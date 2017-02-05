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10 間低造價的絕美獨棟房子

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
弁天橋通の家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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蓋一間獨棟房子的好處是全家人可以擁有完全屬於自己的窩，並且不用擔心有他人打擾。然而許多人認為蓋一間獨棟房子需要不少預算，因此感到怯步。今天我們要為你介紹 10 間有山形屋頂，低造價的絕美房子，你可以參考這些房子的建材以及房子。然後聯繫我們的專家，確保從規劃到實踐你的藍圖都能“錙銖必較”。

正苦於沒有靈感的你，現在就跟著我們的腳步，看看這 10 間低造價的房子吧！

1. 鄉村風格的家

아기자기함과 따스함을 모두 담은 행복터 (양평 도장리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 房子
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
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在這間走鄉村風格的兩層樓的家中，專家規劃了三間美麗的臥室、一間遊戲間、一間辦公室以及一間開放式的廚房、客廳、餐廳。來自韓國的專家利用磚頭、裝飾性的木頭百葉窗、白色的混凝土，以及藍色的大門，搭配木頭的柵欄以及露臺，打造出非常簡潔確又風格獨具的外觀。

房子的總面積是 144 平方米，使用了有絕緣效果的建材，冬天的時候房子裡面不會寒冷，而燃木材的壁爐也能為家中升溫。

2. 斜屋頂

弁天橋通の家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社山口工務店

株式会社山口工務店
株式会社山口工務店
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屋頂傾斜的角度非常有美感，分隔成三個區塊，並且以混凝土包夾木材，讓房子的外觀看起來充滿魅力。

3. 實木魅力

Totoro facade キリコ設計事務所 房子
キリコ設計事務所

Totoro facade

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

深咖啡色為主的建築體搭配了實木以及白色的混凝土遮蔽頂作為點綴，這個家看起來穩重又有朝氣。

4. 淺藍

K邸 2012, ELD INTERIOR PRODUCTS ELD INTERIOR PRODUCTS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ELD INTERIOR PRODUCTS

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對稱的山形屋頂，藍色系搭配原木的顏色，再以白作為點綴，這間小面積的家非常小巧可愛。

5. 北歐風

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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雖然說這間房子是位在韓國的鄉間，專家融合了北歐的風格，以白色搭配原木，營造出別緻的風格。屋內沒有太多繁雜的設計，讓屋主可以真正地過上質樸的下鄉人生。

看更多細節：鄉間的品味生活：散發北歐質感的獨棟住宅

6. 質樸平房

햇살품은 미니멀리즘 주택 [용인 방아리], 윤성하우징 윤성하우징 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
윤성하우징

윤성하우징
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質樸的 120 平方米的鄉間平房，是所有渴望在鄉下生活的人的最佳選擇。

看更多細節：傳統結合現代！座落在田園中的簡單有型平房

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7. 石材

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봄 하우스플랜

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這間房子讓我們感受到石材的美好，色彩的搭配也十分與眾不同。

8. 木頭與煙囪

暖炉のある家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン 房子
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

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AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
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大面積的使用木頭，搭配上深色系的屋頂以及牆面，還在陽台上用上紅色，這間有煙囪的房子是充滿日式風味的美宅。

9. 兩層樓的日式住宅

N邸 リフォーム, 株式会社 鳴尾工務店 株式会社 鳴尾工務店 房子
株式会社　鳴尾工務店

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株式会社　鳴尾工務店
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這間兩層樓的日式住宅讓我們欣賞到日本建築的美，搭配上造景後，更有風味。

10. 紅色屋頂的家

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윤성하우징

윤성하우징
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紅瓦屋頂，奶油色的牆面，磚頭的色調讓這間房子看起來充滿純正的田園風情。

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