté 2014-15, Bazzioni Bazzioni 廚房
Bazzioni

Bazzioni
Bazzioni
Bazzioni

不同色階的石材，搭配木頭的櫥櫃以及大理石的檯面，這間廚房展現了木材以及石材結合的美，散發濃厚的現代田園風情。而木頭的櫥櫃用了不同的色調，讓整間廚房更有層次感。

3. ㄇ 字形

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

ㄇ 字形的廚房結合了流理檯面以及吧檯桌，是最適合小空間的完美設計。白色的櫥櫃搭配木頭的檯面是非常經典的配對，而櫥櫃下的照明打在木頭上時，更顯得有情調。

你的家適不適合這種設計呢? 我們的專家可以為你解答!

4. 純白的廚房

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados 廚房
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

比起大理石的流理檯或是吧檯桌，選用木頭的材質更為經濟實惠，搭配有設計感的高腳椅或是其他傢俱以及家飾品後，依舊可以營造出高貴而溫暖的風格。

5.善加利用空間

Apartamento Brooklin - São Paulo, Luni Arquitetura Luni Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Luni Arquitetura

Luni Arquitetura
Luni Arquitetura
Luni Arquitetura

如果說你的家的空間不大，那麼圖中的這個設計非常值得你參考。你可以在一字形的廚房後方規劃木頭的用餐桌，而在餐桌的上方或是空白處可以規劃櫥櫃，為家中爭取更多的收納空間。

而你也可以發現，在整個畫面中，木頭的質感有種讓人無法忽視的強大魅力。

6. 延伸的木頭桌

Diseño Sala-Cocina/Comedor , Rbritointeriorismo Rbritointeriorismo 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Rbritointeriorismo

Rbritointeriorismo
Rbritointeriorismo
Rbritointeriorismo

藉由設計師的創意，你的廚房可以展現完全不可預警的設計。這個廚房的木頭流理檯往外延伸成為吧檯桌，是非常聰明的設計。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 簡約俐落

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

在這間風格非常強烈，充滿現代感的廚房中，光看廚房的用色以及材質，似乎會讓人有些退步三舍。然而幸好有這張木頭的吧檯桌，立刻讓廚房增添了柔和的味道。

8. 木頭的維護

Küchen, Gerber GmbH Gerber GmbH 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Gerber GmbH

Gerber GmbH
Gerber GmbH
Gerber GmbH

雖然說許多人會覺得在潮濕的氣候中，木頭這種素材非常難維護。然而，只要請專家為你的木頭上絕緣漆，便能讓你的木頭保持光鮮亮麗的形象。而平常的時候也要記得以乾抹布擦拭你的木頭桌面，讓其遠離潮濕。

延伸閱讀: 23 間木製的廚房 – 絕美現代!

用 162 萬台幣裝潢你家吧! 一間混搭元素的復古雜貨公寓
喜歡使用木頭的廚房嗎? 留言告訴我們吧

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了