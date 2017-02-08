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8 間讓你想打包回家的迷你現代小浴室

Genie Chien Genie Chien
Sie machen Urlaub - wir renovieren Ihr Bad!, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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許多人認為在室內設計中，浴室很難做出太多的變化，尤其是一些格局小，空間有限的浴室，如何在迷你小空間裡變出新花樣，是讓人傷腦筋的問題。別擔心，以下我們要帶你去參觀 8 間小巧精緻的浴室，讓你看看設計師如何充分利用小空間，創造出讓人眼睛一亮的沐浴空間。現在就跟著我們來參觀吧！

1. 時尚現代風

Sie machen Urlaub - wir renovieren Ihr Bad!, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

表面上看來，這間小浴室走的是現代風，使用簡單的灰色系為基調，看來很有紓壓感！華麗的石板和深色的瓷磚，搭配上空間裡的綠意，為它增添了時尚的氣質！

2. 柔和典雅風

Borgo a Mozzano (LU) - IL bagno in Tadelakt, Tadelakt keloe Tadelakt keloe 浴室
Tadelakt keloe

Tadelakt keloe
Tadelakt keloe
Tadelakt keloe

這間浴室同時融合傳統與現代，採用天然石材創造出自然柔美的風格，赤陶土地板則帶來一抹復古的氛圍，兩者融合得完美無比。

3. 善用空間

Wohlfühlbad, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
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這間超級迷你的小浴室，設計起來簡直是個惡夢，但最終結果卻不負所望。角落的浴缸和馬桶極盡空間之運用，採用中性色調的灰色和淺棕色搭配，更讓空間感覺比實際來得大。

4. 夢幻 SPA

Mediterranes Flair und Urlaubsfeeling , Bad Campioni Bad Campioni 浴室
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

這間浴室空間不大，卻已是夢幻極品！採用天然石材打造，還設計了一個讓人嚮往不已的座位區。周邊的馬賽克磁磚帶來多采多姿的色彩！

5. 為兩個人打造的浴室

Badsanierung Wörth am Rhein, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
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當空間不大時，你得想想如何整合多種功能於一區。這間浴室巧妙地設計出兩個洗手檯，旁邊居然還容得下洗衣機。

6. 自然風格

Vom alten Standard zum neuen Traumbad, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
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採用木質作為地板，搭配白色牆壁，流露出整潔簡單的風格。馬桶擺到角落邊，完全不浪費室內的空間。

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7. 應有盡有

Badewanne mit Tür und fugenlose Wände, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
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如果你的浴室很小，你可能認為塞不下一座浴缸。但是看看這個空間設計，它不但有沐浴的設備，所有設施也一樣不缺！

8. 簡單就是美

​Das komplette Badezimmer — zum Festpreis und mit Termingarantie, Bad Campioni Bad Campioni 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
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牆壁上凹槽式的置物架、大面積的鏡子和簡單配件，共同組合成這個完美的浴室。光滑的灰色地板也有助於創造出更大的空間錯覺。

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