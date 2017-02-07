為了方便料理的人，讓他們在廚房燒菜的時候更有效率，廚房的功能性相當重要。然而，除了功能性外，廚房的美觀性也會影響到在此料理三餐的人的心情。在眾多的素材中，最能讓人感覺到溫暖，並且能讓人的心情愉悅的便是木頭了。今天的這本點子簿要介紹 8 間有木頭流理檯的現代廚房，這些廚房都具有現代化的設備，然而木頭的流理檯或是櫥櫃卻讓整體感更加柔和，讓掌廚的人在準備材料的時候不會感到冷冰冰。

趕快一起跟我們來看看這 8 間使用木頭的現代廚房。