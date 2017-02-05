10 間低造價的絕美獨棟房子

蓋一間獨棟房子的好處是全家人可以擁有完全屬於自己的窩，並且不用擔心有他人打擾。然而許多人認為蓋一間獨棟房子需要不少預算，因此感到怯步。今天我們要為你介紹 10 間有山形屋頂，低造價的絕美房子，你可以參考這些房子的建材以及房子。然後聯繫我們的專家，確保從規劃到實踐你的藍圖都能“錙銖必較”。

正苦於沒有靈感的你，現在就跟著我們的腳步，看看這 10 間低造價的房子吧！