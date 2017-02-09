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10 個幫你大幅提升生活效率的洗衣技巧

Genie Chien Genie Chien
Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz 更衣室
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對大多數家庭來說，洗衣日大概是最令人畏懼的日子吧！太多雜務必須處理，像是衣物得先分類，各種布料要怎麼洗法，衣物柔軟劑放哪兒去了，問題多到讓人頭大，洗滌衣物簡直就像上戰場！幸好，洗衣專家為你提供了一些洗衣訣竅，幫你省去一些艱苦的洗衣過程。到底是什麼秘方這麼管用呢？現在就一起來看看！

1. 衣物染色

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Ale design Grzegorz Grzywacz

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萬一有衣服把其他衣物染上了顏色，千萬不要放到烘乾機裡去。把這件罪魁禍首移開，其他衣物立刻再重洗，就能馬上去除掉污跡。

2. 丟掉柔軟精

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衣物柔軟精和乾燥劑會在毛巾表面留下一層化學成份，會讓纖維產生疏水性，吸收水分的效能會降低。如果你感覺毛巾愈來愈不吸水，就別再用柔軟精了。

3. 讓毛巾變柔軟

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Meltons

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要讓粗糙的毛巾變柔軟，你可以等到洗衣機的水位够高時，立刻加入一些醋到水裡。

4. 浸泡

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把皺縮的襯衫和其他衣物浸泡在溫水及嬰兒洗髮精裡，讓纖維鬆開後，輕輕地舒展，再平放晾乾。

5. 利用洗衣袋

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把襪子成對裝進洗衣袋，洗好後就不會發生襪子無法成雙成對的窘況了。

6. 保護細緻的衣服

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Clean Design

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如果要洗的衣物很多，就從細緻的衣物先洗。當乾衣機還未運轉變熱前，此時用來烘乾質地輕薄的衣物，較不容易造成衣服收縮。

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7. 備忘錄

Washing area in Living Room Creazione Interiors
Creazione Interiors

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如果你擔心會忘記一些洗衣須知，你可以把搜尋到的資訊列印出來，貼在洗衣間裡，這樣就不會忘記哪些衣物要用溫水洗，哪些不可以熨燙了。

8. 烘乾鞋子

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為避免鞋子在烘乾時變形，你可以將鞋帶打結，並用烘衣機門夾住。

9. 自製烘衣球

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Ideia1 Arquitetura

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用鋁箔紙包住小網球來當作烘衣球，可以讓床單和毛巾變得柔軟蓬鬆，還可防止靜電。

10. 讓衣物分類更簡單

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將彩色衣物放入黑色洗衣籃，輕質衣物放入白色洗衣籃。分門別類後再處理，保證可以大大縮短你的洗衣時間。

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