改造老舊公寓: 一間為年輕夫妻打造的 10 坪溫暖寓所

都市居，大不易。年輕成家的夫妻有時礙於預算，只能先尋求經濟型的小窩。如何在有限預算內打造出精緻小巧卻功能俱全的住家，特別是營造出回家就能感受到輕鬆氣氛的蝸居，有賴設計師的創意。一葉藍朵設計家飾所將一間面積僅有 10 坪的居所改造成開放式的格局，將客廳、餐廳、書房及臥室融合為一，迷你小巧卻又五臟兼具，令人嘆為觀止。現在就一起來參觀這絕頂的創意！
提到地下室，大家的印象總是離不開陰暗與潮濕。為了在有限空間內創造出空間比實際上還要大的錯覺，設計師把隔牆和天花板拆掉。當自然光和新鮮空氣進駐室內時，感覺立刻煥然一新！
看看設計師動手前後的對比，你可以發現原來的房間堆放了太多雜物，顯得擁擠不堪。蒼白的燈光投射在過時的陳設上，讓人感覺很鬱卒。
為了讓房間看來更大更明亮，大部分的牆面都刷上了象牙白，用來當工作空間的這一面牆則採用月見草黃。地板以淺色木材來裝潢，再把綠色植物擺到角落上，輕輕鬆鬆便營造出溫暖舒適的氛圍。
設計師對新婚夫婦的生活習慣作了分析，決定以多功能的設計來滿足他們的日常需求。空間裡基本上沒有封閉式的隔間，只將日常起居、工作室和臥室作了巧妙的區隔，適度保持了距離，溝通上卻無隔閡。
考慮到妻子和老公不同的作息方式，設計師做了這款設計，可以在臥室掛上窗簾，將工作空間和休息區塊分隔開來。同時也把濕冷的瓷磚換成了木質地板，以降低潮濕的不適感。
此外，考慮到客人來訪及家中可能新添成員，這座住家採用可移動式的傢俱，讓空間能夠彈性運用，動線也更流暢。
以遮光簾作為區隔工作與休憩的空間劃分，軟質的隔間牆增加了空間的靈活度，讓使用性大大地提升！
以鮮黃色為主調的角落更衣室，將地下室潮濕陰暗的氣氛驅趕一空，眼前彷彿出現一片溫暖的陽光。
斗室雖然迷你，進門的玄關處卻打造得非常精巧。磚牆、木質地板及石頭雕塑共同營造出質樸的風格，登堂入室後便是一座空間彈性、動線流暢的小窩，這樣的居所讓夫妻倆更能感受到滿滿的溫馨！
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