為了方便料理的人，讓他們在廚房燒菜的時候更有效率，廚房的功能性相當重要。然而，除了功能性外，廚房的美觀性也會影響到在此料理三餐的人的心情。在眾多的素材中，最能讓人感覺到溫暖，並且能讓人的心情愉悅的便是木頭了。今天的這本點子簿要介紹 8 間有木頭流理檯的現代廚房，這些廚房都具有現代化的設備，然而木頭的流理檯或是櫥櫃卻讓整體感更加柔和，讓掌廚的人在準備材料的時候不會感到冷冰冰。
趕快一起跟我們來看看這 8 間使用木頭的現代廚房。
不同色階的石材，搭配木頭的櫥櫃以及大理石的檯面，這間廚房展現了木材以及石材結合的美，散發濃厚的現代田園風情。而木頭的櫥櫃用了不同的色調，讓整間廚房更有層次感。
ㄇ 字形的廚房結合了流理檯面以及吧檯桌，是最適合小空間的完美設計。白色的櫥櫃搭配木頭的檯面是非常經典的配對，而櫥櫃下的照明打在木頭上時，更顯得有情調。
你的家適不適合這種設計呢? 我們的專家可以為你解答!
比起大理石的流理檯或是吧檯桌，選用木頭的材質更為經濟實惠，搭配有設計感的高腳椅或是其他傢俱以及家飾品後，依舊可以營造出高貴而溫暖的風格。
如果說你的家的空間不大，那麼圖中的這個設計非常值得你參考。你可以在一字形的廚房後方規劃木頭的用餐桌，而在餐桌的上方或是空白處可以規劃櫥櫃，為家中爭取更多的收納空間。
而你也可以發現，在整個畫面中，木頭的質感有種讓人無法忽視的強大魅力。
藉由設計師的創意，你的廚房可以展現完全不可預警的設計。這個廚房的木頭流理檯往外延伸成為吧檯桌，是非常聰明的設計。
雖然說許多人會覺得在潮濕的氣候中，木頭這種素材非常難維護。然而，只要請專家為你的木頭上絕緣漆，便能讓你的木頭保持光鮮亮麗的形象。而平常的時候也要記得以乾抹布擦拭你的木頭桌面，讓其遠離潮濕。
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