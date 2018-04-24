改造老舊公寓: 一間為年輕夫妻打造的 10 坪溫暖寓所

考慮到妻子和老公不同的作息方式，設計師做了這款設計，可以在臥室掛上窗簾，將工作空間和休息區塊分隔開來。同時也把濕冷的瓷磚換成了木質地板，以降低潮濕的不適感。

此外，考慮到客人來訪及家中可能新添成員，這座住家採用可移動式的傢俱，讓空間能夠彈性運用，動線也更流暢。