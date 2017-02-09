10 個幫你大幅提升生活效率的洗衣技巧

對大多數家庭來說，洗衣日大概是最令人畏懼的日子吧！太多雜務必須處理，像是衣物得先分類，各種布料要怎麼洗法，衣物柔軟劑放哪兒去了，問題多到讓人頭大，洗滌衣物簡直就像上戰場！幸好，洗衣專家為你提供了一些洗衣訣竅，幫你省去一些艱苦的洗衣過程。到底是什麼秘方這麼管用呢？現在就一起來看看！
萬一有衣服把其他衣物染上了顏色，千萬不要放到烘乾機裡去。把這件罪魁禍首移開，其他衣物立刻再重洗，就能馬上去除掉污跡。
衣物柔軟精和乾燥劑會在毛巾表面留下一層化學成份，會讓纖維產生疏水性，吸收水分的效能會降低。如果你感覺毛巾愈來愈不吸水，就別再用柔軟精了。
要讓粗糙的毛巾變柔軟，你可以等到洗衣機的水位够高時，立刻加入一些醋到水裡。
把皺縮的襯衫和其他衣物浸泡在溫水及嬰兒洗髮精裡，讓纖維鬆開後，輕輕地舒展，再平放晾乾。
把襪子成對裝進洗衣袋，洗好後就不會發生襪子無法成雙成對的窘況了。
如果要洗的衣物很多，就從細緻的衣物先洗。當乾衣機還未運轉變熱前，此時用來烘乾質地輕薄的衣物，較不容易造成衣服收縮。
如果你擔心會忘記一些洗衣須知，你可以把搜尋到的資訊列印出來，貼在洗衣間裡，這樣就不會忘記哪些衣物要用溫水洗，哪些不可以熨燙了。
用鋁箔紙包住小網球來當作烘衣球，可以讓床單和毛巾變得柔軟蓬鬆，還可防止靜電。
將彩色衣物放入黑色洗衣籃，輕質衣物放入白色洗衣籃。分門別類後再處理，保證可以大大縮短你的洗衣時間。
如果你想知道更多居家好點子，一定不能錯過以下文章：
12 款專為小宅設計的廚房吧台，讓用餐成為全家最美好的時光！