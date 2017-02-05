10 間低造價的絕美獨棟房子

蓋一間獨棟房子的好處是全家人可以擁有完全屬於自己的窩，並且不用擔心有他人打擾。然而許多人認為蓋一間獨棟房子需要不少預算，因此感到怯步。今天我們要為你介紹 10 間有山形屋頂，低造價的絕美房子，你可以參考這些房子的建材以及房子。然後聯繫我們的專家，確保從規劃到實踐你的藍圖都能“錙銖必較”。
正苦於沒有靈感的你，現在就跟著我們的腳步，看看這 10 間低造價的房子吧！
在這間走鄉村風格的兩層樓的家中，專家規劃了三間美麗的臥室、一間遊戲間、一間辦公室以及一間開放式的廚房、客廳、餐廳。來自韓國的專家利用磚頭、裝飾性的木頭百葉窗、白色的混凝土，以及藍色的大門，搭配木頭的柵欄以及露臺，打造出非常簡潔確又風格獨具的外觀。
房子的總面積是 144 平方米，使用了有絕緣效果的建材，冬天的時候房子裡面不會寒冷，而燃木材的壁爐也能為家中升溫。
對稱的山形屋頂，藍色系搭配原木的顏色，再以白作為點綴，這間小面積的家非常小巧可愛。
雖然說這間房子是位在韓國的鄉間，專家融合了北歐的風格，以白色搭配原木，營造出別緻的風格。屋內沒有太多繁雜的設計，讓屋主可以真正地過上質樸的下鄉人生。
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質樸的 120 平方米的鄉間平房，是所有渴望在鄉下生活的人的最佳選擇。
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大面積的使用木頭，搭配上深色系的屋頂以及牆面，還在陽台上用上紅色，這間有煙囪的房子是充滿日式風味的美宅。
這間兩層樓的日式住宅讓我們欣賞到日本建築的美，搭配上造景後，更有風味。