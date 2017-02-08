8 間讓你想打包回家的迷你現代小浴室

許多人認為在室內設計中，浴室很難做出太多的變化，尤其是一些格局小，空間有限的浴室，如何在迷你小空間裡變出新花樣，是讓人傷腦筋的問題。別擔心，以下我們要帶你去參觀 8 間小巧精緻的浴室，讓你看看設計師如何充分利用小空間，創造出讓人眼睛一亮的沐浴空間。現在就跟著我們來參觀吧！